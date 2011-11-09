سعر Litecoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Litecoin (LTC) اليوم هو $ 44.21، مع تغير بنسبة 1.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LTC الحالي إلى USD هو $ 44.21 لكل LTC.

يحتل Litecoin حاليًا المرتبة #25 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3.42B، مع عرض متداول قدره 77.28M LTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LTC بين $ 43.84 (أدنى) و$ 44.81 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 412.96014112، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.1137399673461914.

على المدى القصير، تحرك LTC بمقدار +0.38% خلال الساعة الماضية و-2.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.36M.

معلومات سوق Litecoin (LTC)

التصنيف No.25 القيمة السوقية $ 3.42B$ 3.42B $ 3.42B الحجم (24 ساعة) $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.71B$ 3.71B $ 3.71B إمداد دورة التداول 77.28M 77.28M 77.28M الحد الأقصى للعرض 84,000,000 84,000,000 84,000,000 إجمالي العرض 84,000,000 84,000,000 84,000,000 معدل التداول 92.00% الحصة السوقية 0.15% تاريخ الإصدار 2011-11-09 00:00:00 سعر الإصدار $ 4.3$ 4.3 $ 4.3 البلوكتشين العام LTC

القيمة السوقية الحالية لـ Litecoin هي $ 3.42B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.36M. العرض المتداول لـ LTC يبلغ 77.28M، مع إجمالي عرض 84000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.71B.