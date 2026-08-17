سعر BAS (BAS)
السعر المباشر لمشروع BAS (BAS) اليوم هو $ 0.027395، مع تغير بنسبة 7.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BAS الحالي إلى USD هو $ 0.027395 لكل BAS.
يحتل BAS حاليًا المرتبة #665 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 68.49M، مع عرض متداول قدره 2.50B BAS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BAS بين $ 0.024873 (أدنى) و$ 0.0278 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.16763449915565898، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.004194192410779678.
على المدى القصير، تحرك BAS بمقدار +1.91% خلال الساعة الماضية و+1.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 85.00K.
No.665
25.00%
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ BAS هي $ 68.49M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 85.00K. العرض المتداول لـ BAS يبلغ 2.50B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 273.95M.
+1.91%
+7.57%
+1.84%
+1.84%
تتبع تغيرات أسعار BAS لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00191731
|+7.57%
|30 يوم
|$ -0.000348
|-1.26%
|60 يوم
|$ -0.004169
|-13.21%
|90 يوم
|$ +0.006935
|+33.89%
سجل اليوم BAS تغيرًا $ +0.00191731 (+7.57%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000348 (-1.26%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BAS تغييرًا في $ -0.004169 (-13.21%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.006935 (+33.89%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار BAS الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق BAS: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|< 20
|منطقة البيع المفرط
|هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|السعر < النطاق الأدنى
|لمس أو قطع الشريط السفلي
|الدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
BAS_USDT يتحرك ضمن الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.025086. يقع السعر في منطقة ضيقة فوق نقطة الوسط البالغة 0.025064. تشير منظومة النقاط المحورية إلى أن السوق حالياً داخل نطاق التذبذب الرئيسي بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1. تظهر جميع مجموعات المتوسطات المتحركة حالة ترتيب شراء، بينما يُظهر مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي. كما أن قراءة مؤشر RSI تقع ضمن المنطقة المحايدة، فيما تُلاحظ ظاهرة تفاوت بين خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة. لا تتشكل حركة زخم قوية وموحدة على المدى القصير، وتبقى معدلات التقلبات ضمن مستوياتها الطبيعية. يقع دعم المدى القريب الأدنى عند مستوى S1 عند 0.024278، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 3.2%. أما دعم المدى البعيد المرجعي فهو عند مستوى S2 عند 0.023363. وعلى الجانب العلوي، يقع مقاومة المدى القريب الأعلى عند مستوى R1 عند 0.025979، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 3.5%. أما المقاومة المرجعية للمدى البعيد فهي عند مستوى R2 عند 0.026765. يواصل السعر عمليات التصحيح الضيق بالقرب من نقطة الوسط، حيث يحقق الطرفان (الشراء والبيع) توازناً مؤقتاً في هذا المستوى.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر BAS نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع BAS هو طبقة التحقق والسمعة الأصلية لسلسلة BNB، مما يتيح KYC على السلسلة والهوية وإثبات الأصول لإطلاق RWA وDeFi والتوكن - المصممة لتوسعة نظام بينانس البيئي والامتثال له.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ BAS، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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