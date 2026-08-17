سعر NEXST اليوم

السعر المباشر لمشروع NEXST (NXT) اليوم هو $ 0.1001، مع تغير بنسبة 1.45% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NXT الحالي إلى USD هو $ 0.1001 لكل NXT.

يحتل NEXST حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- NXT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NXT بين $ 0.09701 (أدنى) و$ 0.10212 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك NXT بمقدار +0.12% خلال الساعة الماضية و+7.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 252.83K.

معلومات سوق NEXST (NXT)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 252.83K$ 252.83K $ 252.83K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 60.06M$ 60.06M $ 60.06M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 600,000,000 600,000,000 600,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ NEXST هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 252.83K. العرض المتداول لـ NXT يبلغ --، مع إجمالي عرض 600000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 60.06M.