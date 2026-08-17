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سعر BAS المباشر اليوم هو 0.027395 USD. القيمة السوقية لـ BAS هي 68,487,500 USD. تابع تحديثات أسعار BAS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر BAS المباشر اليوم هو 0.027395 USD. القيمة السوقية لـ BAS هي 68,487,500 USD. تابع تحديثات أسعار BAS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BAS

معلومات سعر BAS

ما هو BAS

الوثيقة البيضاء لـ BAS

الموقع الرسمي لـ BAS

اقتصاد توكن BAS

توقعات سعر BAS

سجل BAS

دليل شراء BAS

محول عملة BAS إلى الفيات

عقود BAS الفورية

BAS عقود USDT-M الآجلة

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شعار BAS

سعر BAS (BAS)

السعر المباشر لـ 1 BAS إلى USD:

$0.027245
$0.027245$0.027245
+7.57%1D
USD
مخطط أسعار BAS (BAS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:58:27 (UTC+8)

سعر BAS اليوم

السعر المباشر لمشروع BAS (BAS) اليوم هو $ 0.027395، مع تغير بنسبة 7.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BAS الحالي إلى USD هو $ 0.027395 لكل BAS.

يحتل BAS حاليًا المرتبة #665 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 68.49M، مع عرض متداول قدره 2.50B BAS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BAS بين $ 0.024873 (أدنى) و$ 0.0278 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.16763449915565898، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.004194192410779678.

على المدى القصير، تحرك BAS بمقدار +1.91% خلال الساعة الماضية و+1.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 85.00K.

معلومات سوق BAS (BAS)

No.665

$ 68.49M
$ 68.49M$ 68.49M

$ 85.00K
$ 85.00K$ 85.00K

$ 273.95M
$ 273.95M$ 273.95M

2.50B
2.50B 2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

25.00%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ BAS هي $ 68.49M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 85.00K. العرض المتداول لـ BAS يبلغ 2.50B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 273.95M.

سجل سعر BAS بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.024873
$ 0.024873$ 0.024873
24 ساعة منخفض
$ 0.0278
$ 0.0278$ 0.0278
24 ساعة مرتفع

$ 0.024873
$ 0.024873$ 0.024873

$ 0.0278
$ 0.0278$ 0.0278

$ 0.16763449915565898
$ 0.16763449915565898$ 0.16763449915565898

$ 0.004194192410779678
$ 0.004194192410779678$ 0.004194192410779678

+1.91%

+7.57%

+1.84%

+1.84%

سجل سعر BAS (BAS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار BAS لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00191731+7.57%
30 يوم$ -0.000348-1.26%
60 يوم$ -0.004169-13.21%
90 يوم$ +0.006935+33.89%
تغير سعر BAS اليوم

سجل اليوم BAS تغيرًا $ +0.00191731 (+7.57%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر BAS لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000348 (-1.26%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر BAS لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BAS تغييرًا في $ -0.004169 (-13.21%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر BAS لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.006935 (+33.89%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة BAS (BAS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار BAS.

تحليل BAS

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار BAS الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق BAS اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق BAS: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)السعر < النطاق الأدنىلمس أو قطع الشريط السفليالدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

BAS_USDT يتحرك ضمن الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.025086. يقع السعر في منطقة ضيقة فوق نقطة الوسط البالغة 0.025064. تشير منظومة النقاط المحورية إلى أن السوق حالياً داخل نطاق التذبذب الرئيسي بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1. تظهر جميع مجموعات المتوسطات المتحركة حالة ترتيب شراء، بينما يُظهر مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي. كما أن قراءة مؤشر RSI تقع ضمن المنطقة المحايدة، فيما تُلاحظ ظاهرة تفاوت بين خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة. لا تتشكل حركة زخم قوية وموحدة على المدى القصير، وتبقى معدلات التقلبات ضمن مستوياتها الطبيعية. يقع دعم المدى القريب الأدنى عند مستوى S1 عند 0.024278، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 3.2%. أما دعم المدى البعيد المرجعي فهو عند مستوى S2 عند 0.023363. وعلى الجانب العلوي، يقع مقاومة المدى القريب الأعلى عند مستوى R1 عند 0.025979، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 3.5%. أما المقاومة المرجعية للمدى البعيد فهي عند مستوى R2 عند 0.026765. يواصل السعر عمليات التصحيح الضيق بالقرب من نقطة الوسط، حيث يحقق الطرفان (الشراء والبيع) توازناً مؤقتاً في هذا المستوى.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار BAS؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز BAS:

1. ديناميات العرض والطلب في السوق
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام
4. تحركات أسعار البيتكوين والعملات البديلة الرئيسية
5. تحديثات تطوير المشروع وتطور الخريطة الزمنية
6. إعلانات الشراكات والتعاونات
7. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر في أسواق العملات المشفرة
8. نمو المجتمع ومعدلات اعتماد الرمز
9. توسيع نطاق فائدة الرمز وتطبيقاته
10. أنشطة صناع السوق وتحركات كبار المستثمرين (الحيتان)

لماذا يريد الناس معرفة سعر BAS اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر BAS اليوم لعدة أسباب رئيسية:

1. اتخاذ قرارات الاستثمار - يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع في الأوقات المثلى.
2. تتبع المحافظ - يراقب المستثمرون القيمة الفعلية لمحفظاتهم في الوقت الحقيقي.
3. تحليل السوق - تساعد بيانات الأسعار في تحديد الاتجاهات والأنماط.
4. إدارة المخاطر - تُعَلِّم الأسعار الحالية استراتيجيات وقف الخسارة وتحقيق الأرباح.
5. فرص المراجحة - تخلق فروق الأسعار بين البورصات فرصًا للتداول.

تُعَدُّ أسعار اللحظة الحالية ضرورية للتداول الفعال في مجال العملات المشفرة والتخطيط الاستثماري.

توقعات أسعار BAS

BAS (BAS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BAS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBAS (BAS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر BAS نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر BAS الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BAS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار BAS.

كيفية شراء واستثمار BAS في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع BAS؟ شراء BAS سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء BAS. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء BAS (BAS).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة BAS فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء BAS (BAS)

ماذا يمكنك أن تفعل مع BAS

يسمح لك امتلاك BAS بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول ما قبل السوق MEXC

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شراء BAS (BAS) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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الصانع
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ما هو BAS ( BAS )

مشروع BAS هو طبقة التحقق والسمعة الأصلية لسلسلة BNB، مما يتيح KYC على السلسلة والهوية وإثبات الأصول لإطلاق RWA وDeFi والتوكن - المصممة لتوسعة نظام بينانس البيئي والامتثال له.

BAS المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ BAS، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب BAS الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AnalyticsBNB Chain EcosystemBinance Wallet IDO

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول BAS

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:58:27 (UTC+8)

تحديثات BAS (BAS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن BAS

BAS USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع BAS باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BAS USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق BAS (BAS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BAS المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBAS
$0.027182
$0.027182$0.027182
+7.30%
3.30M (USDT)

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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة BAS إلى USD

المبلغ

BAS
BAS
USD
USD

1 BAS = 0.027395 USD