سعر HeyElsa اليوم

السعر المباشر لمشروع HeyElsa (ELSA) اليوم هو $ 0.04191، مع تغير بنسبة 7.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ELSA الحالي إلى USD هو $ 0.04191 لكل ELSA.

يحتل HeyElsa حاليًا المرتبة #894 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.71M، مع عرض متداول قدره 255.65M ELSA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ELSA بين $ 0.04147 (أدنى) و$ 0.04659 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.4164773634616015، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04159623028956551.

على المدى القصير، تحرك ELSA بمقدار +0.60% خلال الساعة الماضية و-29.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 158.26K.

معلومات سوق HeyElsa (ELSA)

التصنيف No.894 القيمة السوقية $ 10.71M$ 10.71M $ 10.71M الحجم (24 ساعة) $ 158.26K$ 158.26K $ 158.26K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 41.91M$ 41.91M $ 41.91M إمداد دورة التداول 255.65M 255.65M 255.65M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 25.56% البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ HeyElsa هي $ 10.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 158.26K. العرض المتداول لـ ELSA يبلغ 255.65M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.91M.