ما هو Space and Time ( SXT )

مشروع Space and Time (SXT) يُوسّع قدرات إثباتات المعرفة الصفرية (Zero-Knowledge - ZK) على مستودع بيانات لامركزي، ليُقدّم معالجة بيانات موثوقة وغير مركزية للعقود الذكية. يمكنك استخدام رمز SXT لدمج بيانات البلوكشين الشاملة التي قمنا بفهرستها من الشبكات الكبرى مع بيانات تطبيقك أو أي مجموعات بيانات خارجية أخرى. Proof of SQL هو المعالج المساعد بتقنية ZK الخاص بـ SXT، والذي يتيح لعقودك الذكية طرح أسئلة معقدة حول الأنشطة على شبكتها أو على شبكات أخرى، والحصول على إجابة مضمونة باستخدام إثبات ZK، وذلك في الكتلة التالية مباشرة.

متوفر Space and Time على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Space and Time الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



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توقع سعر Space and Time

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Space and Time، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ SXT؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارSpace and Time.

سجل أسعار Space and Time

يوفر تتبع مسار سعر SXT معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ SXT. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Space and Time.

كيفية شراء Space and Time ( SXT )

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عملة SXT إلى العملات المحلية

1 SXT إلى VND ₫ 2,607.8165 1 SXT إلى AUD A$ 0.151623 1 SXT إلى GBP ￡ 0.072343 1 SXT إلى EUR € 0.086217 1 SXT إلى USD $ 0.0991 1 SXT إلى MYR RM 0.419193 1 SXT إلى TRY ₺ 3.896612 1 SXT إلى JPY ¥ 14.150489 1 SXT إلى RUB ₽ 7.853675 1 SXT إلى INR ₹ 8.507735 1 SXT إلى IDR Rp 1,624.589904 1 SXT إلى KRW ₩ 134.463835 1 SXT إلى PHP ₱ 5.512933 1 SXT إلى EGP ￡E. 4.921306 1 SXT إلى BRL R$ 0.557933 1 SXT إلى CAD C$ 0.134776 1 SXT إلى BDT ৳ 12.104074 1 SXT إلى NGN ₦ 156.555207 1 SXT إلى UAH ₴ 4.105713 1 SXT إلى VES Bs 9.6127 1 SXT إلى PKR Rs 27.9462 1 SXT إلى KZT ₸ 50.56082 1 SXT إلى THB ฿ 3.221741 1 SXT إلى TWD NT$ 2.96309 1 SXT إلى AED د.إ 0.363697 1 SXT إلى CHF Fr 0.080271 1 SXT إلى HKD HK$ 0.776944 1 SXT إلى MAD .د.م 0.910729 1 SXT إلى MXN $ 1.901729

Space and Time المورد

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يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Space and Time ما هو سعر Space and Time (SXT) اليوم؟ سعر Space and Time (SXT) المباشر هو USD 0.0991 . ما هي القيمة السوقية لعملة Space and Time (SXT)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة Space and Time هي $ 138.74M USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة SXT في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 0.0991 USD . ما هو العرض المتداول لعملة Space and Time (SXT)؟ العرض المتداول الحالي لعملة Space and Time (SXT)، هو USD 1.40B . ما هو أعلى سعر لعملة Space and Time (SXT)؟ اعتبارًا من 2025-06-05 ، أعلى سعر لعملة Space and Time (SXT) هو USD 0.2421 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Space and Time (SXT)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Space and Time (SXT) هو $ 367.22K USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

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