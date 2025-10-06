معلومات سعر Circle xStock (CRCLX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 135.35 24 ساعة مرتفع $ 142.74 عالية طوال الوقت $ 258.3037707311062 أدنى سعر $ 108.7001141157051 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -1.73% تغير السعر (7 أيام) +6.16%

سعر Circle xStock (CRCLX) في الوقت الحقيقي هو $ 137.36. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CRCLX بين أدنى سعر $ 135.35 وأعلى سعر $ 142.74، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCRCLX على الإطلاق هو $ 258.3037707311062، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 108.7001141157051.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CRCLX +0.05% على مدار الساعة الماضية، -1.73% على مدار 24 ساعة، و +6.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Circle xStock (CRCLX)

معلومات سوق Circle xStock (CRCLX)

التصنيف No.1121 القيمة السوقية $ 10.93M الحجم (24 ساعة) $ 72.39K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.93M إمداد دورة التداول 79.60K إجمالي العرض 79,598.43746287 البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Circle xStock هي $ 10.93M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 72.39K. العرض المتداول لـ CRCLX يبلغ 79.60K، مع إجمالي عرض 79598.43746287. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.93M.