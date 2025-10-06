سعر BluWhale AI المباشر اليوم هو 0.01967 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BLUAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BLUAI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر BluWhale AI المباشر اليوم هو 0.01967 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BLUAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BLUAI بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار BluWhale AI

BluWhale AI السعر(BLUAI)

السعر المباشر لـ 1 BLUAI إلى USD:

$0.01962
$0.01962$0.01962
-2.77%1D
USD
مخطط أسعار BluWhale AI (BLUAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:50:15 (UTC+8)

معلومات سعر BluWhale AI (BLUAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.018
$ 0.018$ 0.018
24 ساعة منخفض
$ 0.02199
$ 0.02199$ 0.02199
24 ساعة مرتفع

$ 0.018
$ 0.018$ 0.018

$ 0.02199
$ 0.02199$ 0.02199

--
----

--
----

-2.05%

-2.77%

-19.75%

-19.75%

سعر BluWhale AI (BLUAI) في الوقت الحقيقي هو $ 0.01967. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BLUAI بين أدنى سعر $ 0.018 وأعلى سعر $ 0.02199، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBLUAI على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BLUAI -2.05% على مدار الساعة الماضية، -2.77% على مدار 24 ساعة، و -19.75% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BluWhale AI (BLUAI)

--
----

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

$ 196.70M
$ 196.70M$ 196.70M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SUI

القيمة السوقية الحالية لـ BluWhale AI هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.66M. العرض المتداول لـ BLUAI يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 196.70M.

سجل سعر BluWhale AI (BLUAI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار BluWhale AI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000559-2.77%
30 يوم$ +0.01467+293.40%
60 يوم$ +0.01467+293.40%
90 يوم$ +0.01467+293.40%
تغير سعر BluWhale AI اليوم

سجل اليوم BLUAI تغيرًا $ -0.000559 (-2.77%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر BluWhale AI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.01467 (+293.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر BluWhale AI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BLUAI تغييرًا في $ +0.01467 (+293.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر BluWhale AI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.01467 (+293.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة BluWhale AI (BLUAI)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار BluWhale AI.

ما هو BluWhale AI ( BLUAI )

طبقة BluWhale هي طبقة الذكاء الاصطناعي في Web3، التي تُشغّل التطبيقات الذكية ووكلاء الذكاء الاصطناعي والنماذج من خلال تنسيق الموارد، مستفيدةً من بروتوكول سياق النموذج للتوسع على السلسلة. على مدار السنوات الماضية، وسّعت BluWhale شبكة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها (سوق ثنائية الجانب) لتشمل 4780 حسابًا مؤسسيًا وأكثر من 3,500,000 محفظة فريدة، بالإضافة إلى معالجة أكثر من 800 مليون محفظة في هيكل بياني عالمي عبر 37 سلسلة. في حين أن Graph وOriginTrail وMindNetwork صممت بنية تحتية مماثلة، إلا أن قابليتها للتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي محدودة للغاية بعدد وسرعة العقد التي يمكن للرسوم البيانية الفرعية إنشاؤها وتشغيلها.

متوفر BluWhale AI على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك BluWhale AI الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين BLUAIلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول BluWhale AI على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء BluWhale AI سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر BluWhale AI (USD)

كم ستكون قيمة BluWhale AI (BLUAI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك BluWhale AI (BLUAI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة BluWhale AI.

تحقق الآن من توقعات سعر BluWhale AI!

توكنوميكس BluWhale AI (BLUAI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس BluWhale AI (BLUAI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BLUAI والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء BluWhale AI ( BLUAI )

هل تبحث عن كيفية شراء BluWhale AI؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء BluWhale AI على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

BluWhale AI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ BluWhale AI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب BluWhale AI الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول BluWhale AI

كم يساوي BluWhale AI (BLUAI) اليوم؟
سعر BLUAI المباشر في USD هو USD 0.01967، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BLUAI إلى USD الحالي؟
سعر BLUAI إلى USD الحالي هو $ 0.01967. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ BluWhale AI ؟
القيمة السوقية لعملة BLUAI هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BLUAI؟
العرض المتداول لتوكن BLUAI هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BLUAI؟
حقق BLUAI سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BLUAI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- BLUAI.
ما هو حجم تداول BLUAI؟
حجم تداول BLUAI المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 1.66M USD.
هل سترتفع BLUAI هذا العام؟
قد يرتفع BLUAI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BLUAI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:50:15 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

