سعر SP500 xStock المباشر اليوم هو 686.19 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SPYX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SPYX بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار SP500 xStock

SP500 xStock السعر(SPYX)

السعر المباشر لـ 1 SPYX إلى USD:

$686.19
$686.19
-0.92%1D
USD
مخطط أسعار SP500 xStock (SPYX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:03:02 (UTC+8)

معلومات سعر SP500 xStock (SPYX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 672.42
$ 672.42
24 ساعة منخفض
$ 695.73
$ 695.73
24 ساعة مرتفع

$ 672.42
$ 672.42

$ 695.73
$ 695.73

$ 688.5953793959477
$ 688.5953793959477

$ 594.884270877716
$ 594.884270877716

+0.11%

-0.91%

+1.44%

+1.44%

سعر SP500 xStock (SPYX) في الوقت الحقيقي هو $ 686.19. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SPYX بين أدنى سعر $ 672.42 وأعلى سعر $ 695.73، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSPYX على الإطلاق هو $ 688.5953793959477، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 594.884270877716.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SPYX +0.11% على مدار الساعة الماضية، -0.91% على مدار 24 ساعة، و +1.44% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SP500 xStock (SPYX)

No.1056

$ 13.14M
$ 13.14M

$ 66.20K
$ 66.20K

$ 13.14M
$ 13.14M

19.15K
19.15K

--
--

19,149.1512036
19,149.1512036

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ SP500 xStock هي $ 13.14M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 66.20K. العرض المتداول لـ SPYX يبلغ 19.15K، مع إجمالي عرض 19149.1512036. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.14M.

سجل سعر SP500 xStock (SPYX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار SP500 xStock لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -6.3716-0.91%
30 يوم$ +20.06+3.01%
60 يوم$ +47.61+7.45%
90 يوم$ +47.18+7.38%
تغير سعر SP500 xStock اليوم

سجل اليوم SPYX تغيرًا $ -6.3716 (-0.91%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر SP500 xStock لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +20.06 (+3.01%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر SP500 xStock لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SPYX تغييرًا في $ +47.61 (+7.45%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر SP500 xStock لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +47.18 (+7.38%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة SP500 xStock (SPYX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار SP500 xStock.

ما هو SP500 xStock ( SPYX )

مشروع SP500 xStock (SPYx) هي شهادة تتبع تُصدر كتوكنات لـ Solana SPL وERC-20. يتتبع SPYx سعر صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust (الأصل). صُمم SPYx ليمنح المشاركين المؤهلين في سوق العملات المشفرة وصولاً متوافقًا مع اللوائح التنظيمية إلى سعر صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust، مع الحفاظ على مزايا تقنية البلوكتشين.

متوفر SP500 xStock على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك SP500 xStock الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين SPYXلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول SP500 xStock على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء SP500 xStock سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر SP500 xStock (USD)

كم ستكون قيمة SP500 xStock (SPYX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك SP500 xStock (SPYX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة SP500 xStock.

تحقق الآن من توقعات سعر SP500 xStock!

توكنوميكس SP500 xStock (SPYX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس SP500 xStock (SPYX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SPYX والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء SP500 xStock ( SPYX )

هل تبحث عن كيفية شراء SP500 xStock؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء SP500 xStock على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

موقع الويب SP500 xStock الرسمي

موقع الويب SP500 xStock الرسمي
يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول SP500 xStock

كم يساوي SP500 xStock (SPYX) اليوم؟
سعر SPYX المباشر في USD هو USD 686.19، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SPYX إلى USD الحالي؟
سعر SPYX إلى USD الحالي هو $ 686.19. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ SP500 xStock ؟
القيمة السوقية لعملة SPYX هي $ 13.14M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SPYX؟
العرض المتداول لتوكن SPYX هو 19.15K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SPYX؟
حقق SPYX سعرًا قياسيًا قدره 688.5953793959477 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SPYX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 594.884270877716 SPYX.
ما هو حجم تداول SPYX؟
حجم تداول SPYX المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 66.20K USD.
هل سترتفع SPYX هذا العام؟
قد يرتفع SPYX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SPYX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:03:02 (UTC+8)

تحديثات SP500 xStock (SPYX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$686.19
