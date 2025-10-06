سعر Futu Holdings المباشر اليوم هو 188.32 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FUTUON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FUTUON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Futu Holdings المباشر اليوم هو 188.32 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FUTUON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FUTUON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Futu Holdings

Futu Holdings السعر(FUTUON)

السعر المباشر لـ 1 FUTUON إلى USD:

$188.33
$188.33$188.33
+2.54%1D
USD
مخطط أسعار Futu Holdings (FUTUON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:24:48 (UTC+8)

معلومات سعر Futu Holdings (FUTUON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 178.36
$ 178.36$ 178.36
24 ساعة منخفض
$ 189.43
$ 189.43$ 189.43
24 ساعة مرتفع

$ 178.36
$ 178.36$ 178.36

$ 189.43
$ 189.43$ 189.43

$ 194.05605335665007
$ 194.05605335665007$ 194.05605335665007

$ 150.44906962587248
$ 150.44906962587248$ 150.44906962587248

+0.30%

+2.54%

+11.70%

+11.70%

سعر Futu Holdings (FUTUON) في الوقت الحقيقي هو $ 188.32. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FUTUON بين أدنى سعر $ 178.36 وأعلى سعر $ 189.43، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFUTUON على الإطلاق هو $ 194.05605335665007، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 150.44906962587248.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FUTUON +0.30% على مدار الساعة الماضية، +2.54% على مدار 24 ساعة، و +11.70% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Futu Holdings (FUTUON)

No.2080

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

$ 57.23K
$ 57.23K$ 57.23K

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

6.74K
6.74K 6.74K

6,743.41735366
6,743.41735366 6,743.41735366

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Futu Holdings هي $ 1.27M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.23K. العرض المتداول لـ FUTUON يبلغ 6.74K، مع إجمالي عرض 6743.41735366. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.27M.

سجل سعر Futu Holdings (FUTUON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Futu Holdings لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +4.6651+2.54%
30 يوم$ +10.26+5.76%
60 يوم$ +38.32+25.54%
90 يوم$ +38.32+25.54%
تغير سعر Futu Holdings اليوم

سجل اليوم FUTUON تغيرًا $ +4.6651 (+2.54%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Futu Holdings لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +10.26 (+5.76%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Futu Holdings لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FUTUON تغييرًا في $ +38.32 (+25.54%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Futu Holdings لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +38.32 (+25.54%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Futu Holdings (FUTUON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Futu Holdings.

ما هو Futu Holdings ( FUTUON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Futu Holdings على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Futu Holdings الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين FUTUONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Futu Holdings على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Futu Holdings سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Futu Holdings (USD)

كم ستكون قيمة Futu Holdings (FUTUON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Futu Holdings (FUTUON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Futu Holdings.

تحقق الآن من توقعات سعر Futu Holdings!

توكنوميكس Futu Holdings (FUTUON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Futu Holdings (FUTUON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FUTUON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Futu Holdings ( FUTUON )

هل تبحث عن كيفية شراء Futu Holdings؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Futu Holdings على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة FUTUON إلى العملات المحلية

