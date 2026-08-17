شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر OneFootball Credits المباشر اليوم هو 0.00815 USD. القيمة السوقية لـ OFC هي 1,314,388.5605 USD. تابع تحديثات أسعار OFC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر OneFootball Credits المباشر اليوم هو 0.00815 USD. القيمة السوقية لـ OFC هي 1,314,388.5605 USD. تابع تحديثات أسعار OFC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن OFC

معلومات سعر OFC

ما هو OFC

الموقع الرسمي لـ OFC

اقتصاد توكن OFC

توقعات سعر OFC

سجل OFC

دليل شراء OFC

محول عملة OFC إلى الفيات

عقود OFC الفورية

OFC عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار OneFootball Credits

سعر OneFootball Credits (OFC)

السعر المباشر لـ 1 OFC إلى USD:

$0.008139
$0.008139$0.008139
-0.14%1D
USD
مخطط أسعار OneFootball Credits (OFC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:07:25 (UTC+8)

سعر OneFootball Credits اليوم

السعر المباشر لمشروع OneFootball Credits (OFC) اليوم هو $ 0.00815، مع تغير بنسبة 0.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OFC الحالي إلى USD هو $ 0.00815 لكل OFC.

يحتل OneFootball Credits حاليًا المرتبة #1206 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.31M، مع عرض متداول قدره 161.27M OFC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OFC بين $ 0.007772 (أدنى) و$ 0.008294 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.16999156779626742، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03056012837247884.

على المدى القصير، تحرك OFC بمقدار +0.76% خلال الساعة الماضية و-18.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 84.44K.

معلومات سوق OneFootball Credits (OFC)

No.1206

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

$ 84.44K
$ 84.44K$ 84.44K

$ 8.15M
$ 8.15M$ 8.15M

161.27M
161.27M 161.27M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.12%

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ OneFootball Credits هي $ 1.31M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 84.44K. العرض المتداول لـ OFC يبلغ 161.27M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.15M.

سجل سعر OneFootball Credits بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.007772
$ 0.007772$ 0.007772
24 ساعة منخفض
$ 0.008294
$ 0.008294$ 0.008294
24 ساعة مرتفع

$ 0.007772
$ 0.007772$ 0.007772

$ 0.008294
$ 0.008294$ 0.008294

$ 0.16999156779626742
$ 0.16999156779626742$ 0.16999156779626742

$ 0.03056012837247884
$ 0.03056012837247884$ 0.03056012837247884

+0.76%

-0.13%

-18.03%

-18.03%

سجل سعر OneFootball Credits (OFC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار OneFootball Credits لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00001141-0.13%
30 يوم$ -0.00279-25.51%
60 يوم$ -0.01492-64.68%
90 يوم$ -0.04217-83.81%
تغير سعر OneFootball Credits اليوم

سجل اليوم OFC تغيرًا $ -0.00001141 (-0.13%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر OneFootball Credits لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00279 (-25.51%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر OneFootball Credits لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد OFC تغييرًا في $ -0.01492 (-64.68%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر OneFootball Credits لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.04217 (-83.81%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة OneFootball Credits (OFC)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار OneFootball Credits.

تحليل OneFootball Credits

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار OneFootball Credits الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق OneFootball Credits اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق OFC: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

