سعر UMA اليوم

السعر المباشر لمشروع UMA (UMA) اليوم هو $ 0.3177، مع تغير بنسبة 1.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UMA الحالي إلى USD هو $ 0.3177 لكل UMA.

يحتل UMA حاليًا المرتبة #516 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28.80M، مع عرض متداول قدره 90.65M UMA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UMA بين $ 0.3169 (أدنى) و$ 0.324 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 43.36929981، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.3491875022081923.

على المدى القصير، تحرك UMA بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-6.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 58.12K.

معلومات سوق UMA (UMA)

التصنيف No.516 القيمة السوقية $ 28.80M$ 28.80M $ 28.80M الحجم (24 ساعة) $ 58.12K$ 58.12K $ 58.12K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 40.95M$ 40.95M $ 40.95M إمداد دورة التداول 90.65M 90.65M 90.65M إجمالي العرض 128,904,227.62302178 128,904,227.62302178 128,904,227.62302178 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ UMA هي $ 28.80M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.12K. العرض المتداول لـ UMA يبلغ 90.65M، مع إجمالي عرض 128904227.62302178. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 40.95M.