NEET

يتمحور سرد $NEET حول مقاومة العمل التقليدي وتوقعات المجتمع. فهو يتبنى هوية NEET - أي اللا تعليم ولا العمل ولا التدريب - بنبرة ساخرة من الذات، ترمز إلى حالة "الاستلقاء" أو "العيش على حساب الوالدين" بين الشباب. ومن خلال ثقافة عملات الكريبتو والميمات، يعبر $NEET عن رفض مسارات النجاح التقليدية، محولاً الكسل إلى سلوك ورمز للانتماء لمجتمع متشابه التفكير.

اسم العملة المشفرةNEET

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةيتمحور سرد $NEET حول مقاومة العمل التقليدي وتوقعات المجتمع. فهو يتبنى هوية NEET - أي اللا تعليم ولا العمل ولا التدريب - بنبرة ساخرة من الذات، ترمز إلى حالة "الاستلقاء" أو "العيش على حساب الوالدين" بين الشباب. ومن خلال ثقافة عملات الكريبتو والميمات، يعبر $NEET عن رفض مسارات النجاح التقليدية، محولاً الكسل إلى سلوك ورمز للانتماء لمجتمع متشابه التفكير.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
NEET/USDT
NEET
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
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حجم 24 ساعة (NEET)
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مبلغ 24 ساعة (USDT)
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رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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