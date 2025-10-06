سعر Circle xStock المباشر اليوم هو 137.36 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CRCLX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CRCLX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Circle xStock المباشر اليوم هو 137.36 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي CRCLX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر CRCLX بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Circle xStock

Circle xStock السعر(CRCLX)

السعر المباشر لـ 1 CRCLX إلى USD:

$137.3
$137.3$137.3
-1.74%1D
USD
مخطط أسعار Circle xStock (CRCLX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:41:01 (UTC+8)

معلومات سعر Circle xStock (CRCLX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 135.35
$ 135.35$ 135.35
24 ساعة منخفض
$ 142.74
$ 142.74$ 142.74
24 ساعة مرتفع

$ 135.35
$ 135.35$ 135.35

$ 142.74
$ 142.74$ 142.74

$ 258.3037707311062
$ 258.3037707311062$ 258.3037707311062

$ 108.7001141157051
$ 108.7001141157051$ 108.7001141157051

+0.05%

-1.73%

+6.16%

+6.16%

سعر Circle xStock (CRCLX) في الوقت الحقيقي هو $ 137.36. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CRCLX بين أدنى سعر $ 135.35 وأعلى سعر $ 142.74، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCRCLX على الإطلاق هو $ 258.3037707311062، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 108.7001141157051.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CRCLX +0.05% على مدار الساعة الماضية، -1.73% على مدار 24 ساعة، و +6.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Circle xStock (CRCLX)

No.1121

$ 10.93M
$ 10.93M$ 10.93M

$ 72.39K
$ 72.39K$ 72.39K

$ 10.93M
$ 10.93M$ 10.93M

79.60K
79.60K 79.60K

79,598.43746287
79,598.43746287 79,598.43746287

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Circle xStock هي $ 10.93M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 72.39K. العرض المتداول لـ CRCLX يبلغ 79.60K، مع إجمالي عرض 79598.43746287. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.93M.

سجل سعر Circle xStock (CRCLX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Circle xStock لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -2.4313-1.73%
30 يوم$ +9.08+7.07%
60 يوم$ +5.64+4.28%
90 يوم$ -51.17-27.15%
تغير سعر Circle xStock اليوم

سجل اليوم CRCLX تغيرًا $ -2.4313 (-1.73%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Circle xStock لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +9.08 (+7.07%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Circle xStock لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CRCLX تغييرًا في $ +5.64 (+4.28%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Circle xStock لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -51.17 (-27.15%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Circle xStock (CRCLX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Circle xStock.

ما هو Circle xStock ( CRCLX )

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

متوفر Circle xStock على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Circle xStock الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين CRCLXلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Circle xStock على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Circle xStock سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Circle xStock (USD)

كم ستكون قيمة Circle xStock (CRCLX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Circle xStock (CRCLX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Circle xStock.

تحقق الآن من توقعات سعر Circle xStock!

توكنوميكس Circle xStock (CRCLX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Circle xStock (CRCLX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CRCLX والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Circle xStock ( CRCLX )

هل تبحث عن كيفية شراء Circle xStock؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Circle xStock على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة CRCLX إلى العملات المحلية

