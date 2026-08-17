سعر HeyElsa (ELSA)
السعر المباشر لمشروع HeyElsa (ELSA) اليوم هو $ 0.04191، مع تغير بنسبة 7.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ELSA الحالي إلى USD هو $ 0.04191 لكل ELSA.
يحتل HeyElsa حاليًا المرتبة #894 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.71M، مع عرض متداول قدره 255.65M ELSA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ELSA بين $ 0.04147 (أدنى) و$ 0.04659 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.4164773634616015، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04159623028956551.
على المدى القصير، تحرك ELSA بمقدار +0.60% خلال الساعة الماضية و-29.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 158.26K.
No.894
25.56%
BASE
القيمة السوقية الحالية لـ HeyElsa هي $ 10.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 158.26K. العرض المتداول لـ ELSA يبلغ 255.65M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.91M.
+0.60%
-7.68%
-29.20%
-29.20%
تتبع تغيرات أسعار HeyElsa لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0034864
|-7.68%
|30 يوم
|$ -0.01093
|-20.69%
|60 يوم
|$ -0.00621
|-12.91%
|90 يوم
|$ -0.0219
|-34.33%
سجل اليوم ELSA تغيرًا $ -0.0034864 (-7.68%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01093 (-20.69%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ELSA تغييرًا في $ -0.00621 (-12.91%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0219 (-34.33%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار HeyElsa الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق ELSA: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
ELSA_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.04722، ويقع بين نقطة الدعم S1 عند 0.04693 والمقاومة المركزية عند 0.04808. السعر يتواجد في النصف السفلي من نظام النقاط المحورية، مع مظهر تقارب واضح في البنية القصيرة المدى. جميع المتوسطات المتحركة تُظهر ترتيبًا شرائيًا، بينما يبقى السعر فوق هذه المتوسطات، مما يشير إلى تمركز تكلفة الشراء لدى المضاربين على الصعود. سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع هبوطي، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأسفل. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة الحيادية، دون ظهور انحرافات قصوى في الزخم. كما أن قيم KDJ وStochRSI تشهد تراجعًا، مما يعكس ضعف قوة الشراء على المدى القصير. تظل معدلات التذبذب ضمن الحدود الطبيعية، دون أي مؤشرات على توسع أو انكماش حاد. يقع الدعم الأقرب من الأسفل عند مستوى S1 عند 0.04693، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.6%. أما المقاومة الأقرب من الأعلى فتقع عند المستوى المركزي 0.04808، وتبعد عن السعر الحالي بحوالي 1.8%. أما بالنسبة للمستويات البعيدة، فيمكن اعتبار مستويات R1 عند 0.04881 وS2 عند 0.0462 كنقاط مرجعية. إذا تجاوز السعر المستوى المركزي، فسيتجه نحو اختبار مستوى R1، أما إذا انخفض دون مستوى S1، فسيتجه نحو S2.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر HeyElsa نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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منصة HeyElsa هي منصة تنفيذ على السلسلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكّن المستخدمين من التفاعل مع الكريبتو والتمويل اللامركزي باستخدام اللغة الطبيعية. من خلال تحويل نوايا المستخدم إلى معاملات آمنة وشاملة على السلسلة، تُبسّط HeyElsa التعقيدات التقنية عبر السلاسل والبروتوكولات، مما يجعل التداول والربط والتخزين والأتمتة سلسة وآمنة ومتاحة لكل من المستخدمين العاديين والمتداولين المحترفين.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ HeyElsa، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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