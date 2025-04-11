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MindNetwork FHE السعر(FHE)

USD

مخطط أسعار MindNetwork FHE (FHE) المباشر

$0.06314
$0.06314$0.06314
-8.71%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول FHE

السعر الحالي لـ MindNetwork FHE (FHE) اليوم هو 0.06321 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 15.74M USD. يتم تحديث سعر من FHE إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق MindNetwork FHE:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 4.52M USD
- تغير سعر MindNetwork FHE خلال اليوم هو -8.71%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 249.00M USD

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FHE أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار MindNetwork FHE لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0060242-8.70%
30 يوم$ +0.04821+321.40%
60 يوم$ +0.04821+321.40%
90 يوم$ +0.04821+321.40%
تغير سعر MindNetwork FHE اليوم

سجل اليوم FHE تغيرًا $ -0.0060242 (-8.70%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر MindNetwork FHE لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.04821 (+321.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر MindNetwork FHE لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FHE تغييرًا في $ +0.04821 (+321.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر MindNetwork FHE لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.04821 (+321.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

FHE معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار MindNetwork FHE: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.062
$ 0.062$ 0.062

$ 0.1
$ 0.1$ 0.1

$ 0.14588
$ 0.14588$ 0.14588

-10.08%

-8.70%

+321.40%

FHE معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 15.74M
$ 15.74M$ 15.74M

$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M

249.00M
249.00M 249.00M

ما هو MindNetwork FHE ( FHE )

تُعدّ Mind Network رائدة في تطوير بنية تحتية للتشفير المتماثل الكامل (FHE) المقاوم للكميات الكمية، مما يُشغّل إنترنت مشفّر بالكامل من خلال بيانات آمنة وحوسبة الذكاء الاصطناعي. بالتعاون مع روّاد الصناعة، تُنشئ مايند نيتورك بروتوكول HTTPZ - بروتوكول إنترنت بدون ثقة - لوضع معايير جديدة للذكاء الاصطناعي الموثوق ومعالجة البيانات المشفرة على السلسلة في أنظمة Web3 والذكاء الاصطناعي.

متوفر MindNetwork FHE على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك MindNetwork FHE الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
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- اقرأ المراجعات والتحليلات حول MindNetwork FHE على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

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توقع سعر MindNetwork FHE

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل MindNetwork FHE، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ FHE؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارMindNetwork FHE.

سجل أسعار MindNetwork FHE

يوفر تتبع مسار سعر FHE معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ FHE. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار MindNetwork FHE.

كيفية شراء MindNetwork FHE ( FHE )

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عملة FHE إلى العملات المحلية

1 FHE إلى VND
1,620.76761
1 FHE إلى AUD
A$0.1005039
1 FHE إلى GBP
0.0480396
1 FHE إلى EUR
0.0556248
1 FHE إلى USD
$0.06321
1 FHE إلى MYR
RM0.2793882
1 FHE إلى TRY
2.3969232
1 FHE إلى JPY
¥9.0712671
1 FHE إلى RUB
5.2578078
1 FHE إلى INR
5.4335316
1 FHE إلى IDR
Rp1,053.4995786
1 FHE إلى KRW
89.7866445
1 FHE إلى PHP
3.6143478
1 FHE إلى EGP
￡E.3.2414088
1 FHE إلى BRL
R$0.3704106
1 FHE إلى CAD
C$0.0872298
1 FHE إلى BDT
7.6642125
1 FHE إلى NGN
100.4925222
1 FHE إلى UAH
2.6112051
1 FHE إلى VES
Bs4.48791
1 FHE إلى PKR
Rs17.6855259
1 FHE إلى KZT
32.5986612
1 FHE إلى THB
฿2.1156387
1 FHE إلى TWD
NT$2.0461077
1 FHE إلى AED
د.إ0.2319807
1 FHE إلى CHF
Fr0.0512001
1 FHE إلى HKD
HK$0.4898775
1 FHE إلى MAD
.د.م0.5865888
1 FHE إلى MXN
$1.283163

MindNetwork FHE المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ MindNetwork FHE، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب MindNetwork FHE الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

FHE
USD

1 FHE = 0.06321 USD

تداول

USDTFHE
$0.06321
$0.06321$0.06321
-29.45%

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