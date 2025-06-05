كيفية مقاومة الخوف من فقدان الفرصة (FOMO) في تداول العملات المشفرة
تستكشف هذه المقالة كيفية التعرف على FOMO، وكيفية مقاومته، وكيفية تحسين ذكائك العاطفي واستراتيجياتك التجارية لتحقيق النجاح على المدى الطويل في العملات المشفرة.
Space and Time السعر(SXT)
السعر الحالي لـ Space and Time (SXT) اليوم هو 0.0991 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 138.74M USD. يتم تحديث سعر من SXT إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Space and Time:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 367.22K USD
- تغير سعر Space and Time خلال اليوم هو -4.24%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 1.40B USD
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تتبع تغيرات أسعار Space and Time لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.004392
|-4.24%
|30 يوم
|$ +0.0491
|+98.20%
|60 يوم
|$ +0.0491
|+98.20%
|90 يوم
|$ +0.0491
|+98.20%
سجل اليوم SXT تغيرًا $ -0.004392 (-4.24%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.تغيير سعر Space and Time لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0491 (+98.20%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.تغيير سعر Space and Time لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SXT تغييرًا في $ +0.0491 (+98.20%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.تغيير سعر Space and Time لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0491 (+98.20%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Space and Time: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:
+1.01%
-4.24%
-17.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
مشروع Space and Time (SXT) يُوسّع قدرات إثباتات المعرفة الصفرية (Zero-Knowledge - ZK) على مستودع بيانات لامركزي، ليُقدّم معالجة بيانات موثوقة وغير مركزية للعقود الذكية. يمكنك استخدام رمز SXT لدمج بيانات البلوكشين الشاملة التي قمنا بفهرستها من الشبكات الكبرى مع بيانات تطبيقك أو أي مجموعات بيانات خارجية أخرى. Proof of SQL هو المعالج المساعد بتقنية ZK الخاص بـ SXT، والذي يتيح لعقودك الذكية طرح أسئلة معقدة حول الأنشطة على شبكتها أو على شبكات أخرى، والحصول على إجابة مضمونة باستخدام إثبات ZK، وذلك في الكتلة التالية مباشرة.
متوفر Space and Time على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Space and Time الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.
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- التحقق من توفر تخزين SXTلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
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تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Space and Time، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ SXT؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارSpace and Time.
يوفر تتبع مسار سعر SXT معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ SXT. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Space and Time.
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|1 SXT إلى VND
₫2,607.8165
|1 SXT إلى AUD
A$0.151623
|1 SXT إلى GBP
￡0.072343
|1 SXT إلى EUR
€0.086217
|1 SXT إلى USD
$0.0991
|1 SXT إلى MYR
RM0.419193
|1 SXT إلى TRY
₺3.896612
|1 SXT إلى JPY
¥14.150489
|1 SXT إلى RUB
₽7.853675
|1 SXT إلى INR
₹8.507735
|1 SXT إلى IDR
Rp1,624.589904
|1 SXT إلى KRW
₩134.463835
|1 SXT إلى PHP
₱5.512933
|1 SXT إلى EGP
￡E.4.921306
|1 SXT إلى BRL
R$0.557933
|1 SXT إلى CAD
C$0.134776
|1 SXT إلى BDT
৳12.104074
|1 SXT إلى NGN
₦156.555207
|1 SXT إلى UAH
₴4.105713
|1 SXT إلى VES
Bs9.6127
|1 SXT إلى PKR
Rs27.9462
|1 SXT إلى KZT
₸50.56082
|1 SXT إلى THB
฿3.221741
|1 SXT إلى TWD
NT$2.96309
|1 SXT إلى AED
د.إ0.363697
|1 SXT إلى CHF
Fr0.080271
|1 SXT إلى HKD
HK$0.776944
|1 SXT إلى MAD
.د.م0.910729
|1 SXT إلى MXN
$1.901729
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Space and Time، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
تستكشف هذه المقالة كيفية التعرف على FOMO، وكيفية مقاومته، وكيفية تحسين ذكائك العاطفي واستراتيجياتك التجارية لتحقيق النجاح على المدى الطويل في العملات المشفرة.
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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
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