سعر Succinct المباشر اليوم هو 0.7246 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PROVE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PROVE بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Succinct

Succinct السعر(PROVE)

السعر المباشر لـ 1 PROVE إلى USD:

$0.7244
$0.7244$0.7244
-6.69%1D
USD
مخطط أسعار Succinct (PROVE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:58:21 (UTC+8)

معلومات سعر Succinct (PROVE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.7107
$ 0.7107$ 0.7107
24 ساعة منخفض
$ 0.8064
$ 0.8064$ 0.8064
24 ساعة مرتفع

$ 0.7107
$ 0.7107$ 0.7107

$ 0.8064
$ 0.8064$ 0.8064

$ 1.7260015460023572
$ 1.7260015460023572$ 1.7260015460023572

$ 0.4184223922367206
$ 0.4184223922367206$ 0.4184223922367206

-0.02%

-6.69%

-8.25%

-8.25%

سعر Succinct (PROVE) في الوقت الحقيقي هو $ 0.7246. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PROVE بين أدنى سعر $ 0.7107 وأعلى سعر $ 0.8064، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPROVE على الإطلاق هو $ 1.7260015460023572، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.4184223922367206.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PROVE -0.02% على مدار الساعة الماضية، -6.69% على مدار 24 ساعة، و -8.25% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Succinct (PROVE)

No.261

$ 141.30M
$ 141.30M$ 141.30M

$ 956.28K
$ 956.28K$ 956.28K

$ 724.60M
$ 724.60M$ 724.60M

195.00M
195.00M 195.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.50%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Succinct هي $ 141.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 956.28K. العرض المتداول لـ PROVE يبلغ 195.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 724.60M.

سجل سعر Succinct (PROVE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Succinct لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.051937-6.69%
30 يوم$ +0.0219+3.11%
60 يوم$ -0.26-26.41%
90 يوم$ +0.2246+44.92%
تغير سعر Succinct اليوم

سجل اليوم PROVE تغيرًا $ -0.051937 (-6.69%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Succinct لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0219 (+3.11%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Succinct لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PROVE تغييرًا في $ -0.26 (-26.41%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Succinct لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.2246 (+44.92%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Succinct (PROVE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Succinct.

ما هو Succinct ( PROVE )

شبكة Succinct هي بروتوكول لامركزي يُثبت برمجيات العالم. تُنسّق الشبكة مجموعة موزعة من المُثبتين الذين يُنتجون إثباتات بدون معرفة من خلال آلية تحفيزية جديدة تُسمى مسابقات الإثبات، وذلك لإنشاء مجموعة إثبات عالمية أكثر كفاءةً ومتانةً. تُقدّم شبكة Succinct فكرة مجموعة إثبات عالمية موزعة، مُصممة بالاشتراك مع SP1، ومُدعّمة بآلية مزاد تنافسية تُسمى مسابقات الإثبات، وذلك لتوسيع قدرة العالم على الإثبات بشكل كبير.

متوفر Succinct على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Succinct الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين PROVEلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Succinct على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Succinct سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Succinct (USD)

كم ستكون قيمة Succinct (PROVE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Succinct (PROVE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Succinct.

تحقق الآن من توقعات سعر Succinct!

توكنوميكس Succinct (PROVE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Succinct (PROVE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PROVE والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Succinct ( PROVE )

هل تبحث عن كيفية شراء Succinct؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Succinct على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة PROVE إلى العملات المحلية

Succinct المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Succinct، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Succinct الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Succinct

كم يساوي Succinct (PROVE) اليوم؟
سعر PROVE المباشر في USD هو USD 0.7246، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PROVE إلى USD الحالي؟
سعر PROVE إلى USD الحالي هو $ 0.7246. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Succinct ؟
القيمة السوقية لعملة PROVE هي $ 141.30M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PROVE؟
العرض المتداول لتوكن PROVE هو 195.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PROVE؟
حقق PROVE سعرًا قياسيًا قدره 1.7260015460023572 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PROVE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.4184223922367206 PROVE.
ما هو حجم تداول PROVE؟
حجم تداول PROVE المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 956.28K USD.
هل سترتفع PROVE هذا العام؟
قد يرتفع PROVE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PROVE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:58:21 (UTC+8)

تحديثات Succinct (PROVE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

1 PROVE = 0.7246 USD

