سعر Manadia اليوم

السعر المباشر لمشروع Manadia (UMXM) اليوم هو $ 0.1022، مع تغير بنسبة 22.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UMXM الحالي إلى USD هو $ 0.1022 لكل UMXM.

يحتل Manadia حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- UMXM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UMXM بين $ 0.0751 (أدنى) و$ 0.1427 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك UMXM بمقدار -0.20% خلال الساعة الماضية و-50.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 89.45K.

معلومات سوق Manadia (UMXM)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 89.45K$ 89.45K $ 89.45K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.66M$ 30.66M $ 30.66M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 300,000,000 300,000,000 300,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Manadia هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 89.45K. العرض المتداول لـ UMXM يبلغ --، مع إجمالي عرض 300000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.66M.