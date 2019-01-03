سعر BEAM المباشر اليوم هو 0.007159 USD. القيمة السوقية لـ BEAM هي 1,079,244.73604 USD. تابع تحديثات أسعار BEAM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر BEAM المباشر اليوم هو 0.007159 USD. القيمة السوقية لـ BEAM هي 1,079,244.73604 USD. تابع تحديثات أسعار BEAM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع BEAM (BEAM) اليوم هو $ 0.007159، مع تغير بنسبة 0.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BEAM الحالي إلى USD هو $ 0.007159 لكل BEAM.
يحتل BEAM حاليًا المرتبة #1491 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.08M، مع عرض متداول قدره 150.75M BEAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BEAM بين $ 0.006825 (أدنى) و$ 0.007348 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.1829798403، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01448325425822998.
على المدى القصير، تحرك BEAM بمقدار +3.97% خلال الساعة الماضية و-19.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 379.54.
معلومات سوق BEAM (BEAM)
No.1491
$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M
$ 379.54
$ 379.54$ 379.54
$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M
150.75M
150.75M 150.75M
262,800,000
262,800,000 262,800,000
150,753,560
150,753,560 150,753,560
57.36%
2019-01-03 00:00:00
BEAM
القيمة السوقية الحالية لـ BEAM هي $ 1.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 379.54. العرض المتداول لـ BEAM يبلغ 150.75M، مع إجمالي عرض 150753560. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.88M.
سجل سعر BEAM بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.006825
$ 0.006825$ 0.006825
24 ساعة منخفض
$ 0.007348
$ 0.007348$ 0.007348
24 ساعة مرتفع
$ 0.006825
$ 0.006825$ 0.006825
$ 0.007348
$ 0.007348$ 0.007348
$ 3.1829798403
$ 3.1829798403$ 3.1829798403
$ 0.01448325425822998
$ 0.01448325425822998$ 0.01448325425822998
+3.97%
-0.33%
-19.14%
-19.14%
سجل سعر BEAM (BEAM) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار BEAM لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.00002442
-0.33%
30 يوم
$ -0.001566
-17.95%
60 يوم
$ -0.006701
-48.35%
90 يوم
$ -0.015781
-68.80%
تغير سعر BEAM اليوم
سجل اليوم BEAM تغيرًا $ -0.00002442 (-0.33%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر BEAM لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.001566 (-17.95%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر BEAM لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BEAM تغييرًا في $ -0.006701 (-48.35%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر BEAM لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.015781 (-68.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة BEAM (BEAM)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار BEAM الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار BEAM؟
تتأثر أسعار BEAM بعدة عوامل رئيسية:
1. معنويات السوق والاتجاهات العامة في عالم العملات المشفرة 2. اللوائح المتعلقة بعملات الخصوصية والتطورات القانونية 3. التحديثات التقنية وتحسينات البروتوكول 4. حجم التداول والسيولة على البورصات 5. المنافسة من العملات المشفرة الأخرى التي تركز على الخصوصية 6. معدل اعتماد العملة وحالات الاستخدام الواقعية 7. صعوبة التعدين وأمن الشبكة 8. إعلانات الشراكات والتكاملات 9. الأوضاع الاقتصادية العامة التي تؤثر على الأصول ذات المخاطر 10. تطور المجتمع ونمو النظام البيئي
لماذا يريد الناس معرفة سعر BEAM اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر BEAM اليوم لعدة أسباب رئيسية:
1. اتخاذ قرارات التداول - يحتاج المتداولون النشطون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع الأصول في الأوقات المثلى. 2. تتبع المحافظ الاستثمارية - يراقب المستثمرون تغيرات قيمة حيازاتهم. 3. تحليل السوق - يساعد فهم اتجاهات الأسعار على التنبؤ بالتحركات المستقبلية. 4. تحديد توقيت الاستثمار - يساهم في تحديد نقاط الدخول والخروج للمراكز الاستثمارية.
توقعات أسعار BEAM
BEAM (BEAM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BEAM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBEAM (BEAM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر BEAM نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر BEAM الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BEAM للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار BEAM.
