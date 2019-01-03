سعر BEAM اليوم

السعر المباشر لمشروع BEAM (BEAM) اليوم هو $ 0.007159، مع تغير بنسبة 0.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BEAM الحالي إلى USD هو $ 0.007159 لكل BEAM.

يحتل BEAM حاليًا المرتبة #1491 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.08M، مع عرض متداول قدره 150.75M BEAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BEAM بين $ 0.006825 (أدنى) و$ 0.007348 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.1829798403، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01448325425822998.

على المدى القصير، تحرك BEAM بمقدار +3.97% خلال الساعة الماضية و-19.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 379.54.

معلومات سوق BEAM (BEAM)

التصنيف No.1491 القيمة السوقية $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M الحجم (24 ساعة) $ 379.54$ 379.54 $ 379.54 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M إمداد دورة التداول 150.75M 150.75M 150.75M الحد الأقصى للعرض 262,800,000 262,800,000 262,800,000 إجمالي العرض 150,753,560 150,753,560 150,753,560 معدل التداول 57.36% تاريخ الإصدار 2019-01-03 00:00:00 البلوكتشين العام BEAM

القيمة السوقية الحالية لـ BEAM هي $ 1.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 379.54. العرض المتداول لـ BEAM يبلغ 150.75M، مع إجمالي عرض 150753560. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.88M.