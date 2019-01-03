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سعر BEAM المباشر اليوم هو 0.007159 USD. القيمة السوقية لـ BEAM هي 1,079,244.73604 USD. تابع تحديثات أسعار BEAM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر BEAM المباشر اليوم هو 0.007159 USD. القيمة السوقية لـ BEAM هي 1,079,244.73604 USD. تابع تحديثات أسعار BEAM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BEAM

معلومات سعر BEAM

ما هو BEAM

الموقع الرسمي لـ BEAM

اقتصاد توكن BEAM

توقعات سعر BEAM

سجل BEAM

دليل شراء BEAM

محول عملة BEAM إلى الفيات

عقود BEAM الفورية

BEAM عقود USDT-M الآجلة

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سعر BEAM (BEAM)

السعر المباشر لـ 1 BEAM إلى USD:

$0.007159
$0.007159$0.007159
-0.34%1D
USD
مخطط أسعار BEAM (BEAM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:02:47 (UTC+8)

سعر BEAM اليوم

السعر المباشر لمشروع BEAM (BEAM) اليوم هو $ 0.007159، مع تغير بنسبة 0.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BEAM الحالي إلى USD هو $ 0.007159 لكل BEAM.

يحتل BEAM حاليًا المرتبة #1491 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.08M، مع عرض متداول قدره 150.75M BEAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BEAM بين $ 0.006825 (أدنى) و$ 0.007348 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.1829798403، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01448325425822998.

على المدى القصير، تحرك BEAM بمقدار +3.97% خلال الساعة الماضية و-19.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 379.54.

معلومات سوق BEAM (BEAM)

No.1491

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

$ 379.54
$ 379.54$ 379.54

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

150.75M
150.75M 150.75M

262,800,000
262,800,000 262,800,000

150,753,560
150,753,560 150,753,560

57.36%

2019-01-03 00:00:00

BEAM

القيمة السوقية الحالية لـ BEAM هي $ 1.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 379.54. العرض المتداول لـ BEAM يبلغ 150.75M، مع إجمالي عرض 150753560. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.88M.

سجل سعر BEAM بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.006825
$ 0.006825$ 0.006825
24 ساعة منخفض
$ 0.007348
$ 0.007348$ 0.007348
24 ساعة مرتفع

$ 0.006825
$ 0.006825$ 0.006825

$ 0.007348
$ 0.007348$ 0.007348

$ 3.1829798403
$ 3.1829798403$ 3.1829798403

$ 0.01448325425822998
$ 0.01448325425822998$ 0.01448325425822998

+3.97%

-0.33%

-19.14%

-19.14%

سجل سعر BEAM (BEAM) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار BEAM لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00002442-0.33%
30 يوم$ -0.001566-17.95%
60 يوم$ -0.006701-48.35%
90 يوم$ -0.015781-68.80%
تغير سعر BEAM اليوم

سجل اليوم BEAM تغيرًا $ -0.00002442 (-0.33%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر BEAM لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.001566 (-17.95%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر BEAM لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BEAM تغييرًا في $ -0.006701 (-48.35%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر BEAM لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.015781 (-68.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة BEAM (BEAM)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار BEAM.

تحليل BEAM

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار BEAM الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار BEAM؟

تتأثر أسعار BEAM بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة في عالم العملات المشفرة
2. اللوائح المتعلقة بعملات الخصوصية والتطورات القانونية
3. التحديثات التقنية وتحسينات البروتوكول
4. حجم التداول والسيولة على البورصات
5. المنافسة من العملات المشفرة الأخرى التي تركز على الخصوصية
6. معدل اعتماد العملة وحالات الاستخدام الواقعية
7. صعوبة التعدين وأمن الشبكة
8. إعلانات الشراكات والتكاملات
9. الأوضاع الاقتصادية العامة التي تؤثر على الأصول ذات المخاطر
10. تطور المجتمع ونمو النظام البيئي

لماذا يريد الناس معرفة سعر BEAM اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر BEAM اليوم لعدة أسباب رئيسية:

1. اتخاذ قرارات التداول - يحتاج المتداولون النشطون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع الأصول في الأوقات المثلى.
2. تتبع المحافظ الاستثمارية - يراقب المستثمرون تغيرات قيمة حيازاتهم.
3. تحليل السوق - يساعد فهم اتجاهات الأسعار على التنبؤ بالتحركات المستقبلية.
4. تحديد توقيت الاستثمار - يساهم في تحديد نقاط الدخول والخروج للمراكز الاستثمارية.

توقعات أسعار BEAM

BEAM (BEAM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BEAM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBEAM (BEAM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر BEAM نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر BEAM الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BEAM للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار BEAM.

كيفية شراء واستثمار BEAM في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع BEAM؟ شراء BEAM سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء BEAM. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء BEAM (BEAM).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة BEAM فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء BEAM (BEAM)

ماذا يمكنك أن تفعل مع BEAM

يسمح لك امتلاك BEAM بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو BEAM ( BEAM )

Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved.

مستند تقني

BEAM المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ BEAM، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب BEAM الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Avalanche EcosystemAvalanche L1Base Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول BEAM

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:02:47 (UTC+8)

تحديثات BEAM (BEAM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن BEAM

BEAM USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع BEAM باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BEAM USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق BEAM (BEAM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BEAM المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBEAM
$0.007159
$0.007159$0.007159
-0.33%
53.99K (USDT)

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1 BEAM = 0.007159 USD