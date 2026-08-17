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سعر UMA المباشر اليوم هو 0.3177 USD. القيمة السوقية لـ UMA هي 28,797,940.818583234155 USD. تابع تحديثات أسعار UMA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر UMA المباشر اليوم هو 0.3177 USD. القيمة السوقية لـ UMA هي 28,797,940.818583234155 USD. تابع تحديثات أسعار UMA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن UMA

معلومات سعر UMA

ما هو UMA

الوثيقة البيضاء لـ UMA

الموقع الرسمي لـ UMA

اقتصاد توكن UMA

توقعات سعر UMA

سجل UMA

دليل شراء UMA

محول عملة UMA إلى الفيات

عقود UMA الفورية

UMA عقود USDT-M الآجلة

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شعار UMA

سعر UMA (UMA)

السعر المباشر لـ 1 UMA إلى USD:

$0.3173
$0.3173$0.3173
-1.82%1D
USD
مخطط أسعار UMA (UMA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:36:57 (UTC+8)

سعر UMA اليوم

السعر المباشر لمشروع UMA (UMA) اليوم هو $ 0.3177، مع تغير بنسبة 1.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UMA الحالي إلى USD هو $ 0.3177 لكل UMA.

يحتل UMA حاليًا المرتبة #516 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28.80M، مع عرض متداول قدره 90.65M UMA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UMA بين $ 0.3169 (أدنى) و$ 0.324 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 43.36929981، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.3491875022081923.

على المدى القصير، تحرك UMA بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-6.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 58.12K.

معلومات سوق UMA (UMA)

No.516

$ 28.80M
$ 28.80M$ 28.80M

$ 58.12K
$ 58.12K$ 58.12K

$ 40.95M
$ 40.95M$ 40.95M

90.65M
90.65M 90.65M

128,904,227.62302178
128,904,227.62302178 128,904,227.62302178

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ UMA هي $ 28.80M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.12K. العرض المتداول لـ UMA يبلغ 90.65M، مع إجمالي عرض 128904227.62302178. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 40.95M.

سجل سعر UMA بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.3169
$ 0.3169$ 0.3169
24 ساعة منخفض
$ 0.324
$ 0.324$ 0.324
24 ساعة مرتفع

$ 0.3169
$ 0.3169$ 0.3169

$ 0.324
$ 0.324$ 0.324

$ 43.36929981
$ 43.36929981$ 43.36929981

$ 0.3491875022081923
$ 0.3491875022081923$ 0.3491875022081923

0.00%

-1.82%

-6.45%

-6.45%

سجل سعر UMA (UMA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار UMA لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.005882-1.82%
30 يوم$ -0.0459-12.63%
60 يوم$ -0.0782-19.76%
90 يوم$ -0.1361-30.00%
تغير سعر UMA اليوم

سجل اليوم UMA تغيرًا $ -0.005882 (-1.82%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر UMA لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0459 (-12.63%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر UMA لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد UMA تغييرًا في $ -0.0782 (-19.76%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر UMA لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.1361 (-30.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة UMA (UMA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار UMA.

تحليل UMA

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار UMA الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق UMA اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق UMA: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)السعر < النطاق الأدنىلمس أو قطع الشريط السفليالدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

UMA_USDT يتحرك ضمن الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.3176. يقع السعر في منطقة ضيقة تحت نقطة المحور S2 عند 0.3177، بينما يُحدد خط المحور الرئيسي عند 0.3201. تشير البنية الحالية إلى أنها تقبع ضمن النطاق السفلي لنظام المحور. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة ترتيبًا صاعدًا، فيما يُظهر مؤشر MACD شكل تقاطع هبوطي، وتقع قراءة مؤشر RSI في المنطقة المحايدة. كما تظهر إشارات متداخلة بين المؤشرين السريع والبطيء، مع بقاء الزخم القصير المدى متشتتًا، بينما يظل التذبذب في حالة تقارب. تُحدد مقاومة قريبة عند 0.3186، وهي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0010. أما المقاومة الرئيسية الأعلى فتقع عند 0.3209، والتي تبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0033. ومن ثمّ، فإن المقاومة المرجعية البعيدة تأتي عند 0.3224. أما دعم قريب فمتطابق مع مستوى 0.3177، وهو يبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.0001. ويتمركز الدعم الأساسي الأسفل في منطقة الانعكاس العكسي لمستوى المحور الرئيسي عند 0.3201. ولإصلاح الانحراف في البنية القصيرة المدى، يتعين على السعر كسر مستوى 0.3186. وفي الوقت نفسه، يشهد السوق تبادلًا كثيفًا للضغوط الشرائية والبيعية بالقرب من مستوى 0.3177.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار UMA؟

تتأثر أسعار رموز UMA بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد البروتوكول واستخدامه - كلما زاد عدد المشاريع التي تستخدم نظام الـ oracle الخاص بـ UMA، زاد الطلب عليه.
2. معنويات سوق التمويل اللامركزي (DeFi) - كبروتوكول في مجال DeFi، يرتبط سعر UMA بالاتجاهات العامة لسوق DeFi.
3. المشاركة في الحوكمة - يقوم حاملي الرموز بالتصويت على ترقيات البروتوكول.

لماذا يريد الناس معرفة سعر UMA اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر UMA اليوم لعدة أسباب رئيسية:

1. اتخاذ قرارات التداول - يحتاج المتداولون النشطون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع الأصول في الأوقات المثلى.
2. تتبع المحافظ الاستثمارية - يراقب المستثمرون قيمة وأداء حيازاتهم.
3. تحليل السوق - تساعد بيانات الأسعار في تحديد الاتجاهات والأنماط.
4. إدارة المخاطر - يساهم فهم التقلبات في تحديد حجم المراكز بشكل مناسب.
5. فرص المراجحة - تُتيح فروق الأسعار بين البورصات إمكانية تحقيق أرباح.

توقعات أسعار UMA

UMA (UMA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف UMA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرUMA (UMA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر UMA نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر UMA الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار UMA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار UMA.

كيفية شراء واستثمار UMA في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع UMA؟ شراء UMA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء UMA. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء UMA (UMA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة UMA فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء UMA (UMA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع UMA

يسمح لك امتلاك UMA بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو UMA ( UMA )

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

UMA المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ UMA، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب UMA الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Avalanche EcosystemDerivativesDecentralized Finance (DeFi)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول UMA

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:36:57 (UTC+8)

تحديثات UMA (UMA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن UMA

UMA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع UMA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود UMA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق UMA (UMA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر UMA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUMA
$0.3174
$0.3174$0.3174
-1.84%
181.44K (USDT)
/USDCUMA
$0.3174
$0.3174$0.3174
-1.79%
173.02K (USDT)

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1 UMA = 0.3177 USD