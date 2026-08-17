سعر RollX اليوم

السعر المباشر لمشروع RollX (ROLL) اليوم هو $ 0.13837، مع تغير بنسبة 0.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROLL الحالي إلى USD هو $ 0.13837 لكل ROLL.

يحتل RollX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ROLL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROLL بين $ 0.13796 (أدنى) و$ 0.14093 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك ROLL بمقدار +0.06% خلال الساعة الماضية و-0.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.18K.

معلومات سوق RollX (ROLL)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 55.18K$ 55.18K $ 55.18K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 138.37M$ 138.37M $ 138.37M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ RollX هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.18K. العرض المتداول لـ ROLL يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 138.37M.