NEET

يتمحور سرد $NEET حول مقاومة العمل التقليدي وتوقعات المجتمع. فهو يتبنى هوية NEET - أي اللا تعليم ولا العمل ولا التدريب - بنبرة ساخرة من الذات، ترمز إلى حالة "الاستلقاء" أو "العيش على حساب الوالدين" بين الشباب. ومن خلال ثقافة عملات الكريبتو والميمات، يعبر $NEET عن رفض مسارات النجاح التقليدية، محولاً الكسل إلى سلوك ورمز للانتماء لمجتمع متشابه التفكير.

اسم العملة المشفرةNEET

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

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السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةيتمحور سرد $NEET حول مقاومة العمل التقليدي وتوقعات المجتمع. فهو يتبنى هوية NEET - أي اللا تعليم ولا العمل ولا التدريب - بنبرة ساخرة من الذات، ترمز إلى حالة "الاستلقاء" أو "العيش على حساب الوالدين" بين الشباب. ومن خلال ثقافة عملات الكريبتو والميمات، يعبر $NEET عن رفض مسارات النجاح التقليدية، محولاً الكسل إلى سلوك ورمز للانتماء لمجتمع متشابه التفكير.

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