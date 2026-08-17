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سعر RollX المباشر اليوم هو 0.13837 USD. القيمة السوقية لـ ROLL هي -- USD. تابع تحديثات أسعار ROLL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر RollX المباشر اليوم هو 0.13837 USD. القيمة السوقية لـ ROLL هي -- USD. تابع تحديثات أسعار ROLL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ROLL

معلومات سعر ROLL

ما هو ROLL

الوثيقة البيضاء لـ ROLL

الموقع الرسمي لـ ROLL

اقتصاد توكن ROLL

توقعات سعر ROLL

سجل ROLL

دليل شراء ROLL

محول عملة ROLL إلى الفيات

عقود ROLL الفورية

ROLL عقود USDT-M الآجلة

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شعار RollX

سعر RollX (ROLL)

السعر المباشر لـ 1 ROLL إلى USD:

$0.13837
$0.13837$0.13837
-0.80%1D
USD
مخطط أسعار RollX (ROLL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:17:12 (UTC+8)

سعر RollX اليوم

السعر المباشر لمشروع RollX (ROLL) اليوم هو $ 0.13837، مع تغير بنسبة 0.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROLL الحالي إلى USD هو $ 0.13837 لكل ROLL.

يحتل RollX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ROLL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROLL بين $ 0.13796 (أدنى) و$ 0.14093 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك ROLL بمقدار +0.06% خلال الساعة الماضية و-0.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.18K.

معلومات سوق RollX (ROLL)

--
----

$ 55.18K
$ 55.18K$ 55.18K

$ 138.37M
$ 138.37M$ 138.37M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ RollX هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.18K. العرض المتداول لـ ROLL يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 138.37M.

سجل سعر RollX بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.13796
$ 0.13796$ 0.13796
24 ساعة منخفض
$ 0.14093
$ 0.14093$ 0.14093
24 ساعة مرتفع

$ 0.13796
$ 0.13796$ 0.13796

$ 0.14093
$ 0.14093$ 0.14093

--
----

--
----

+0.06%

-0.80%

-0.72%

-0.72%

سجل سعر RollX (ROLL) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار RollX لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0011159-0.80%
30 يوم$ +0.08174+144.34%
60 يوم$ +0.05247+61.08%
90 يوم$ +0.05816+72.50%
تغير سعر RollX اليوم

سجل اليوم ROLL تغيرًا $ -0.0011159 (-0.80%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر RollX لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.08174 (+144.34%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر RollX لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ROLL تغييرًا في $ +0.05247 (+61.08%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر RollX لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.05816 (+72.50%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة RollX (ROLL)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار RollX.

تحليل RollX

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار RollX الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق RollX اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ROLL: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

**هيكل السوق** يتم تداول سعر ROLL_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 0.03158، وهو يقع أعلى المركز المركزي البالغ 0.03079 بنسبة 2.57%، ويُعتبر ضمن نطاق اختبار المستوى R1 (0.03239). تظهر المتوسطات المتحركة (MA) والمؤشر الأسي للمتوسطات المتحركة (EMA) على المدى القصير ترتيبًا شراءً واضحًا، فيما يتحرك السعر في المنطقة العلوية من نظام المتوسطات. يقبع الهيكل الحالي في النصف العلوي من نظام التمركز، ولا يزال هناك مساحة قدرها 7.5% حتى الوصول إلى المستوى R2 (0.03395). **حالة الزخم** سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع ذهبي، حيث تتواجد خطوط المؤشر السريعة والبطيئة بالقرب من خط الصفر. كما أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يقبع في المنطقة المحايدة دون الوصول إلى عتبة التشبع الشرائي، مما يشير إلى وجود مجال لاستمرار توسع الزخم. وتظهر المؤشرات قصيرة المدى ونظام المتوسطات تحديدًا اتجاهًا متناغمًا، مما يؤكد استمرار تركّز زخم المشترين. **المستويات الرئيسية** يُعد المستوى R1 عند 0.03239 (بفارق 2.56% عن السعر الحالي) نقطة مراقبة قريبة، بينما يمثل المستوى R2 عند 0.03395 (بفارق 7.5% عن السعر الحالي) نقطة مرجعية بعيدة. وعلى الجانب السفلي، يشكّل المركز المركزي عند 0.03079 (بفارق 2.5% عن السعر الحالي) ومستوى S1 عند 0.02923 (بفارق 7.44% عن السعر الحالي) نطاقين مرجعيين للتصحيح.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار RollX؟

تتأثر أسعار رول إكس (ROLL) بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين
2. حجم التداول ومستويات السيولة
3. اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
4. تحديثات تطوير المشروع وتطور خارطة الطريق
5. إعلانات الشراكات وتوسيع النظام البيئي
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على رموز DeFi
7. ديناميات العرض والطلب
8. مستوى مشاركة المجتمع ومعدلات التبني
9. المنافسة من مشروعات البلوك تشين المماثلة
10. العوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر على أسواق العملات المشفرة

لماذا يريد الناس معرفة سعر RollX اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر رول إكس (ROLL) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد الاتجاهات السوقية، وتوقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم أرباح/خسائر الاستثمار، والبقاء على اطلاع بمستوى تقلبات السوق لأغراض إدارة المخاطر.

توقعات أسعار RollX

RollX (ROLL) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ROLL في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرRollX (ROLL) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر RollX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر RollX الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ROLL للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار RollX.

كيفية شراء واستثمار RollX في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع RollX؟ شراء ROLL سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء RollX. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء RollX (ROLL).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة RollX فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء RollX (ROLL)

ماذا يمكنك أن تفعل مع RollX

يسمح لك امتلاك RollX بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

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    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

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شراء RollX (ROLL) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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ما هو RollX ( ROLL )

منصة RollX هي منصة تداول لامركزية أصلية على Base، مخصصة لأسواق التداول الفوري والعقود الآجلة الدائمة، مصممة لتقديم أداء مماثل لأداء منصات التداول المركزية مع الحفاظ على شفافية وخصوصية التمويل اللامركزي. بُنيت المنصة لتكون بمثابة محرك موحد للسيولة وإدارة المخاطر لاقتصاد الأصول على البلوكتشين، مُعالجةً بذلك تحديًا هيكليًا أساسيًا: تحويل إصدار الأصول إلى أسواق عميقة، ذات أسعار فعّالة، وتنفيذ احترافي. من خلال دمج التداول الفوري، والعقود الآجلة الدائمة، وإدارة الضمانات، وضوابط المخاطر في بنية متكاملة واحدة، تُقلل RollX من تشتت السيولة، وتُحسّن كفاءة رأس المال، وتُمكّن من تنفيذ عمليات التداول بمستوى المؤسسات عبر نظام Base البيئي.

RollX المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ RollX، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب RollX الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBase NativeCardano Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول RollX

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:17:12 (UTC+8)

تحديثات RollX (ROLL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن RollX

ROLL USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ROLL باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ROLL USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق RollX (ROLL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر RollX المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTROLL
$0.1383
$0.1383$0.1383
-0.91%
396.47K (USDT)

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ROLL
ROLL
USD
USD

1 ROLL = 0.13837 USD