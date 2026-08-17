سعر AlpineF1TeamFanToken اليوم

السعر المباشر لمشروع AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) اليوم هو $ 0.3176، مع تغير بنسبة 1.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALPINE الحالي إلى USD هو $ 0.3176 لكل ALPINE.

يحتل AlpineF1TeamFanToken حاليًا المرتبة #1069 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6.78M، مع عرض متداول قدره 21.34M ALPINE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALPINE بين $ 0.3145 (أدنى) و$ 0.3237 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 13.359555315943771، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.31998799247916304.

على المدى القصير، تحرك ALPINE بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-3.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 58.24K.

معلومات سوق AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

التصنيف No.1069 القيمة السوقية $ 6.78M$ 6.78M $ 6.78M الحجم (24 ساعة) $ 58.24K$ 58.24K $ 58.24K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.70M$ 12.70M $ 12.70M إمداد دورة التداول 21.34M 21.34M 21.34M الحد الأقصى للعرض 40,000,000 40,000,000 40,000,000 إجمالي العرض 40,000,000 40,000,000 40,000,000 معدل التداول 53.33% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ AlpineF1TeamFanToken هي $ 6.78M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.24K. العرض المتداول لـ ALPINE يبلغ 21.34M، مع إجمالي عرض 40000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.70M.