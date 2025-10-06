ما هو BluWhale AI ( BLUAI )

طبقة BluWhale هي طبقة الذكاء الاصطناعي في Web3، التي تُشغّل التطبيقات الذكية ووكلاء الذكاء الاصطناعي والنماذج من خلال تنسيق الموارد، مستفيدةً من بروتوكول سياق النموذج للتوسع على السلسلة. على مدار السنوات الماضية، وسّعت BluWhale شبكة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها (سوق ثنائية الجانب) لتشمل 4780 حسابًا مؤسسيًا وأكثر من 3,500,000 محفظة فريدة، بالإضافة إلى معالجة أكثر من 800 مليون محفظة في هيكل بياني عالمي عبر 37 سلسلة. في حين أن Graph وOriginTrail وMindNetwork صممت بنية تحتية مماثلة، إلا أن قابليتها للتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي محدودة للغاية بعدد وسرعة العقد التي يمكن للرسوم البيانية الفرعية إنشاؤها وتشغيلها.

توقعات سعر BluWhale AI (USD)

توكنوميكس BluWhale AI (BLUAI)

كيفية شراء BluWhale AI ( BLUAI )

BluWhale AI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ BluWhale AI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول BluWhale AI كم يساوي BluWhale AI (BLUAI) اليوم؟ سعر BLUAI المباشر في USD هو USD 0.01967 ، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق. ما هو سعر BLUAI إلى USD الحالي؟ $ 0.01967 . راجع سعر BLUAI إلى USD الحالي هو. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة. ما هي القيمة السوقية لـ BluWhale AI ؟ القيمة السوقية لعملة BLUAI هي -- USD . القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها. ما هو العرض المتداول لتوكن BLUAI؟ العرض المتداول لتوكن BLUAI هو -- USD . ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BLUAI؟ حقق BLUAI سعرًا قياسيًا قدره -- USD . ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BLUAI؟ أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- BLUAI . ما هو حجم تداول BLUAI؟ حجم تداول BLUAI المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 1.66M USD . هل سترتفع BLUAI هذا العام؟ قد يرتفع BLUAI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BLUAI لمزيد من التحليل المتعمق.

تحديثات BluWhale AI (BLUAI) المهمة في الصناعة

