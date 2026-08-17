سعر OneFootball Credits (OFC)
السعر المباشر لمشروع OneFootball Credits (OFC) اليوم هو $ 0.00815، مع تغير بنسبة 0.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OFC الحالي إلى USD هو $ 0.00815 لكل OFC.
يحتل OneFootball Credits حاليًا المرتبة #1206 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.31M، مع عرض متداول قدره 161.27M OFC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OFC بين $ 0.007772 (أدنى) و$ 0.008294 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.16999156779626742، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03056012837247884.
على المدى القصير، تحرك OFC بمقدار +0.76% خلال الساعة الماضية و-18.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 84.44K.
No.1206
16.12%
BASE
القيمة السوقية الحالية لـ OneFootball Credits هي $ 1.31M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 84.44K. العرض المتداول لـ OFC يبلغ 161.27M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.15M.
+0.76%
-0.13%
-18.03%
-18.03%
تتبع تغيرات أسعار OneFootball Credits لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00001141
|-0.13%
|30 يوم
|$ -0.00279
|-25.51%
|60 يوم
|$ -0.01492
|-64.68%
|90 يوم
|$ -0.04217
|-83.81%
سجل اليوم OFC تغيرًا $ -0.00001141 (-0.13%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00279 (-25.51%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد OFC تغييرًا في $ -0.01492 (-64.68%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.04217 (-83.81%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار OneFootball Credits الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق OFC: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|السعر < S2
|أقل من S2
|أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
OFC_USDT يتحرك ضمن دورة 4 ساعات تحت نقطة التحول 0.00815. السعر الحالي عند 0.008033، وهو يتواجد بين مستويي الدعم S2 وS1. يشهد السعر فترة من التصحيح في المنطقة المنخفضة. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صعوديًا، حيث تسجل كلٌّ من المتوسطات البسيطة (MA) والمتوسطات الأسية (EMA) إشارات شراء. كما أن اتجاه المؤشرات متناسق مع هذا الاتجاه. لم يحدث حتى الآن اختراق واضح في بنية السوق، إذ لا تزال الحركة ضمن مرحلة التصحيح والتعافي. تشكل مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، مما يشير إلى ظهور بوادر انتعاش في الزخم على المدى القصير. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، بينما تبقى قيم مؤشري KDJ وStochRSI بحاجة إلى تأكيد. تظل معدلات التقلبات ضمن المستويات الطبيعية، مع وجود تباين طفيف في توزيع المؤشرات السريعة والبطيئة. تتجمع قوى الشراء بشكل محلي، بينما لم يتم بعد إطلاق كامل لضغوط البيع. يُلاحظ عدم تماثل في توزيع الزخم، ما يعكس حالة من التنافس بين المشترين والبائعين حول هذا المستوى. على الصعيد العلوي، يمثل مستوى الدعم S1 عند 0.00809 أقرب مقاومة قريبة، ويفصل بينه وبين السعر الحالي نحو 0.7%. أما نقطة التمركز الرئيسية عند 0.00815 فتمثل مرجعًا بعيدًا. وعلى الجانب السفلي، يوفر مستوى الدعم S2 عند 0.00805 دعمًا قريبًا، ويقع على بعد حوالي 0.2% من السعر الحالي. كما يشكّل مستوى المقاومة R1 عند 0.00819 منطقة ضغط ثانوية. وتبدو البنية الأساسية للنقاط المحورية واضحة تمامًا، حيث يبقى نطاق تذبذب السعر محصورًا ضمن الحدود المحددة. يتعين على المتداولين مراقبة ردود الفعل عند هذه المستويات لتحديد اتجاه الحركة المستقبلية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر OneFootball Credits نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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عملة OneFootball Credits ($OFC) هي التوكن الذي يدعم اقتصاد مشجعي كرة القدم في منصة OneFootball. تأسست OneFootball عام 2008، وهي منصة إعلامية عالمية رائدة في مجال كرة القدم. وتوسعت OneFootball Club لتشمل مجالات أخرى غير الإعلام، حيث أطلقت FanPass، وهو نظام هوية للمشجعين على السلسلة يُمكّن الأندية والعلامات التجارية من تقدير تفاعل المشجعين ومكافأته. تهدف OneFootball من خلال عملة OFC$ إلى تحويل 3.5 مليار مشجع إلى مشاركين فاعلين في اقتصاد عالمي مستدام للمشجعين.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ OneFootball Credits، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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