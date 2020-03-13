XYO

تُعد XYO أول وأكبر مشروع DePIN مع ملايين العقد المنتشرة حول العالم. تقوم بجمع البيانات الحقيقية والتحقق من صحتها، مما يربط بين Web3 وWeb2 في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحديد المواقع الجغرافية وغيرها. تقنيات إثبات الموقع وإثبات الأصل لدينا تدعم التحقق من البيانات الحقيقية عبر إدارة الأصول في العالم الحقيقي (RWA)، وتتبع DePIN، والألعاب الواقعية، والمزيد. وقد ساهم تطبيق COIN التابع لـ XYO في تحقيق نمو ضخم للشبكة. يوفر XYO Layer One، البلوكشين الأصلي الخاص بنا، بنية تحتية قابلة للتوسع وقابلة للتشغيل البيني للتحقق اللامركزي من البيانات، مما يتيح تكاملًا سلسًا، وتعزيز الخصوصية، وكفاءة في تنفيذ عمليات الـ Roll-up.

اسم العملة المشفرةXYO

التصنيفNo.228

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض13,931,216,938

إجمالي العرض13,931,216,938

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.0820290796298041,2021-11-06

أدنى سعر0.0000960677747658,2020-03-13

البلوكتشين العامETH

مقدمةتُعد XYO أول وأكبر مشروع DePIN مع ملايين العقد المنتشرة حول العالم. تقوم بجمع البيانات الحقيقية والتحقق من صحتها، مما يربط بين Web3 وWeb2 في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحديد المواقع الجغرافية وغيرها. تقنيات إثبات الموقع وإثبات الأصل لدينا تدعم التحقق من البيانات الحقيقية عبر إدارة الأصول في العالم الحقيقي (RWA)، وتتبع DePIN، والألعاب الواقعية، والمزيد. وقد ساهم تطبيق COIN التابع لـ XYO في تحقيق نمو ضخم للشبكة. يوفر XYO Layer One، البلوكشين الأصلي الخاص بنا، بنية تحتية قابلة للتوسع وقابلة للتشغيل البيني للتحقق اللامركزي من البيانات، مما يتيح تكاملًا سلسًا، وتعزيز الخصوصية، وكفاءة في تنفيذ عمليات الـ Roll-up.

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