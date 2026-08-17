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سعر PortugalNationalTeam المباشر اليوم هو 0.07817 USD. القيمة السوقية لـ POR هي 1,013,428.185597343268 USD. تابع تحديثات أسعار POR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر PortugalNationalTeam المباشر اليوم هو 0.07817 USD. القيمة السوقية لـ POR هي 1,013,428.185597343268 USD. تابع تحديثات أسعار POR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر PortugalNationalTeam (POR)

السعر المباشر لـ 1 POR إلى USD:

$0.07816
$0.07816$0.07816
-0.11%1D
USD
مخطط أسعار PortugalNationalTeam (POR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:43:56 (UTC+8)

سعر PortugalNationalTeam اليوم

السعر المباشر لمشروع PortugalNationalTeam (POR) اليوم هو $ 0.07817، مع تغير بنسبة 0.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POR الحالي إلى USD هو $ 0.07817 لكل POR.

يحتل PortugalNationalTeam حاليًا المرتبة #1378 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.01M، مع عرض متداول قدره 12.96M POR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POR بين $ 0.07711 (أدنى) و$ 0.07893 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.238832958419752، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.2630376544082144.

على المدى القصير، تحرك POR بمقدار -0.21% خلال الساعة الماضية و-6.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.74K.

معلومات سوق PortugalNationalTeam (POR)

No.1378

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 55.74K
$ 55.74K$ 55.74K

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

12.96M
12.96M 12.96M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

19,930,000
19,930,000 19,930,000

64.82%

CHZ

القيمة السوقية الحالية لـ PortugalNationalTeam هي $ 1.01M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.74K. العرض المتداول لـ POR يبلغ 12.96M، مع إجمالي عرض 19930000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.56M.

سجل سعر PortugalNationalTeam بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.07711
$ 0.07711$ 0.07711
24 ساعة منخفض
$ 0.07893
$ 0.07893$ 0.07893
24 ساعة مرتفع

$ 0.07711
$ 0.07711$ 0.07711

$ 0.07893
$ 0.07893$ 0.07893

$ 7.238832958419752
$ 7.238832958419752$ 7.238832958419752

$ 0.2630376544082144
$ 0.2630376544082144$ 0.2630376544082144

-0.21%

-0.11%

-6.48%

-6.48%

سجل سعر PortugalNationalTeam (POR) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار PortugalNationalTeam لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000861-0.11%
30 يوم$ -0.00493-5.94%
60 يوم$ -0.09763-55.54%
90 يوم$ -0.53853-87.33%
تغير سعر PortugalNationalTeam اليوم

سجل اليوم POR تغيرًا $ -0.0000861 (-0.11%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر PortugalNationalTeam لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00493 (-5.94%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر PortugalNationalTeam لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد POR تغييرًا في $ -0.09763 (-55.54%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر PortugalNationalTeam لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.53853 (-87.33%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل PortugalNationalTeam

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار PortugalNationalTeam الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار PortugalNationalTeam؟

تتأثر أسعار رموز POR بعدة عوامل رئيسية:

1. أداء الفريق في البطولات الكبرى مثل كأس العالم وبطولات أمم أوروبا.
2. إنجازات اللاعبين الكبار، وخاصةً الإنجازات التاريخية في مسيرة كريستيانو رونالدو.
3. تفاعل الجماهير ونشاط المجتمع على منصات التواصل الاجتماعي.
4. المزاج العام لسوق العملات المشفرة والاتجاهات السائدة فيه.
5. حجم التداول والسيولة في البورصات.
6. إعلانات الشراكات مع المنظمات الرياضية.
7. فائدة الرمز واستخداماته داخل النظام البيئي.
8. التكهنات السوقية حول الأحداث الكروية الكبرى.
9. الأخبار المتعلقة باللوائح والقوانين التي تؤثر على رموز المعجبين.
10. ديناميات العرض والطلب.

عادةً ما تشهد رموز المعجبين هذه تقلبات في الأسعار خلال أيام المباريات وفترات البطولات.

لماذا يريد الناس معرفة سعر PortugalNationalTeam اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر رمز POR اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات الاستثمار، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وفرص التداول، وتحليل معنويات السوق، وتحديد توقيت طلبات الشراء/البيع. يساعد التسعير في الوقت الفعلي على تقييم التقلّب، ومقارنة الأداء مع العملات الرقمية الأخرى، واتخاذ خيارات مالية مستنيرة في سوق العملات المشفرة سريع التغيّر.

توقعات أسعار PortugalNationalTeam

PortugalNationalTeam (POR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف POR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPortugalNationalTeam (POR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر PortugalNationalTeam نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر PortugalNationalTeam الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار POR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار PortugalNationalTeam.

كيفية شراء واستثمار PortugalNationalTeam في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع PortugalNationalTeam؟ شراء POR سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء PortugalNationalTeam. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء PortugalNationalTeam (POR).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة PortugalNationalTeam فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء PortugalNationalTeam (POR)

ماذا يمكنك أن تفعل مع PortugalNationalTeam

يسمح لك امتلاك PortugalNationalTeam بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو PortugalNationalTeam ( POR )

One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

PortugalNationalTeam المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ PortugalNationalTeam، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب PortugalNationalTeam الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemChiliz Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول PortugalNationalTeam

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:43:56 (UTC+8)

تحديثات PortugalNationalTeam (POR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن PortugalNationalTeam

POR USDT (تداول العقود الآجلة)

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تداول أسواق PortugalNationalTeam (POR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر PortugalNationalTeam المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPOR
$0.07813
$0.07813$0.07813
+0.19%
713.79K (USDT)

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