السعر المباشر لمشروع OneFootball Credits (OFC) اليوم هو $ 0.00815، مع تغير بنسبة 0.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OFC الحالي إلى USD هو $ 0.00815 لكل OFC.

يحتل OneFootball Credits حاليًا المرتبة #1206 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.31M، مع عرض متداول قدره 161.27M OFC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OFC بين $ 0.007772 (أدنى) و$ 0.008294 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.16999156779626742، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03056012837247884.

على المدى القصير، تحرك OFC بمقدار +0.76% خلال الساعة الماضية و-18.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 84.44K.

معلومات سوق OneFootball Credits (OFC)

التصنيف No.1206 القيمة السوقية $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M الحجم (24 ساعة) $ 84.44K$ 84.44K $ 84.44K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.15M$ 8.15M $ 8.15M إمداد دورة التداول 161.27M 161.27M 161.27M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 16.12% البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ OneFootball Credits هي $ 1.31M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 84.44K. العرض المتداول لـ OFC يبلغ 161.27M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.15M.