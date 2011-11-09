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سعر Litecoin المباشر اليوم هو 44.21 USD. القيمة السوقية لـ LTC هي 3,416,593,097.6892683835 USD. تابع تحديثات أسعار LTC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Litecoin المباشر اليوم هو 44.21 USD. القيمة السوقية لـ LTC هي 3,416,593,097.6892683835 USD. تابع تحديثات أسعار LTC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Litecoin (LTC)

السعر المباشر لـ 1 LTC إلى USD:

$44.2
$44.2$44.2
-1.16%1D
USD
مخطط أسعار Litecoin (LTC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:16:38 (UTC+8)

سعر Litecoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Litecoin (LTC) اليوم هو $ 44.21، مع تغير بنسبة 1.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LTC الحالي إلى USD هو $ 44.21 لكل LTC.

يحتل Litecoin حاليًا المرتبة #25 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3.42B، مع عرض متداول قدره 77.28M LTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LTC بين $ 43.84 (أدنى) و$ 44.81 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 412.96014112، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.1137399673461914.

على المدى القصير، تحرك LTC بمقدار +0.38% خلال الساعة الماضية و-2.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.36M.

معلومات سوق Litecoin (LTC)

No.25

$ 3.42B
$ 3.42B$ 3.42B

$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M

$ 3.71B
$ 3.71B$ 3.71B

77.28M
77.28M 77.28M

84,000,000
84,000,000 84,000,000

84,000,000
84,000,000 84,000,000

92.00%

0.15%

2011-11-09 00:00:00

$ 4.3
$ 4.3$ 4.3

LTC

القيمة السوقية الحالية لـ Litecoin هي $ 3.42B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.36M. العرض المتداول لـ LTC يبلغ 77.28M، مع إجمالي عرض 84000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.71B.

سجل سعر Litecoin بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 43.84
$ 43.84$ 43.84
24 ساعة منخفض
$ 44.81
$ 44.81$ 44.81
24 ساعة مرتفع

$ 43.84
$ 43.84$ 43.84

$ 44.81
$ 44.81$ 44.81

$ 412.96014112
$ 412.96014112$ 412.96014112

$ 1.1137399673461914
$ 1.1137399673461914$ 1.1137399673461914

+0.38%

-1.16%

-2.60%

-2.60%

سجل سعر Litecoin (LTC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Litecoin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.5187-1.16%
30 يوم$ -1.33-2.93%
60 يوم$ +0.19+0.43%
90 يوم$ -9.74-18.06%
تغير سعر Litecoin اليوم

سجل اليوم LTC تغيرًا $ -0.5187 (-1.16%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Litecoin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -1.33 (-2.93%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Litecoin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LTC تغييرًا في $ +0.19 (+0.43%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Litecoin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -9.74 (-18.06%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Litecoin (LTC)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Litecoin.

تحليل Litecoin

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Litecoin الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Litecoin اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق LTC: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

LTC_USDT يتحرك خلال فترة 4 ساعات فوق نظام المقاومة، حيث يبلغ السعر الحالي 44.78 وهو أعلى من مستوى المقاومة R2 عند 44.3833. وقد انفصل السعر عن المنطقة المركزية عند 44.2233، مما يشير إلى بنية تباعد تصاعدي. كما أن مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ومجموعة EMA تصدران إشارات شراء، مع اتساق اتجاه المؤشرات. هذا يؤكد أن الاتجاه الصعودي يمر بمرحلة تمديد بعد الاختراق. تشكل مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا، وتحولت أعمدة القوة الدافعة إلى اللون الأخضر، مما يعكس تركزًا واضحًا في قوة الشراء. أما مؤشر RSI فهو ضمن النطاق الحيادي ولم يصل بعد إلى حالة التشبع الشرائي، ما يعني أن الهامش الصعودي لم يُستنفد بعد. كما أن المؤشرات السريعة والبطيئة تسير في نفس الاتجاه دون ظهور أي بوادر للاختلاف. ومع ارتفاع التقلبات نتيجة اختراق السعر للمنطقة المركزية، يزداد مستوى المشاركة في السوق. مؤشر KDJ وStochRSI يتحركان بالتوازي نحو الأعلى، مما يحافظ على زخم حركة السعر على المدى القصير. كما أن قناة BOLL تتوسع، ويتحرك السعر بالقرب من الحد العلوي، مما يشير إلى استمرار قوة الاتجاه. بالنسبة للمستويات المرجعية القريبة، فإن المستوى R2 عند 44.3833 يمثل أول خط دفاع أمام أي محاولة للعودة لاختباره، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.89%. أما المستوى S1 عند 44.1666 فيبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.37%، ويمثل دعمًا هيكليًا مهمًا. ومن ناحية أخرى، فإن المستوى S2 عند 44.0633 يبعد عن السعر الحالي بنسبة 1.60%، ويشكّل مرجعًا إضافيًا للسيولة على مستوى أعمق. أما بالنسبة للمقاومة المباشرة في الأعلى، فلم تظهر حتى الآن أي مقاومة محورية واضحة، لذلك يتعين مراقبة تأثير العوامل النفسية عند المستويات المدوّنة بالأرقام الصحيحة.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Litecoin؟

تتأثر أسعار لايتكوين (LTC) بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين
2. تحركات أسعار البيتكوين (الارتباط القوي)
3. معدل اعتماد العملة وقبولها من قبل التجّار
4. التحديثات على الشبكة والتطورات التقنية
5. الأخبار المتعلقة باللوائح والسياسات الحكومية
6. حجم التداول والسيولة
7. صعوبة التعدين وأحداث تخفيض المكافآت
8. المنافسة من العملات البديلة الأخرى
9. الاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
10. العوامل الاقتصادية الكلية مثل التضخم وأسعار الفائدة

تتحد هذه العناصر لتُحدِث تقلبات في أسعار سوق LTC.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Litecoin اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر لايتكوين (LTC) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت الاستثمار، وتحليل السوق، وتتبع الأرباح والخسائر. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على تنفيذ أوامر الشراء/البيع، كما تُمكّن المستثمرين من تقييم قيمة حيازاتهم، وتساعد المحللين على تحديد الاتجاهات السائدة.

توقعات أسعار Litecoin

Litecoin (LTC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LTC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرLitecoin (LTC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Litecoin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Litecoin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار LTC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Litecoin.

كيفية شراء واستثمار Litecoin في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Litecoin؟ شراء LTC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Litecoin. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Litecoin (LTC).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Litecoin فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Litecoin (LTC)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Litecoin

يسمح لك امتلاك Litecoin بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Litecoin ( LTC )

عملة Litecoin هي عملة إنترنت من نظير إلى نظير تتيح مدفوعات التكلفة الفورية القريبة من الصفر لأي شخص في العالم. Litecoin هي شبكة دفع عالمية مفتوحة مصدر لا مركزية بالكامل دون أي سلطات مركزية.

Litecoin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Litecoin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Litecoin الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Crypto-Backed TokensBinance-Peg TokensBNB Chain Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Litecoin

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:16:38 (UTC+8)

تحديثات Litecoin (LTC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Litecoin

LTC USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع LTC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود LTC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Litecoin (LTC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Litecoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLTC
$44.21
$44.21$44.21
-1.18%
53.34K (USDT)
/USDCLTC
$44.17
$44.17$44.17
-1.14%
778.31 (USDT)
/BTCLTC
$0.000695
$0.000695$0.000695
-1.97%
208.44 (USDT)
/USD1LTC
$44.18
$44.18$44.18
-1.29%
1.22K (USDT)

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1 LTC = 44.21 USD