OFC_USDT يتحرك ضمن دورة 4 ساعات تحت نقطة التحول 0.00815. السعر الحالي عند 0.008033، وهو يتواجد بين مستويي الدعم S2 وS1. يشهد السعر فترة من التصحيح في المنطقة المنخفضة. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صعوديًا، حيث تسجل كلٌّ من المتوسطات البسيطة (MA) والمتوسطات الأسية (EMA) إشارات شراء. كما أن اتجاه المؤشرات متناسق مع هذا الاتجاه. لم يحدث حتى الآن اختراق واضح في بنية السوق، إذ لا تزال الحركة ضمن مرحلة التصحيح والتعافي. تشكل مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، مما يشير إلى ظهور بوادر انتعاش في الزخم على المدى القصير. يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، بينما تبقى قيم مؤشري KDJ وStochRSI بحاجة إلى تأكيد. تظل معدلات التقلبات ضمن المستويات الطبيعية، مع وجود تباين طفيف في توزيع المؤشرات السريعة والبطيئة. تتجمع قوى الشراء بشكل محلي، بينما لم يتم بعد إطلاق كامل لضغوط البيع. يُلاحظ عدم تماثل في توزيع الزخم، ما يعكس حالة من التنافس بين المشترين والبائعين حول هذا المستوى. على الصعيد العلوي، يمثل مستوى الدعم S1 عند 0.00809 أقرب مقاومة قريبة، ويفصل بينه وبين السعر الحالي نحو 0.7%. أما نقطة التمركز الرئيسية عند 0.00815 فتمثل مرجعًا بعيدًا. وعلى الجانب السفلي، يوفر مستوى الدعم S2 عند 0.00805 دعمًا قريبًا، ويقع على بعد حوالي 0.2% من السعر الحالي. كما يشكّل مستوى المقاومة R1 عند 0.00819 منطقة ضغط ثانوية. وتبدو البنية الأساسية للنقاط المحورية واضحة تمامًا، حيث يبقى نطاق تذبذب السعر محصورًا ضمن الحدود المحددة. يتعين على المتداولين مراقبة ردود الفعل عند هذه المستويات لتحديد اتجاه الحركة المستقبلية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار OneFootball Credits

OneFootball Credits (OFC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف OFC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرOneFootball Credits (OFC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر OneFootball Credits نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر OneFootball Credits الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار OFC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار OneFootball Credits.

كيفية شراء واستثمار OneFootball Credits في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع OneFootball Credits؟ شراء OFC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء OneFootball Credits. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء OneFootball Credits (OFC).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة OneFootball Credits فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء OneFootball Credits (OFC)

ماذا يمكنك أن تفعل مع OneFootball Credits

يسمح لك امتلاك OneFootball Credits بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء OneFootball Credits (OFC) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو OneFootball Credits ( OFC )

عملة OneFootball Credits ($OFC) هي التوكن الذي يدعم اقتصاد مشجعي كرة القدم في منصة OneFootball. تأسست OneFootball عام 2008، وهي منصة إعلامية عالمية رائدة في مجال كرة القدم. وتوسعت OneFootball Club لتشمل مجالات أخرى غير الإعلام، حيث أطلقت FanPass، وهو نظام هوية للمشجعين على السلسلة يُمكّن الأندية والعلامات التجارية من تقدير تفاعل المشجعين ومكافأته. تهدف OneFootball من خلال عملة OFC$ إلى تحويل 3.5 مليار مشجع إلى مشاركين فاعلين في اقتصاد عالمي مستدام للمشجعين.

OneFootball Credits المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ OneFootball Credits، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب OneFootball Credits الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AnalyticsBase EcosystemCoinList Launchpad

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول OneFootball Credits

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:07:25 (UTC+8)

تحديثات OneFootball Credits (OFC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن OneFootball Credits

OFC USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع OFC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود OFC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق OneFootball Credits (OFC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر OneFootball Credits المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTOFC
$0.008169
$0.008169$0.008169
+0.09%
10.42M (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.5920
$0.5920$0.5920

+1,873.33%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01447
$0.01447$0.01447

+261.75%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.040000
$0.040000$0.040000

+140.97%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06701
$0.06701$0.06701

-5.85%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.5920
$0.5920$0.5920

+1,873.33%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.040000
$0.040000$0.040000

+140.97%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002432
$0.0002432$0.0002432

+61.05%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.00911
$0.00911$0.00911

+29.95%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$0.9072
$0.9072$0.9072

+19.36%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة OFC إلى USD

المبلغ

OFC
OFC
USD
USD

1 OFC = 0.00814 USD