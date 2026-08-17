سعر Real Briefly اليوم

السعر المباشر لمشروع Real Briefly (REALTOKEN) اليوم هو $ 0.001692، مع تغير بنسبة 0.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل REALTOKEN الحالي إلى USD هو $ 0.001692 لكل REALTOKEN.

يحتل Real Briefly حاليًا المرتبة #1560 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.12M، مع عرض متداول قدره 663.50M REALTOKEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول REALTOKEN بين $ 0.001691 (أدنى) و$ 0.001744 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04298055362924102، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00319797264090289.

على المدى القصير، تحرك REALTOKEN بمقدار -0.30% خلال الساعة الماضية و-3.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.91K.

معلومات سوق Real Briefly (REALTOKEN)

التصنيف No.1560 القيمة السوقية $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M الحجم (24 ساعة) $ 6.91K$ 6.91K $ 6.91K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M إمداد دورة التداول 663.50M 663.50M 663.50M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 66.34% البلوكتشين العام XRP

القيمة السوقية الحالية لـ Real Briefly هي $ 1.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.91K. العرض المتداول لـ REALTOKEN يبلغ 663.50M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.69M.