1 Circle xStock (CRCLX) إلى VND
3,614,628.4
1 Circle xStock (CRCLX) إلى AUD
A$207.4136
1 Circle xStock (CRCLX) إلى GBP
103.02
1 Circle xStock (CRCLX) إلى EUR
116.756
1 Circle xStock (CRCLX) إلى USD
$137.36
1 Circle xStock (CRCLX) إلى MYR
RM575.5384
1 Circle xStock (CRCLX) إلى TRY
5,762.252
1 Circle xStock (CRCLX) إلى JPY
¥20,878.72
1 Circle xStock (CRCLX) إلى ARS
ARS$202,296.94
1 Circle xStock (CRCLX) إلى RUB
10,884.4064
1 Circle xStock (CRCLX) إلى INR
12,126.1408
1 Circle xStock (CRCLX) إلى IDR
Rp2,289,332.4176
1 Circle xStock (CRCLX) إلى PHP
8,069.9
1 Circle xStock (CRCLX) إلى EGP
￡E.6,509.4904
1 Circle xStock (CRCLX) إلى BRL
R$734.876
1 Circle xStock (CRCLX) إلى CAD
C$190.9304
1 Circle xStock (CRCLX) إلى BDT
16,815.6112
1 Circle xStock (CRCLX) إلى NGN
199,941.216
1 Circle xStock (CRCLX) إلى COP
$530,346.96
1 Circle xStock (CRCLX) إلى ZAR
R.2,355.724
1 Circle xStock (CRCLX) إلى UAH
5,784.2296
1 Circle xStock (CRCLX) إلى TZS
T.Sh.338,324.548
1 Circle xStock (CRCLX) إلى VES
Bs29,807.12
1 Circle xStock (CRCLX) إلى CLP
$129,255.76
1 Circle xStock (CRCLX) إلى PKR
Rs38,944.3072
1 Circle xStock (CRCLX) إلى KZT
73,296.6696
1 Circle xStock (CRCLX) إلى THB
฿4,443.596
1 Circle xStock (CRCLX) إلى TWD
NT$4,200.4688
1 Circle xStock (CRCLX) إلى AED
د.إ504.1112
1 Circle xStock (CRCLX) إلى CHF
Fr108.5144
1 Circle xStock (CRCLX) إلى HKD
HK$1,067.2872
1 Circle xStock (CRCLX) إلى AMD
֏52,628.1104
1 Circle xStock (CRCLX) إلى MAD
.د.م1,267.8328
1 Circle xStock (CRCLX) إلى MXN
$2,532.9184
1 Circle xStock (CRCLX) إلى SAR
ريال515.1
1 Circle xStock (CRCLX) إلى ETB
Br20,833.3912
1 Circle xStock (CRCLX) إلى KES
KSh17,745.5384
1 Circle xStock (CRCLX) إلى JOD
د.أ97.38824
1 Circle xStock (CRCLX) إلى PLN
498.6168
1 Circle xStock (CRCLX) إلى RON
лв600.2632
1 Circle xStock (CRCLX) إلى SEK
kr1,289.8104
1 Circle xStock (CRCLX) إلى BGN
лв230.7648
1 Circle xStock (CRCLX) إلى HUF
Ft45,878.24
1 Circle xStock (CRCLX) إلى CZK
2,870.824
1 Circle xStock (CRCLX) إلى KWD
د.ك42.03216
1 Circle xStock (CRCLX) إلى ILS
446.42
1 Circle xStock (CRCLX) إلى BOB
Bs949.1576
1 Circle xStock (CRCLX) إلى AZN
233.512
1 Circle xStock (CRCLX) إلى TJS
SM1,269.2064
1 Circle xStock (CRCLX) إلى GEL
373.6192
1 Circle xStock (CRCLX) إلى AOA
Kz125,213.2552
1 Circle xStock (CRCLX) إلى BHD
.د.ب51.64736
1 Circle xStock (CRCLX) إلى BMD
$137.36
1 Circle xStock (CRCLX) إلى DKK
kr881.8512
1 Circle xStock (CRCLX) إلى HNL
L3,618.0624
1 Circle xStock (CRCLX) إلى MUR
6,251.2536
1 Circle xStock (CRCLX) إلى NAD
$2,372.2072
1 Circle xStock (CRCLX) إلى NOK
kr1,372.2264
1 Circle xStock (CRCLX) إلى NZD
$236.2592
1 Circle xStock (CRCLX) إلى PAB
B/.137.36
1 Circle xStock (CRCLX) إلى PGK
K578.2856
1 Circle xStock (CRCLX) إلى QAR
ر.ق499.9904
1 Circle xStock (CRCLX) إلى RSD
дин.13,840.3936
1 Circle xStock (CRCLX) إلى UZS
soʻm1,654,939.3784
1 Circle xStock (CRCLX) إلى ALL
L11,410.4952
1 Circle xStock (CRCLX) إلى ANG
ƒ245.8744
1 Circle xStock (CRCLX) إلى AWG
ƒ247.248
1 Circle xStock (CRCLX) إلى BBD
$274.72
1 Circle xStock (CRCLX) إلى BAM
KM229.3912
1 Circle xStock (CRCLX) إلى BIF
Fr405,074.64
1 Circle xStock (CRCLX) إلى BND
$177.1944
