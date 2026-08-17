سعر Gram اليوم

السعر المباشر لمشروع Gram (GRM) اليوم هو $ 0.0007731، مع تغير بنسبة 2.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GRM الحالي إلى USD هو $ 0.0007731 لكل GRM.

يحتل Gram حاليًا المرتبة #3991 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 GRM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GRM بين $ 0.0007046 (أدنى) و$ 0.0008105 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.26354897270074124، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0000039432576.

على المدى القصير، تحرك GRM بمقدار +1.54% خلال الساعة الماضية و-8.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.40K.

معلومات سوق Gram (GRM)

التصنيف No.3991 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 56.40K$ 56.40K $ 56.40K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.87M$ 3.87M $ 3.87M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 إجمالي العرض 2,456,041,797 2,456,041,797 2,456,041,797 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام TONCOIN

القيمة السوقية الحالية لـ Gram هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.40K. العرض المتداول لـ GRM يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 2456041797. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.87M.