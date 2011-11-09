سعر Litecoin (LTC)
السعر المباشر لمشروع Litecoin (LTC) اليوم هو $ 44.21، مع تغير بنسبة 1.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LTC الحالي إلى USD هو $ 44.21 لكل LTC.
يحتل Litecoin حاليًا المرتبة #25 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3.42B، مع عرض متداول قدره 77.28M LTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LTC بين $ 43.84 (أدنى) و$ 44.81 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 412.96014112، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.1137399673461914.
على المدى القصير، تحرك LTC بمقدار +0.38% خلال الساعة الماضية و-2.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.36M.
No.25
92.00%
0.15%
2011-11-09 00:00:00
LTC
القيمة السوقية الحالية لـ Litecoin هي $ 3.42B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.36M. العرض المتداول لـ LTC يبلغ 77.28M، مع إجمالي عرض 84000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.71B.
+0.38%
-1.16%
-2.60%
-2.60%
تتبع تغيرات أسعار Litecoin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.5187
|-1.16%
|30 يوم
|$ -1.33
|-2.93%
|60 يوم
|$ +0.19
|+0.43%
|90 يوم
|$ -9.74
|-18.06%
سجل اليوم LTC تغيرًا $ -0.5187 (-1.16%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -1.33 (-2.93%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LTC تغييرًا في $ +0.19 (+0.43%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -9.74 (-18.06%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Litecoin الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق LTC: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
LTC_USDT يتحرك خلال فترة 4 ساعات فوق نظام المقاومة، حيث يبلغ السعر الحالي 44.78 وهو أعلى من مستوى المقاومة R2 عند 44.3833. وقد انفصل السعر عن المنطقة المركزية عند 44.2233، مما يشير إلى بنية تباعد تصاعدي. كما أن مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ومجموعة EMA تصدران إشارات شراء، مع اتساق اتجاه المؤشرات. هذا يؤكد أن الاتجاه الصعودي يمر بمرحلة تمديد بعد الاختراق. تشكل مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا، وتحولت أعمدة القوة الدافعة إلى اللون الأخضر، مما يعكس تركزًا واضحًا في قوة الشراء. أما مؤشر RSI فهو ضمن النطاق الحيادي ولم يصل بعد إلى حالة التشبع الشرائي، ما يعني أن الهامش الصعودي لم يُستنفد بعد. كما أن المؤشرات السريعة والبطيئة تسير في نفس الاتجاه دون ظهور أي بوادر للاختلاف. ومع ارتفاع التقلبات نتيجة اختراق السعر للمنطقة المركزية، يزداد مستوى المشاركة في السوق. مؤشر KDJ وStochRSI يتحركان بالتوازي نحو الأعلى، مما يحافظ على زخم حركة السعر على المدى القصير. كما أن قناة BOLL تتوسع، ويتحرك السعر بالقرب من الحد العلوي، مما يشير إلى استمرار قوة الاتجاه. بالنسبة للمستويات المرجعية القريبة، فإن المستوى R2 عند 44.3833 يمثل أول خط دفاع أمام أي محاولة للعودة لاختباره، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.89%. أما المستوى S1 عند 44.1666 فيبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.37%، ويمثل دعمًا هيكليًا مهمًا. ومن ناحية أخرى، فإن المستوى S2 عند 44.0633 يبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.60%، ويشكّل مرجعًا إضافيًا للسيولة على مستوى أعمق. أما بالنسبة للمقاومة المباشرة في الأعلى، فلم تظهر حتى الآن أي مقاومة محورية واضحة، لذلك يتعين مراقبة تأثير العوامل النفسية عند المستويات المدوّنة بالأرقام الصحيحة.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Litecoin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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عملة Litecoin هي عملة إنترنت من نظير إلى نظير تتيح مدفوعات التكلفة الفورية القريبة من الصفر لأي شخص في العالم. Litecoin هي شبكة دفع عالمية مفتوحة مصدر لا مركزية بالكامل دون أي سلطات مركزية.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Litecoin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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