1 Circle xStock (CRCLX) إلى BSD
$137.36
1 Circle xStock (CRCLX) إلى JMD
$22,043.5328
1 Circle xStock (CRCLX) إلى KHR
553,869.86
1 Circle xStock (CRCLX) إلى KMF
Fr57,828.56
1 Circle xStock (CRCLX) إلى LAK
2,986,086.8968
1 Circle xStock (CRCLX) إلى LKR
රු41,838.4824
1 Circle xStock (CRCLX) إلى MDL
L2,335.12
1 Circle xStock (CRCLX) إلى MGA
Ar613,213.5008
1 Circle xStock (CRCLX) إلى MOP
P1,100.2536
1 Circle xStock (CRCLX) إلى MVR
2,101.608
1 Circle xStock (CRCLX) إلى MWK
MK238,472.0696
1 Circle xStock (CRCLX) إلى MZN
MT8,777.304
1 Circle xStock (CRCLX) إلى NPR
रु19,408.968
1 Circle xStock (CRCLX) إلى PYG
974,157.12
1 Circle xStock (CRCLX) إلى RWF
Fr199,584.08
1 Circle xStock (CRCLX) إلى SBD
$1,129.0992
1 Circle xStock (CRCLX) إلى SCR
1,965.6216
1 Circle xStock (CRCLX) إلى SRD
$5,431.2144
1 Circle xStock (CRCLX) إلى SVC
$1,201.9
1 Circle xStock (CRCLX) إلى SZL
L2,372.2072
1 Circle xStock (CRCLX) إلى TMT
m480.76
1 Circle xStock (CRCLX) إلى TND
د.ت403.28896
1 Circle xStock (CRCLX) إلى TTD
$932.6744
1 Circle xStock (CRCLX) إلى UGX
Sh478,562.24
1 Circle xStock (CRCLX) إلى XAF
Fr77,471.04
1 Circle xStock (CRCLX) إلى XCD
$370.872
1 Circle xStock (CRCLX) إلى XOF
Fr77,471.04
1 Circle xStock (CRCLX) إلى XPF
Fr14,010.72
1 Circle xStock (CRCLX) إلى BWP
P1,954.6328
1 Circle xStock (CRCLX) إلى BZD
$276.0936
1 Circle xStock (CRCLX) إلى CVE
$13,003.8712
1 Circle xStock (CRCLX) إلى DJF
Fr24,450.08
1 Circle xStock (CRCLX) إلى DOP
$8,799.2816
1 Circle xStock (CRCLX) إلى DZD
د.ج17,843.064
1 Circle xStock (CRCLX) إلى FJD
$309.06
1 Circle xStock (CRCLX) إلى GNF
Fr1,194,345.2
1 Circle xStock (CRCLX) إلى GTQ
Q1,052.1776
1 Circle xStock (CRCLX) إلى GYD
$28,765.9312
1 Circle xStock (CRCLX) إلى ISK
kr16,895.28

Circle xStock المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Circle xStock، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Circle xStock الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Circle xStock

كم يساوي Circle xStock (CRCLX) اليوم؟
سعر CRCLX المباشر في USD هو USD 137.36، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر CRCLX إلى USD الحالي؟
سعر CRCLX إلى USD الحالي هو $ 137.36. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Circle xStock ؟
القيمة السوقية لعملة CRCLX هي $ 10.93M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن CRCLX؟
العرض المتداول لتوكن CRCLX هو 79.60K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ CRCLX؟
حقق CRCLX سعرًا قياسيًا قدره 258.3037707311062 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ CRCLX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 108.7001141157051 CRCLX.
ما هو حجم تداول CRCLX؟
حجم تداول CRCLX المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 72.39K USD.
هل سترتفع CRCLX هذا العام؟
قد يرتفع CRCLX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر CRCLX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:41:01 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة CRCLX إلى USD

المبلغ

CRCLX
CRCLX
USD
USD

1 CRCLX = 137.36 USD

تداول CRCLX

/USDTCRCLX
$137.3
$137.3$137.3
-1.76%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

$113,005.13
$4,017.97
$0.04189
$195.10
$3.4956
