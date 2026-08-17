سعر PortugalNationalTeam اليوم

السعر المباشر لمشروع PortugalNationalTeam (POR) اليوم هو $ 0.07817، مع تغير بنسبة 0.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POR الحالي إلى USD هو $ 0.07817 لكل POR.

يحتل PortugalNationalTeam حاليًا المرتبة #1378 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.01M، مع عرض متداول قدره 12.96M POR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POR بين $ 0.07711 (أدنى) و$ 0.07893 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7.238832958419752، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.2630376544082144.

على المدى القصير، تحرك POR بمقدار -0.21% خلال الساعة الماضية و-6.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.74K.

معلومات سوق PortugalNationalTeam (POR)

التصنيف No.1378 القيمة السوقية $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M الحجم (24 ساعة) $ 55.74K$ 55.74K $ 55.74K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M إمداد دورة التداول 12.96M 12.96M 12.96M الحد الأقصى للعرض 20,000,000 20,000,000 20,000,000 إجمالي العرض 19,930,000 19,930,000 19,930,000 معدل التداول 64.82% البلوكتشين العام CHZ

القيمة السوقية الحالية لـ PortugalNationalTeam هي $ 1.01M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.74K. العرض المتداول لـ POR يبلغ 12.96M، مع إجمالي عرض 19930000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.56M.