1 Futu Holdings (FUTUON) إلى VND
4,955,640.8
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى AUD
A$284.3632
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى GBP
141.24
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى EUR
160.072
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى USD
$188.32
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى MYR
RM789.0608
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى TRY
7,900.024
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى JPY
¥28,624.64
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى ARS
ARS$277,348.28
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى RUB
14,924.36
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى INR
16,613.5904
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى IDR
Rp3,138,665.4112
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى PHP
11,063.8
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى EGP
￡E.8,924.4848
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى BRL
R$1,007.512
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى CAD
C$261.7648
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى BDT
23,054.1344
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى NGN
274,118.592
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى COP
$727,103.52
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى ZAR
R.3,227.8048
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى UAH
7,930.1552
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى TZS
T.Sh.463,841.576
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى VES
Bs40,865.44
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى CLP
$177,209.12
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى PKR
Rs53,392.4864
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى KZT
100,489.4352
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى THB
฿6,075.2032
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى TWD
NT$5,756.9424
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى AED
د.إ691.1344
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى CHF
Fr148.7728
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى HKD
HK$1,463.2464
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى AMD
֏72,152.9248
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى MAD
.د.م1,738.1936
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى MXN
$3,472.6208
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى SAR
ريال706.2
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى ETB
Br28,562.4944
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى KES
KSh24,329.0608
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى JOD
د.أ133.51888
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى PLN
683.6016
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى RON
лв822.9584
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى SEK
kr1,766.4416
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى BGN
лв316.3776
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى HUF
Ft62,876.2816
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى CZK
3,935.888
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى KWD
د.ك57.62592
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى ILS
612.04
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى BOB
Bs1,301.2912
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى AZN
320.144
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى TJS
SM1,740.0768
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى GEL
512.2304
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى AOA
Kz171,666.8624
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى BHD
.د.ب70.80832
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى BMD
$188.32
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى DKK
kr1,209.0144
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى HNL
L4,960.3488
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى MUR
8,570.4432
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى NAD
$3,252.2864
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى NOK
kr1,879.4336
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى NZD
$323.9104
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى PAB
B/.188.32
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى PGK
K792.8272
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى QAR
ر.ق685.4848
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى RSD
дин.18,986.4224
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى UZS
soʻm2,268,915.1408
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى ALL
L15,643.7424
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى ANG
ƒ337.0928
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى AWG
ƒ338.976
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى BBD
$376.64
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى BAM
KM314.4944
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى BIF
Fr555,355.68
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى BND
$242.9328
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى BSD
$188.32
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى JMD
$30,221.5936
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى KHR
759,353.32
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى KMF
Fr79,282.72
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى LAK
4,093,912.9616
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى LKR
රු57,360.3888
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى MDL
L3,201.44
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى MGA
Ar840,713.2096
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى MOP
P1,508.4432
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى MVR
2,881.296
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى MWK
MK326,944.2352
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى MZN
MT12,033.648
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى NPR
रु26,609.616
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى PYG
1,335,565.44
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى RWF
Fr273,628.96
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى SBD
$1,547.9904
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى SCR
2,613.8816
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى SRD
$7,446.1728
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى SVC
$1,647.8
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى SZL
L3,252.2864
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى TMT
m659.12
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى TND
د.ت552.90752
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى TTD
$1,278.6928
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى UGX
Sh656,106.88
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى XAF
Fr106,212.48
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى XCD
$508.464
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى XOF
Fr106,212.48
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى XPF
Fr19,208.64
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى BWP
P2,679.7936
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى BZD
$378.5232
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى CVE
$17,828.2544
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى DJF
Fr33,520.96
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى DOP
$12,063.7792
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى DZD
د.ج24,462.768
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى FJD
$423.72
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى GNF
Fr1,637,442.4
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى GTQ
Q1,442.5312
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى GYD
$39,437.9744
1 Futu Holdings (FUTUON) إلى ISK
kr23,163.36

Futu Holdings المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Futu Holdings، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Futu Holdings الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Futu Holdings

كم يساوي Futu Holdings (FUTUON) اليوم؟
سعر FUTUON المباشر في USD هو USD 188.32، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر FUTUON إلى USD الحالي؟
سعر FUTUON إلى USD الحالي هو $ 188.32. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Futu Holdings ؟
القيمة السوقية لعملة FUTUON هي $ 1.27M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن FUTUON؟
العرض المتداول لتوكن FUTUON هو 6.74K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ FUTUON؟
حقق FUTUON سعرًا قياسيًا قدره 194.05605335665007 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ FUTUON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 150.44906962587248 FUTUON.
ما هو حجم تداول FUTUON؟
حجم تداول FUTUON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 57.23K USD.
هل سترتفع FUTUON هذا العام؟
قد يرتفع FUTUON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر FUTUON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:24:48 (UTC+8)

تحديثات Futu Holdings (FUTUON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

