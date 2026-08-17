سعر StonkBroker اليوم

السعر المباشر لمشروع StonkBroker (STONKBROKER) اليوم هو $ 0.022163، مع تغير بنسبة 9.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STONKBROKER الحالي إلى USD هو $ 0.022163 لكل STONKBROKER.

يحتل StonkBroker حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- STONKBROKER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STONKBROKER بين $ 0.020886 (أدنى) و$ 0.024638 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك STONKBROKER بمقدار +0.57% خلال الساعة الماضية و-31.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 78.56K.

معلومات سوق StonkBroker (STONKBROKER)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 78.56K$ 78.56K $ 78.56K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 60.28M$ 60.28M $ 60.28M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 2,720,000,000 2,720,000,000 2,720,000,000 البلوكتشين العام ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ StonkBroker هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 78.56K. العرض المتداول لـ STONKBROKER يبلغ --، مع إجمالي عرض 2720000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 60.28M.