سعر DEB اليوم

السعر المباشر لمشروع DEB (DEB) اليوم هو $ 0.002195، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DEB الحالي إلى USD هو $ 0.002195 لكل DEB.

يحتل DEB حاليًا المرتبة #6572 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 DEB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DEB بين $ 0.002195 (أدنى) و$ 0.002195 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.2979098273018812، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.000479912798628405.

على المدى القصير، تحرك DEB بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-8.51% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق DEB (DEB)

التصنيف No.6572 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام DEB

القيمة السوقية الحالية لـ DEB هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ DEB يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.20M.