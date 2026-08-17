سعر Asentum اليوم

السعر المباشر لمشروع Asentum (ASE) اليوم هو $ 0.00183، مع تغير بنسبة 2.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ASE الحالي إلى USD هو $ 0.00183 لكل ASE.

يحتل Asentum حاليًا المرتبة #1792 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 541.68K، مع عرض متداول قدره 296.00M ASE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ASE بين $ 0.001749 (أدنى) و$ 0.001875 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00753797621900342، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00100814204538339.

على المدى القصير، تحرك ASE بمقدار +0.60% خلال الساعة الماضية و+2.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 32.32K.

معلومات سوق Asentum (ASE)

التصنيف No.1792 القيمة السوقية $ 541.68K$ 541.68K $ 541.68K الحجم (24 ساعة) $ 32.32K$ 32.32K $ 32.32K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M إمداد دورة التداول 296.00M 296.00M 296.00M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 29.60% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Asentum هي $ 541.68K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 32.32K. العرض المتداول لـ ASE يبلغ 296.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.83M.