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سعر HeyElsa المباشر اليوم هو 0.04191 USD. القيمة السوقية لـ ELSA هي 10,714,151.26914 USD. تابع تحديثات أسعار ELSA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر HeyElsa المباشر اليوم هو 0.04191 USD. القيمة السوقية لـ ELSA هي 10,714,151.26914 USD. تابع تحديثات أسعار ELSA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ELSA

معلومات سعر ELSA

ما هو ELSA

الوثيقة البيضاء لـ ELSA

الموقع الرسمي لـ ELSA

اقتصاد توكن ELSA

توقعات سعر ELSA

سجل ELSA

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شعار HeyElsa

سعر HeyElsa (ELSA)

السعر المباشر لـ 1 ELSA إلى USD:

$0.04191
$0.04191$0.04191
-7.68%1D
USD
مخطط أسعار HeyElsa (ELSA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:27:53 (UTC+8)

سعر HeyElsa اليوم

السعر المباشر لمشروع HeyElsa (ELSA) اليوم هو $ 0.04191، مع تغير بنسبة 7.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ELSA الحالي إلى USD هو $ 0.04191 لكل ELSA.

يحتل HeyElsa حاليًا المرتبة #894 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.71M، مع عرض متداول قدره 255.65M ELSA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ELSA بين $ 0.04147 (أدنى) و$ 0.04659 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.4164773634616015، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04159623028956551.

على المدى القصير، تحرك ELSA بمقدار +0.60% خلال الساعة الماضية و-29.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 158.26K.

معلومات سوق HeyElsa (ELSA)

No.894

$ 10.71M
$ 10.71M$ 10.71M

$ 158.26K
$ 158.26K$ 158.26K

$ 41.91M
$ 41.91M$ 41.91M

255.65M
255.65M 255.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.56%

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ HeyElsa هي $ 10.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 158.26K. العرض المتداول لـ ELSA يبلغ 255.65M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.91M.

سجل سعر HeyElsa بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.04147
$ 0.04147$ 0.04147
24 ساعة منخفض
$ 0.04659
$ 0.04659$ 0.04659
24 ساعة مرتفع

$ 0.04147
$ 0.04147$ 0.04147

$ 0.04659
$ 0.04659$ 0.04659

$ 0.4164773634616015
$ 0.4164773634616015$ 0.4164773634616015

$ 0.04159623028956551
$ 0.04159623028956551$ 0.04159623028956551

+0.60%

-7.68%

-29.20%

-29.20%

سجل سعر HeyElsa (ELSA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار HeyElsa لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0034864-7.68%
30 يوم$ -0.01093-20.69%
60 يوم$ -0.00621-12.91%
90 يوم$ -0.0219-34.33%
تغير سعر HeyElsa اليوم

سجل اليوم ELSA تغيرًا $ -0.0034864 (-7.68%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر HeyElsa لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01093 (-20.69%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر HeyElsa لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ELSA تغييرًا في $ -0.00621 (-12.91%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر HeyElsa لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0219 (-34.33%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار HeyElsa.

تحليل HeyElsa

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار HeyElsa الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق HeyElsa اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ELSA: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

ELSA_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.04722، ويقع بين نقطة الدعم S1 عند 0.04693 والمقاومة المركزية عند 0.04808. السعر يتواجد في النصف السفلي من نظام النقاط المحورية، مع مظهر تقارب واضح في البنية القصيرة المدى. جميع المتوسطات المتحركة تُظهر ترتيبًا شرائيًا، بينما يبقى السعر فوق هذه المتوسطات، مما يشير إلى تمركز تكلفة الشراء لدى المضاربين على الصعود. سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع هبوطي، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأسفل. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة الحيادية، دون ظهور انحرافات قصوى في الزخم. كما أن قيم KDJ وStochRSI تشهد تراجعًا، مما يعكس ضعف قوة الشراء على المدى القصير. تظل معدلات التذبذب ضمن الحدود الطبيعية، دون أي مؤشرات على توسع أو انكماش حاد. يقع الدعم الأقرب من الأسفل عند مستوى S1 عند 0.04693، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.6%. أما المقاومة الأقرب من الأعلى فتقع عند المستوى المركزي 0.04808، وتبعد عن السعر الحالي بحوالي 1.8%. أما بالنسبة للمستويات البعيدة، فيمكن اعتبار مستويات R1 عند 0.04881 وS2 عند 0.0462 كنقاط مرجعية. إذا تجاوز السعر المستوى المركزي، فسيتجه نحو اختبار مستوى R1، أما إذا انخفض دون مستوى S1، فسيتجه نحو S2.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار HeyElsa؟

مرحبًا، يتأثر سعر إلسا (ELSA) بعدة عوامل رئيسية:

تُحدِّد معنويات السوق وثقة المستثمرين مستوى الطلب. كما تؤثّر كمية التداول والسيولة في استقرار السعر. وتلعب تطوّرات المشروع ومستجداته دورًا في تحديد القيمة التقديرية. بالإضافة إلى ذلك، تؤثّر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام في حركة سعر إلسا.

لماذا يريد الناس معرفة سعر HeyElsa اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر HeyElsa (ELSA) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد الفرص السوقية، وتوقيت أوامر الشراء/البيع. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المستثمرين على تقييم التقلبات والاتجاهات السوقية والأرباح أو الخسائر المحتملة.

توقعات أسعار HeyElsa

HeyElsa (ELSA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ELSA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرHeyElsa (ELSA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر HeyElsa نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر HeyElsa الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ELSA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار HeyElsa.

كيفية شراء واستثمار HeyElsa في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع HeyElsa؟ شراء ELSA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء HeyElsa. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء HeyElsa (ELSA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة HeyElsa فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء HeyElsa (ELSA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع HeyElsa

يسمح لك امتلاك HeyElsa بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو HeyElsa ( ELSA )

منصة HeyElsa هي منصة تنفيذ على السلسلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكّن المستخدمين من التفاعل مع الكريبتو والتمويل اللامركزي باستخدام اللغة الطبيعية. من خلال تحويل نوايا المستخدم إلى معاملات آمنة وشاملة على السلسلة، تُبسّط HeyElsa التعقيدات التقنية عبر السلاسل والبروتوكولات، مما يجعل التداول والربط والتخزين والأتمتة سلسة وآمنة ومتاحة لكل من المستخدمين العاديين والمتداولين المحترفين.

HeyElsa المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ HeyElsa، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب HeyElsa الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول HeyElsa

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:27:53 (UTC+8)

تحديثات HeyElsa (ELSA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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ELSA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ELSA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ELSA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق HeyElsa (ELSA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر HeyElsa المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTELSA
$0.04191
$0.04191$0.04191
-7.68%
3.61M (USDT)

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1 ELSA = 0.04191 USD