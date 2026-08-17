سعر PayAI Network اليوم

السعر المباشر لمشروع PayAI Network (PAYAI) اليوم هو $ 0.004037، مع تغير بنسبة 0.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PAYAI الحالي إلى USD هو $ 0.004037 لكل PAYAI.

يحتل PayAI Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- PAYAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PAYAI بين $ 0.003917 (أدنى) و$ 0.00419 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك PAYAI بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و-4.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.86K.

معلومات سوق PayAI Network (PAYAI)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 56.86K$ 56.86K $ 56.86K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- -- البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ PayAI Network هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.86K. العرض المتداول لـ PAYAI يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.