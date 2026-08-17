سعر Grvt (GRVT)
السعر المباشر لمشروع Grvt (GRVT) اليوم هو $ 0.2816، مع تغير بنسبة 4.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GRVT الحالي إلى USD هو $ 0.2816 لكل GRVT.
يحتل Grvt حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- GRVT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GRVT بين $ 0.2774 (أدنى) و$ 0.306 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك GRVT بمقدار -0.85% خلال الساعة الماضية و-24.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.66M.
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Grvt هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.66M. العرض المتداول لـ GRVT يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 281.60M.
-0.85%
-4.12%
-24.43%
-24.43%
تتبع تغيرات أسعار Grvt لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.012096
|-4.12%
|30 يوم
|$ +0.1816
|+181.60%
|60 يوم
|$ +0.1816
|+181.60%
|90 يوم
|$ +0.1816
|+181.60%
سجل اليوم GRVT تغيرًا $ -0.012096 (-4.12%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.1816 (+181.60%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GRVT تغييرًا في $ +0.1816 (+181.60%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.1816 (+181.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Grvt الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق GRVT: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|< 20
|منطقة البيع المفرط
|هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
GRVT_USDT يتحرك ضمن الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.3006. يقع السعر فوق المحور المركزي عند 0.29461، ويقترب بشكل كبير من مستوى المقاومة R1 عند 0.30186. تشير أنظمة التحليل إلى أن السعر بعد اختراقه للمحور المركزي قد واجه ضغطًا قويًا عند الحد العلوي للنطاق. يتشكل نمط تذبذب ضيق بين الجانبين الطويل والقصير داخل نطاق المحور المركزي ومستوى R1، دون ظهور أي اتجاه واضح نحو كسر أحادي الاتجاه. تظهر إشارات المؤشرات تباينًا في الترتيب: مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) ومجموعة المتوسطات الأسية (EMA) لا تزالا تدعم موقف الشراء، بينما يُظهر مؤشر MACD شكل تقاطع هبوطي مع عدم توافق في اتجاه القوة بين الخطين السريع والبطيء. كما يبقى مؤشر RSI ضمن النطاق الحيادي، ولا تُلاحظ أي زيادة أو انخفاض ملحوظ في معدل التقلبات. أما مؤشرا KDJ وStochRSI فما زالا بحاجة إلى تأكيد إضافي لتحديد اتجاههما الدقيق. من ناحية BOLL، يحدد نطاق الشريطان العلوي والسفلي حدود التقلبات على المدى القصير. يقع المقاومة الرئيسية القريبة عند مستوى 0.30186، وهو يبعد عن السعر الحالي أقل من 0.5%. أما الدعم الرئيسي القريب فهو عند المحور المركزي عند 0.29461، والذي يبعد حوالي 2% عن السعر الحالي. ومن جهة الدعم البعيد، يُعتبر مستوى S1 عند 0.29017 نقطة مرجعية مهمة، فيما يُعد مستوى R2 عند 0.3063 مقاومةً بعيدة. يسعى السعر حاليًا إلى إيجاد توازن جديد بين هذه النقاط المحورية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Grvt نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Grvt هي منصة ثروة على السلسلة ذات الحفظ الذاتي تدمج أربعة قطاعات — الربح، الاستثمار، التداول، والدفع — ضمن رصيد واحد محفوظ ذاتياً، وتعمل على بنية Validium مخصصة من الطبقة الثانية ZKsync بأداء يضاهي البورصات المركزية. يُدر الإيداع الواحد عائداً افتراضياً، ويمكن استثماره في منتجات مؤسسية بدءاً من 1 دولار دون الحاجة إلى اعتماد، كما يمكن استخدامه كضمان للتداول في الوقت ذاته — وكل ذلك تحت حافظة المستخدم الخاصة. المنصة نشطة منذ ديسمبر 2024 كأول بورصة لا مركزية دائمة مرخصة في العالم.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Grvt، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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