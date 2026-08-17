سعر Turtle اليوم

السعر المباشر لمشروع Turtle (TURTLE) اليوم هو $ 0.04208، مع تغير بنسبة 2.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TURTLE الحالي إلى USD هو $ 0.04208 لكل TURTLE.

يحتل Turtle حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- TURTLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TURTLE بين $ 0.04204 (أدنى) و$ 0.04356 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك TURTLE بمقدار -0.48% خلال الساعة الماضية و-5.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.65K.

معلومات سوق Turtle (TURTLE)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 60.65K$ 60.65K $ 60.65K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 42.08M$ 42.08M $ 42.08M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Turtle هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.65K. العرض المتداول لـ TURTLE يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.08M.