سعر BabyDogeCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع BabyDogeCoin (BABYDOGE) اليوم هو $ 0.0000000003255، مع تغير بنسبة 0.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BABYDOGE الحالي إلى USD هو $ 0.0000000003255 لكل BABYDOGE.

يحتل BabyDogeCoin حاليًا المرتبة #346 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 58.33M، مع عرض متداول قدره 179,186.02T BABYDOGE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BABYDOGE بين $ 0.0000000003211 (أدنى) و$ 0.0000000003286 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00000000660428623، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000000030786222.

على المدى القصير، تحرك BABYDOGE بمقدار -0.31% خلال الساعة الماضية و-7.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 69.69K.

معلومات سوق BabyDogeCoin (BABYDOGE)

التصنيف No.346 القيمة السوقية $ 58.33M$ 58.33M $ 58.33M الحجم (24 ساعة) $ 69.69K$ 69.69K $ 69.69K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 65.95M$ 65.95M $ 65.95M إمداد دورة التداول 179,186.02T 179,186.02T 179,186.02T إجمالي العرض 202,615,067,690,429,103.20036403 202,615,067,690,429,103.20036403 202,615,067,690,429,103.20036403 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ BabyDogeCoin هي $ 58.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 69.69K. العرض المتداول لـ BABYDOGE يبلغ 179,186.02T، مع إجمالي عرض 202615067690429103.20036403. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 65.95M.