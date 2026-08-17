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سعر Turtle المباشر اليوم هو 0.04208 USD. القيمة السوقية لـ TURTLE هي -- USD. تابع تحديثات أسعار TURTLE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Turtle المباشر اليوم هو 0.04208 USD. القيمة السوقية لـ TURTLE هي -- USD. تابع تحديثات أسعار TURTLE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن TURTLE

معلومات سعر TURTLE

ما هو TURTLE

الوثيقة البيضاء لـ TURTLE

الموقع الرسمي لـ TURTLE

اقتصاد توكن TURTLE

توقعات سعر TURTLE

سجل TURTLE

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سعر Turtle (TURTLE)

السعر المباشر لـ 1 TURTLE إلى USD:

$0.04208
$0.04208$0.04208
-2.38%1D
USD
مخطط أسعار Turtle (TURTLE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:32:24 (UTC+8)

سعر Turtle اليوم

السعر المباشر لمشروع Turtle (TURTLE) اليوم هو $ 0.04208، مع تغير بنسبة 2.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TURTLE الحالي إلى USD هو $ 0.04208 لكل TURTLE.

يحتل Turtle حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- TURTLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TURTLE بين $ 0.04204 (أدنى) و$ 0.04356 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك TURTLE بمقدار -0.48% خلال الساعة الماضية و-5.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.65K.

معلومات سوق Turtle (TURTLE)

--
----

$ 60.65K
$ 60.65K$ 60.65K

$ 42.08M
$ 42.08M$ 42.08M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Turtle هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.65K. العرض المتداول لـ TURTLE يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.08M.

سجل سعر Turtle بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.04204
$ 0.04204$ 0.04204
24 ساعة منخفض
$ 0.04356
$ 0.04356$ 0.04356
24 ساعة مرتفع

$ 0.04204
$ 0.04204$ 0.04204

$ 0.04356
$ 0.04356$ 0.04356

--
----

--
----

-0.48%

-2.38%

-5.91%

-5.91%

سجل سعر Turtle (TURTLE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Turtle لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0010259-2.38%
30 يوم$ +0.00862+25.76%
60 يوم$ +0.00752+21.75%
90 يوم$ -0.003-6.66%
تغير سعر Turtle اليوم

سجل اليوم TURTLE تغيرًا $ -0.0010259 (-2.38%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Turtle لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00862 (+25.76%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Turtle لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TURTLE تغييرًا في $ +0.00752 (+21.75%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Turtle لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.003 (-6.66%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Turtle (TURTLE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Turtle.

تحليل Turtle

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Turtle الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Turtle اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق TURTLE: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

العملة TURTLE_USDT تتحرك ضمن الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.04343. يقع السعر بين نقطة التحول S1 عند 0.04308 والمركز الرئيسي عند 0.04366. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما يظل المتوسط المتحرك الأسي طويل المدى فوق خط الصفر. كما يشكّل مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، فيما يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة. ولا تُظهر قيم KDJ وStochRSI أي انحرافات متطرفة. وتبقى عرض نطاق بولينجر ضمن الحدود العادية للحركة. ويُلاحظ وجود تباين في اتجاهات المؤشرات السريعة والبطيئة، مع تركز قوة المشترين في النافذة الزمنية القصيرة، بينما تبقى قوة البائعين هادئة أمام مستويات المقاومة الرئيسية. لم تشهد معدلات التقلبات أي توسع أو انكماش ملحوظ. يقع الدعم القريب عند 0.04308، على بعد 0.00035 من السعر الحالي، بينما يقع المقاومة القريبة عند 0.04366، على بعد 0.00023 من السعر الحالي. أما الدعم المرجعي البعيد فمحدد عند 0.04267، والمراة المرجعية البعيدة عند 0.04407. يدور السعر حول المركز في نطاق ضيق، حيث يحقق الطرفان (المشتري والبائع) توازناً داخل النطاق الحالي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Turtle؟

تتأثر أسعار رموز TURTLE بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة في عالم العملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. اعتماد المجتمع ومشاركة المستخدمين
4. تقدم التطوير والتحديثات الخاصة بالمنصة
5. إعلانات الشراكات والتكاملات
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على رموز DeFi
7. تحركات أسعار البيتكوين والعملات البديلة الرئيسية
8. فائدة الرمز ومكافآت الحوكمة (الستيكينغ)
9. ديناميات العرض واقتصاديات الرموز
10. الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي وذكر الرموز من قبل المؤثرين

لماذا يريد الناس معرفة سعر Turtle اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر ترتل (TURTLE) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد توقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم اتجاهات السوق، وحساب الأرباح/الخسائر، والبقاء على اطلاع دائم بتقلبات الأسعار لأغراض إدارة المخاطر.

توقعات أسعار Turtle

Turtle (TURTLE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TURTLE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTurtle (TURTLE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Turtle نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Turtle الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار TURTLE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Turtle.

كيفية شراء واستثمار Turtle في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Turtle؟ شراء TURTLE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Turtle. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Turtle (TURTLE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Turtle فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Turtle (TURTLE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Turtle

يسمح لك امتلاك Turtle بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Turtle ( TURTLE )

بروتوكول Turtle هو بروتوكول توزيع Web3 يستثمر نشاط محفظة المستخدم - بما في ذلك نشر السيولة، والعوائد المكتسبة، والمقايضات عبر الشركاء، والتخزين، واستخدام الإحالة - من خلال واجهات برمجة التطبيقات، مما يتيح لشركاء التوزيع توليد دخل إضافي بسلاسة دون إضافة أي مخاطر أو خطوات إضافية للمستخدمين.

Turtle المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Turtle، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Turtle الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AnalyticsBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Turtle

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:32:24 (UTC+8)

تحديثات Turtle (TURTLE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Turtle

TURTLE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع TURTLE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود TURTLE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Turtle (TURTLE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Turtle المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTURTLE
$0.04205
$0.04205$0.04205
-2.48%
1.41M (USDT)

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USD
USD

1 TURTLE = 0.04208 USD