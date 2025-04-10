PROMPT

Wayfinder هي عبارة عن منصة لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي للمعاملات عبر السلسلة، وكتابة ونشر العقود الذكية، وأداء المهام المستقلة.

اسم العملة المشفرةPROMPT

التصنيفNo.3182

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.6176829015165045,2025-04-12

أدنى سعر0.10718787546655689,2025-04-10

البلوكتشين العامETH

مقدمةWayfinder هي عبارة عن منصة لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي للمعاملات عبر السلسلة، وكتابة ونشر العقود الذكية، وأداء المهام المستقلة.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.