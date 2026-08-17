سعر AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)
السعر المباشر لمشروع AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) اليوم هو $ 0.3176، مع تغير بنسبة 1.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALPINE الحالي إلى USD هو $ 0.3176 لكل ALPINE.
يحتل AlpineF1TeamFanToken حاليًا المرتبة #1069 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6.78M، مع عرض متداول قدره 21.34M ALPINE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALPINE بين $ 0.3145 (أدنى) و$ 0.3237 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 13.359555315943771، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.31998799247916304.
على المدى القصير، تحرك ALPINE بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-3.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 58.24K.
No.1069
53.33%
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ AlpineF1TeamFanToken هي $ 6.78M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.24K. العرض المتداول لـ ALPINE يبلغ 21.34M، مع إجمالي عرض 40000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.70M.
-0.10%
-1.35%
-3.85%
-3.85%
تتبع تغيرات أسعار AlpineF1TeamFanToken لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.004379
|-1.35%
|30 يوم
|$ +0.004
|+1.27%
|60 يوم
|$ -0.0258
|-7.52%
|90 يوم
|$ -0.0976
|-23.51%
سجل اليوم ALPINE تغيرًا $ -0.004379 (-1.35%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.004 (+1.27%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ALPINE تغييرًا في $ -0.0258 (-7.52%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0976 (-23.51%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)؟
ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار AlpineF1TeamFanToken.
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار AlpineF1TeamFanToken الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق ALPINE: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
ALPINE_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 0.3154، ويقبع ضمن نطاق ضيق أسفل نقطة المحورية S1 البالغة 0.3156. يقع السعر عند الحد الأدنى للنطاق المحدد بين المركز 0.3209 ومستوى الدعم S2 عند 0.3111. تظهر منظومة المتوسطات المتحركة ترتيبًا صعوديًا، حيث تسجل كلٌّ من MA وEMA إشارات شراء. من الناحية الهيكلية، يواجه السعر قيودًا بسبب الضغط الناتج عن المحور القصير الأمد، ولم يتمكن بعد من التماسك بقوة فوق مستوى S1. مؤشر MACD يُظهر حالة تقاطع هبوطي، مع اتجاه الخطين السريع والبطيء نحو الانفصال الهابط. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة الحيادية، دون إظهار أي قيم متطرفة تشير إلى ذروة شراء أو ذروة بيع. كما أن قيم KDJ وStochRSI تتراجع بشكل متزامن، مما يعكس ميل الزخم على المدى القصير نحو الجانب الهبوطي. أما حزمة بولينجر فتبقى مفتوحة بشكل طبيعي، دون ظهور توسع أو انكماش ملحوظ في معدل التذبذب. وتظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تباينًا واضحًا، إذ يميل الاتجاه طويل الأمد نحو الصعود بينما يتراجع الزخم قصير الأمد. أما بالنسبة لمستويات الأسعار الرئيسية، فإن أقرب نقطة دعم هي المحور S1 عند 0.3156، والتي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0002 فقط. أما المقاومة الأولى فتقع عند المركز 0.3209، على مسافة 0.0055 من السعر الحالي. وعلى الجانب الآخر، يمثل الدعم القريب S2 عند 0.3111، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0043. ومن جهة المقاومة البعيدة، يُعتبر المستوى R1 عند 0.3254 هو المرجع الرئيسي. وإذا لم يتمكن السعر من استعادة مستوى S1، فستكون هناك محاولة لاختبار صلابة مستوى الدعم S2.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر AlpineF1TeamFanToken نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
هل أنت مستعد للبدء مع AlpineF1TeamFanToken؟ شراء ALPINE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء AlpineF1TeamFanToken. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء AlpineF1TeamFanToken (ALPINE).
يسمح لك امتلاك AlpineF1TeamFanToken بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
شراء AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC
علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.
The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ AlpineF1TeamFanToken، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
قم بشراء أو بيع ALPINE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ALPINE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.
استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر AlpineF1TeamFanToken المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.
أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC
العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق
العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.