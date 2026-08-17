سعر Forta اليوم

السعر المباشر لمشروع Forta (FORT) اليوم هو $ 0.01243، مع تغير بنسبة 3.49% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FORT الحالي إلى USD هو $ 0.01243 لكل FORT.

يحتل Forta حاليًا المرتبة #1041 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7.89M، مع عرض متداول قدره 634.92M FORT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FORT بين $ 0.01198 (أدنى) و$ 0.0126 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.2053315560346853، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0111750859791432.

على المدى القصير، تحرك FORT بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و-2.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 52.93K.

معلومات سوق Forta (FORT)

التصنيف No.1041 القيمة السوقية $ 7.89M$ 7.89M $ 7.89M الحجم (24 ساعة) $ 52.93K$ 52.93K $ 52.93K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.43M$ 12.43M $ 12.43M إمداد دورة التداول 634.92M 634.92M 634.92M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 63.49% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Forta هي $ 7.89M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 52.93K. العرض المتداول لـ FORT يبلغ 634.92M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.43M.