كيفية شراء واستثمار BEAM في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع BEAM؟ شراء BEAM سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء BEAM. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء BEAM (BEAM).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة BEAM فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع BEAM
يسمح لك امتلاك BEAM بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
يُعَدّ رمز BEAM المحور المركزي للهيكل الاقتصادي في النظام البيئي، ويُستخدَم كرمز غاز أصلي مطلوب لتنفيذ المعاملات على شبكة Beam. كما يمتلك وظائف حوكمة تمنح حامليه القدرة على المشاركة في القرارات البروتوكولية الرئيسية، ويحتفظ بفوائد عملية عبر مجموعة متزايدة من التطبيقات داخل النظام البيئي. وبفضل الترقية المخطط لها باسم Horizon، ستنتقل الشبكة إلى آلية إثبات الحصة (PoS)، ما يمكّن حاملي رمز BEAM من المشاركة في التحقق من صحة الكتل وكسب المكافآت مقابل الإسهام في أمن الشبكة. ويدعم الرمز ١٨ منزلة عشرية، مما يسمح بتحويلات دقيقة ومعاملات صغيرة جدًّا، وهي أمور بالغة الأهمية في سيناريوهات الألعاب. وعنوان العقد الخاص بـ BEAM هو: 0x62D0A8458eD7719FDAF978fe5929C6D342B0bFcE. وفي ألعاب وتطبيقات Beam، يُستخدم هذا الرمز للدفع، ما يساعد في خلق اقتصاد متماسك داخل النظام البيئي، كما وسّعت الشراكات نطاق فائدته لتشمل منصات وأطر عمل ألعاب إضافية وخدمات أخرى. ويتضمّن النموذج الاقتصادي الأوسع آليات تهدف إلى دعم الاستدامة الطويلة الأمد والحفاظ على القيمة.
التكنولوجيا
تُعدّ «بيم» (Beam) شبكة فرعية (subnet) على منصة أفالانش (Avalanche)، وتستفيد من البنية التحتية الأساسية لأفالانش مع الحفاظ على استقلاليتها لتظل مُركَّزةً على حالات الاستخدام الخاصة بالألعاب. وفي مرحلة العرض التجريبي للمطوِّرين، تستخدم الشبكة نموذج توافق إثبات السلطة (Proof of Authority - PoA)، حيث تقوم مجموعة من المُحقِّقين الموثوق بهم بالتحقق من المعاملات والمساعدة في الحفاظ على الأمان، ما يؤدي إلى معالجة مستقرة وفعّالة للألعاب. وتتضمن أهداف الأداء تحقيق سرعة معالجة تصل إلى ٤٥٠٠ معاملة في الثانية الواحدة، وتحقيق تأكيد نهائي للمعاملات خلال نحو ثانية واحدة، مما يدعم النشاطات داخل الألعاب بشكل سريع ومستجيب. وتتمتّع «بيم» بتوافق كامل مع الآلة الافتراضية الإيثيريومية (Ethereum Virtual Machine - EVM)، ما يسمح للمطوِّرين ببناء عقود ذكية ونشرها باستخدام أدوات ولغات مُستخدمة بالفعل مثل صوليديتي (Solidity)، كما أن التحديثات الأخيرة عزّزت التوافق مع أدوات وإطارات عمل تطوير ويب3 الشائعة الاستخدام. أما لمطوِّري الألعاب، فتوفر «بيم» واجهات برمجية (APIs) ومجموعات تطوير برمجية (SDKs) مخصصة لاحتياجات الألعاب، بما في ذلك إدارة أصول داخل الألعاب، والملفات الشخصية للمستخدمين، والمعاملات. وتشمل المنصة أيضًا معاملات برعاية، وإدارة الملفات الشخصية، ووظائف السوق، وقد خضعت هذه المكونات لاختبارات وتحسينات مُوجَّهة خصيصًا لأداء الأمان في سياق الألعاب، ما يساعد في ضمان تشغيل موثوق للألعاب والتطبيقات المتصلة.
الفريق
تُدعم منظومة «بيم» (Beam) بواسطة مؤسسة «بيم» (Beam Foundation)، وهي مؤسسة غير ربحية لا تمتلك أعضاءً ومقرها الرئيسي في جزر كايمان. وتتمحور تركيز المؤسسة حول دفع عجلة اللامركزية والاعتماد والأمان عبر كامل المنظومة. وتعمل المؤسسة كـ«كيان مجاور للمنظمة الذاتية اللامركزية (DAO)»، حيث تتعاون مع منظمة «بيم» الذاتية اللامركزية (BEAM DAO) مع الحفاظ على استقلاليتها التشغيلية. ولتعزيز الحوكمة المسؤولة، تطبّق المؤسسة آليات ضبطٍ وتوازنٍ تشمل الإشراف المجتمعي وآليات الإشراف الطارئ. ومنذ تأسيسها، نفّذت المؤسسة العديد من المبادرات الحوكمية، ويتوفر جميع وثائق الحوكمة علنًا ليتسنى للمجتمع الاطلاع عليها والمشاركة فيها. كما أدّت التعديلات الأخيرة على هيكل الحوكمة إلى تحسين الشفافية وزيادة مشاركة المجتمع. وتحرص المؤسسة كذلك على التواصل المنتظم مع المجتمع عبر قنوات متعددة، بينما صُمِّم هيكلها التنظيمي لدعم اتخاذ القرارات بكفاءة مع التمسك في الوقت نفسه بمبادئ اللامركزية.
