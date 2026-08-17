سعر CKUSDT اليوم

السعر المباشر لمشروع CKUSDT (CKUSDT) اليوم هو $ 0.9998، مع تغير بنسبة 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CKUSDT الحالي إلى USD هو $ 0.9998 لكل CKUSDT.

يحتل CKUSDT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- CKUSDT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CKUSDT بين $ 0.999 (أدنى) و$ 1.0009 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك CKUSDT بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.30K.

معلومات سوق CKUSDT (CKUSDT)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 54.30K$ 54.30K $ 54.30K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- -- البلوكتشين العام CKUSDT

القيمة السوقية الحالية لـ CKUSDT هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.30K. العرض المتداول لـ CKUSDT يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.