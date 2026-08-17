سعر Doom اليوم

السعر المباشر لمشروع Doom (DOOM) اليوم هو $ 0.0003105، مع تغير بنسبة 11.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOOM الحالي إلى USD هو $ 0.0003105 لكل DOOM.

يحتل Doom حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- DOOM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOOM بين $ 0.0002482 (أدنى) و$ 0.0003253 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك DOOM بمقدار +2.64% خلال الساعة الماضية و-31.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 58.11K.

معلومات سوق Doom (DOOM)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 58.11K$ 58.11K $ 58.11K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 301.22K$ 301.22K $ 301.22K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 970,100,000 970,100,000 970,100,000 البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Doom هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.11K. العرض المتداول لـ DOOM يبلغ --، مع إجمالي عرض 970100000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 301.22K.