BR

مشروع Bedrock هو أول بروتوكول لإعادة إيداع السيولة متعدد الأصول، وهو رائد في مجال إيداع بيتكوين مع uniBTC. بصفته التوكن الرائد في إيداع السيولة في بيتكوين، يتيح uniBTC لحامليه ربح مكافآت مع الحفاظ على السيولة، مما يفتح آفاقًا جديدة للعوائد في سوق بيتكوين الذي تبلغ قيمته تريليون دولار. باتباع نهج متطور لـ BTCFi 2.0، تُعيد Bedrock تعريف دور بيتكوين في التمويل اللامركزي (DeFi)، وتوسع نطاق إعادة إيداع السيولة عبر أكثر من 12 سلسلة بلوكتشين لأصول بيتكوين وإيثريوم وDePIN.

اسم العملة المشفرةBR

التصنيفNo.1082

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)5.27%

المعروض المتداول210,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0.21%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.22056296219492613,2025-03-24

أدنى سعر0.03902018689786832,2025-04-18

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمشروع Bedrock هو أول بروتوكول لإعادة إيداع السيولة متعدد الأصول، وهو رائد في مجال إيداع بيتكوين مع uniBTC. بصفته التوكن الرائد في إيداع السيولة في بيتكوين، يتيح uniBTC لحامليه ربح مكافآت مع الحفاظ على السيولة، مما يفتح آفاقًا جديدة للعوائد في سوق بيتكوين الذي تبلغ قيمته تريليون دولار. باتباع نهج متطور لـ BTCFi 2.0، تُعيد Bedrock تعريف دور بيتكوين في التمويل اللامركزي (DeFi)، وتوسع نطاق إعادة إيداع السيولة عبر أكثر من 12 سلسلة بلوكتشين لأصول بيتكوين وإيثريوم وDePIN.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.