FHE

تُعدّ Mind Network رائدة في تطوير بنية تحتية للتشفير المتماثل الكامل (FHE) المقاوم للكميات الكمية، مما يُشغّل إنترنت مشفّر بالكامل من خلال بيانات آمنة وحوسبة الذكاء الاصطناعي. بالتعاون مع روّاد الصناعة، تُنشئ مايند نيتورك بروتوكول HTTPZ - بروتوكول إنترنت بدون ثقة - لوضع معايير جديدة للذكاء الاصطناعي الموثوق ومعالجة البيانات المشفرة على السلسلة في أنظمة Web3 والذكاء الاصطناعي.

اسم العملة المشفرةFHE

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول249,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0.249%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةتُعدّ Mind Network رائدة في تطوير بنية تحتية للتشفير المتماثل الكامل (FHE) المقاوم للكميات الكمية، مما يُشغّل إنترنت مشفّر بالكامل من خلال بيانات آمنة وحوسبة الذكاء الاصطناعي. بالتعاون مع روّاد الصناعة، تُنشئ مايند نيتورك بروتوكول HTTPZ - بروتوكول إنترنت بدون ثقة - لوضع معايير جديدة للذكاء الاصطناعي الموثوق ومعالجة البيانات المشفرة على السلسلة في أنظمة Web3 والذكاء الاصطناعي.

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