سعر USAD اليوم

السعر المباشر لمشروع USAD (USAD) اليوم هو $ 0.9904، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USAD الحالي إلى USD هو $ 0.9904 لكل USAD.

يحتل USAD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- USAD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USAD بين $ 0.9904 (أدنى) و$ 0.9904 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك USAD بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-5.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق USAD (USAD)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- -- البلوكتشين العام ALEO

القيمة السوقية الحالية لـ USAD هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ USAD يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.