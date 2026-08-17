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سعر AlpineF1TeamFanToken المباشر اليوم هو 0.3176 USD. القيمة السوقية لـ ALPINE هي 6,776,141.848805568 USD. تابع تحديثات أسعار ALPINE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر AlpineF1TeamFanToken المباشر اليوم هو 0.3176 USD. القيمة السوقية لـ ALPINE هي 6,776,141.848805568 USD. تابع تحديثات أسعار ALPINE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ALPINE

معلومات سعر ALPINE

ما هو ALPINE

الوثيقة البيضاء لـ ALPINE

الموقع الرسمي لـ ALPINE

اقتصاد توكن ALPINE

توقعات سعر ALPINE

سجل ALPINE

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محول عملة ALPINE إلى الفيات

عقود ALPINE الفورية

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شعار AlpineF1TeamFanToken

سعر AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

السعر المباشر لـ 1 ALPINE إلى USD:

$0.3176
$0.3176$0.3176
-1.36%1D
USD
مخطط أسعار AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:23:52 (UTC+8)

سعر AlpineF1TeamFanToken اليوم

السعر المباشر لمشروع AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) اليوم هو $ 0.3176، مع تغير بنسبة 1.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALPINE الحالي إلى USD هو $ 0.3176 لكل ALPINE.

يحتل AlpineF1TeamFanToken حاليًا المرتبة #1069 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6.78M، مع عرض متداول قدره 21.34M ALPINE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALPINE بين $ 0.3145 (أدنى) و$ 0.3237 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 13.359555315943771، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.31998799247916304.

على المدى القصير، تحرك ALPINE بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-3.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 58.24K.

معلومات سوق AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

No.1069

$ 6.78M
$ 6.78M$ 6.78M

$ 58.24K
$ 58.24K$ 58.24K

$ 12.70M
$ 12.70M$ 12.70M

21.34M
21.34M 21.34M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

40,000,000
40,000,000 40,000,000

53.33%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ AlpineF1TeamFanToken هي $ 6.78M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.24K. العرض المتداول لـ ALPINE يبلغ 21.34M، مع إجمالي عرض 40000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.70M.

سجل سعر AlpineF1TeamFanToken بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.3145
$ 0.3145$ 0.3145
24 ساعة منخفض
$ 0.3237
$ 0.3237$ 0.3237
24 ساعة مرتفع

$ 0.3145
$ 0.3145$ 0.3145

$ 0.3237
$ 0.3237$ 0.3237

$ 13.359555315943771
$ 13.359555315943771$ 13.359555315943771

$ 0.31998799247916304
$ 0.31998799247916304$ 0.31998799247916304

-0.10%

-1.35%

-3.85%

-3.85%

سجل سعر AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار AlpineF1TeamFanToken لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.004379-1.35%
30 يوم$ +0.004+1.27%
60 يوم$ -0.0258-7.52%
90 يوم$ -0.0976-23.51%
تغير سعر AlpineF1TeamFanToken اليوم

سجل اليوم ALPINE تغيرًا $ -0.004379 (-1.35%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر AlpineF1TeamFanToken لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.004 (+1.27%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر AlpineF1TeamFanToken لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ALPINE تغييرًا في $ -0.0258 (-7.52%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر AlpineF1TeamFanToken لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0976 (-23.51%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار AlpineF1TeamFanToken.