خارطة الطريق
إن إحدى المراحل المهمة القادمة هي ترقية «هورايزن» (Horizon)، والتي ستُحوّل شبكة «بيم» (Beam) من آلية الإثبات بالسلطة (Proof of Authority) إلى آلية الإثبات بالحصة (Proof of Stake)، ما يفتح الباب أمام مشاركة أوسع من قِبل المجتمع في عملية التحقق من المعاملات وتعزيز أمن الشبكة ككل. وقد خضعت هذه التحوّلات لاختباراتٍ شاملة وخضعت لمراجعات أمنية لضمان انتقالٍ سلس. وبجانب تطوّر آلية الإجماع، تعمل «بيم» على تطوير قدرات سوقها الإلكتروني المُحدَّثة، بما في ذلك العروض البرمجية والوظائف الخاصة بالمزادات، بهدف تقديم تجربة سوق إلكتروني أكثر اكتمالاً وسهولةً في الاستخدام للمستخدمين من عشاق الألعاب. وقد دخلت بالفعل عدة ميزات جديدة مرحلة الاختبار التجريبي (Beta) مع مشاريع شريكة مُختارة. أما في المدى الأبعد، فتشمل أولويات التطوير توسيع مجموعة الأدوات المتاحة على المنصة وتحسين قدراتها في التكامل. كما يركّز خارطة الطريق أيضاً على الجهود المستمرة لتوسيع نطاق تطبيقات الألعاب على الشبكة وتدعيم مكانة «بيم» في قطاع ألعاب البلوك تشين، وذلك بدعمٍ من شراكات مع استوديوهات ألعاب كبرى سرّعت من وتيرة التطوير والاعتماد. ومن المقرر إصدار تحديثاتٍ وتحسيناتٍ مستمرةٍ، تستند إلى ملاحظات المجتمع والاحتياجات المتغيرة للسوق.
نظرة عامة
بيام هو نظام بيئي للبلوك تشين موجَّه نحو الألعاب، بُنِي باستخدام تقنية أفالانش، ووُضِع لجعل تجربة اللعب على السلسلة والتفاعلات المرتبطة بها سلسةً وخاليةً من التعقيدات. ويركِّز هذا النظام على قابلية التوسع القوية، ومعالجة المعاملات بسرعةٍ عالية، ورسومٍ منخفضة، مع الحفاظ على التوافق مع آلة إيثريوم الافتراضية (EVM) لتسهيل عملية التطوير. ويدعم رمز BEAM الشبكة عبر تغطية رسوم المعاملات، ودعم عملية التحقق من الصحة (Validation)، وتمكين الإدارة (Governance)، واستخدامه كوسيلة دفع عبر النظام البيئي المتنامي. ومنذ إطلاقه، استضاف بيام عدَّة مشاريع ألعاب، وواصل توسيع نطاق وجوده من خلال شراكات استراتيجية وتحسينات فنية مستمرة، ما يعكس نموًّا ثابتًا في النظام البيئي.
BEAM المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ BEAM، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان BEAM سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار BEAM المحتملة وعائد ROI.
كم سعر BEAM اليوم؟
سعر BEAM اليوم هو $ 0.007159. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال BEAM استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال BEAM عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في BEAM، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ BEAM في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول BEAM بقيمة $ 379.54 في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ BEAM في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر BEAM المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ BEAM بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر BEAM لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر BEAM في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر BEAM بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,533.75
+0.60%
ETH
1,901.66
+0.92%
GOLD(XAUT)
4,383.48
+0.54%
USDC
1.0009
0.00%
SOL
75.76
+0.25%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ BEAM على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج BEAM/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر BEAM ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر BEAM هذا العام؟
قد يرتفع سعر BEAM هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر BEAM (BEAM) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:02:47 (UTC+8)
تحديثات BEAM (BEAM) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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