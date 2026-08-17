سعر BAS اليوم

السعر المباشر لمشروع BAS (BAS) اليوم هو $ 0.027395، مع تغير بنسبة 7.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BAS الحالي إلى USD هو $ 0.027395 لكل BAS.

يحتل BAS حاليًا المرتبة #665 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 68.49M، مع عرض متداول قدره 2.50B BAS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BAS بين $ 0.024873 (أدنى) و$ 0.0278 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.16763449915565898، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.004194192410779678.

على المدى القصير، تحرك BAS بمقدار +1.91% خلال الساعة الماضية و+1.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 85.00K.

معلومات سوق BAS (BAS)

التصنيف No.665 القيمة السوقية $ 68.49M$ 68.49M $ 68.49M الحجم (24 ساعة) $ 85.00K$ 85.00K $ 85.00K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 273.95M$ 273.95M $ 273.95M إمداد دورة التداول 2.50B 2.50B 2.50B الحد الأقصى للعرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 معدل التداول 25.00% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ BAS هي $ 68.49M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 85.00K. العرض المتداول لـ BAS يبلغ 2.50B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 273.95M.