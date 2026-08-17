سعر Grvt اليوم

السعر المباشر لمشروع Grvt (GRVT) اليوم هو $ 0.2816، مع تغير بنسبة 4.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GRVT الحالي إلى USD هو $ 0.2816 لكل GRVT.

يحتل Grvt حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- GRVT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GRVT بين $ 0.2774 (أدنى) و$ 0.306 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك GRVT بمقدار -0.85% خلال الساعة الماضية و-24.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.66M.

معلومات سوق Grvt (GRVT)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 281.60M$ 281.60M $ 281.60M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Grvt هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.66M. العرض المتداول لـ GRVT يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 281.60M.