تحليل AlpineF1TeamFanToken

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار AlpineF1TeamFanToken الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق AlpineF1TeamFanToken اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ALPINE: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

ALPINE_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 0.3154، ويقبع ضمن نطاق ضيق أسفل نقطة المحورية S1 البالغة 0.3156. يقع السعر عند الحد الأدنى للنطاق المحدد بين المركز 0.3209 ومستوى الدعم S2 عند 0.3111. تظهر منظومة المتوسطات المتحركة ترتيبًا صعوديًا، حيث تسجل كلٌّ من MA وEMA إشارات شراء. من الناحية الهيكلية، يواجه السعر قيودًا بسبب الضغط الناتج عن المحور القصير الأمد، ولم يتمكن بعد من التماسك بقوة فوق مستوى S1. مؤشر MACD يُظهر حالة تقاطع هبوطي، مع اتجاه الخطين السريع والبطيء نحو الانفصال الهابط. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة الحيادية، دون إظهار أي قيم متطرفة تشير إلى ذروة شراء أو ذروة بيع. كما أن قيم KDJ وStochRSI تتراجع بشكل متزامن، مما يعكس ميل الزخم على المدى القصير نحو الجانب الهبوطي. أما حزمة بولينجر فتبقى مفتوحة بشكل طبيعي، دون ظهور توسع أو انكماش ملحوظ في معدل التذبذب. وتظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تباينًا واضحًا، إذ يميل الاتجاه طويل الأمد نحو الصعود بينما يتراجع الزخم قصير الأمد. أما بالنسبة لمستويات الأسعار الرئيسية، فإن أقرب نقطة دعم هي المحور S1 عند 0.3156، والتي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0002 فقط. أما المقاومة الأولى فتقع عند المركز 0.3209، على مسافة 0.0055 من السعر الحالي. وعلى الجانب الآخر، يمثل الدعم القريب S2 عند 0.3111، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0043. ومن جهة المقاومة البعيدة، يُعتبر المستوى R1 عند 0.3254 هو المرجع الرئيسي. وإذا لم يتمكن السعر من استعادة مستوى S1، فستكون هناك محاولة لاختبار صلابة مستوى الدعم S2.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار AlpineF1TeamFanToken؟

تتأثر أسعار رموز ALPINE بمستوى أداء فرق الفورمولا 1، ونتائج السباقات، ومستويات تفاعل المشجعين، وحجم التداول في البورصات، ومشاعر سوق العملات الرقمية بشكل عام، وإعلانات الشراكات، والقيمة الاستخدامية داخل منظومة Socios.com، وفعاليات تقويم الفورمولا 1 الموسمية، بالإضافة إلى اتجاهات اعتماد رموز الرياضة على نطاق أوسع.

لماذا يريد الناس معرفة سعر AlpineF1TeamFanToken اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر توكن ALPINE اليوم لعدة أسباب: قرارات التداول، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وتحليل معنويات السوق، وتوقيت الاستثمار، وفرص المضاربة. وبصفته توكنًا معجبين مرتبطًا بفريق ألبين للفورمولا 1، يتأرجح السعر بناءً على أداء الفريق، وفعاليات الفورمولا 1، واتجاهات سوق العملات المشفرة.

توقعات أسعار AlpineF1TeamFanToken

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ALPINE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAlpineF1TeamFanToken (ALPINE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر AlpineF1TeamFanToken نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر AlpineF1TeamFanToken الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ALPINE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار AlpineF1TeamFanToken.

كيفية شراء واستثمار AlpineF1TeamFanToken في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع AlpineF1TeamFanToken؟ شراء ALPINE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء AlpineF1TeamFanToken. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء AlpineF1TeamFanToken (ALPINE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة AlpineF1TeamFanToken فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع AlpineF1TeamFanToken

يسمح لك امتلاك AlpineF1TeamFanToken بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو AlpineF1TeamFanToken ( ALPINE )

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

AlpineF1TeamFanToken المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ AlpineF1TeamFanToken، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب AlpineF1TeamFanToken الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemFan Token

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول AlpineF1TeamFanToken

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:23:52 (UTC+8)

تحديثات AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن AlpineF1TeamFanToken

ALPINE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ALPINE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ALPINE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر AlpineF1TeamFanToken المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTALPINE
$0.3177
$0.3177$0.3177
-1.21%
182.99K (USDT)

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حاسبة ALPINE إلى USD

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USD

1 ALPINE = 0.3176 USD