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سعر Forta المباشر اليوم هو 0.01243 USD. القيمة السوقية لـ FORT هي 7,892,112.57912 USD. تابع تحديثات أسعار FORT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Forta المباشر اليوم هو 0.01243 USD. القيمة السوقية لـ FORT هي 7,892,112.57912 USD. تابع تحديثات أسعار FORT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن FORT

معلومات سعر FORT

ما هو FORT

الوثيقة البيضاء لـ FORT

الموقع الرسمي لـ FORT

اقتصاد توكن FORT

توقعات سعر FORT

سجل FORT

دليل شراء FORT

محول عملة FORT إلى الفيات

عقود FORT الفورية

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شعار Forta

سعر Forta (FORT)

السعر المباشر لـ 1 FORT إلى USD:

$0.01244
$0.01244$0.01244
+3.49%1D
USD
مخطط أسعار Forta (FORT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:49:52 (UTC+8)

سعر Forta اليوم

السعر المباشر لمشروع Forta (FORT) اليوم هو $ 0.01243، مع تغير بنسبة 3.49% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FORT الحالي إلى USD هو $ 0.01243 لكل FORT.

يحتل Forta حاليًا المرتبة #1041 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7.89M، مع عرض متداول قدره 634.92M FORT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FORT بين $ 0.01198 (أدنى) و$ 0.0126 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.2053315560346853، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0111750859791432.

على المدى القصير، تحرك FORT بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و-2.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 52.93K.

معلومات سوق Forta (FORT)

No.1041

$ 7.89M
$ 7.89M$ 7.89M

$ 52.93K
$ 52.93K$ 52.93K

$ 12.43M
$ 12.43M$ 12.43M

634.92M
634.92M 634.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

63.49%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Forta هي $ 7.89M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 52.93K. العرض المتداول لـ FORT يبلغ 634.92M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.43M.

سجل سعر Forta بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01198
$ 0.01198$ 0.01198
24 ساعة منخفض
$ 0.0126
$ 0.0126$ 0.0126
24 ساعة مرتفع

$ 0.01198
$ 0.01198$ 0.01198

$ 0.0126
$ 0.0126$ 0.0126

$ 1.2053315560346853
$ 1.2053315560346853$ 1.2053315560346853

$ 0.0111750859791432
$ 0.0111750859791432$ 0.0111750859791432

+0.24%

+3.49%

-2.05%

-2.05%

سجل سعر Forta (FORT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Forta لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0004195+3.49%
30 يوم$ +0.00054+4.54%
60 يوم$ -0.00092-6.90%
90 يوم$ -0.00332-21.08%
تغير سعر Forta اليوم

سجل اليوم FORT تغيرًا $ +0.0004195 (+3.49%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Forta لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00054 (+4.54%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Forta لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FORT تغييرًا في $ -0.00092 (-6.90%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Forta لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00332 (-21.08%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Forta (FORT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Forta.

تحليل Forta

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Forta الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Forta اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق FORT: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

【هيكل السوق】 سجل سعر FORT_USDT في الإطار الزمني 4 ساعات مستوى 0.01411، وهو يقع أسفل المركز المحوري عند 0.0143 بمقدار 18 نقطة أساسية. تُظهر مؤشرات المتوسط المتحرك (MA) والمؤشر الأسي للمتوسط المتحرك (EMA) توافقًا تامًا بتكوين "7 شراء و0 بيع"، كما يتحرك السعر فوق نظام المتوسطات المتعددة. يمر الهيكل الحالي بمرحلة اختبار الحافة السفلى للمركز المحوري، ويقترب من مستوى المقاومة R1 عند 0.01448 بفارق قدره 37 نقطة أساسية فقط. 【حالة الزخم】 لا يزال مؤشر MACD محتفظًا بوضع التقاطع الصعودي، حيث تظهر مجموعة خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة اتجاهًا صعوديًا متزامنًا. يتحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) ضمن المنطقة الحيادية، دون ظهور تجمعات متطرفة في توزيع الزخم. يحافظ الزخم القصير المدى على تناغم مع مؤشرات الاتجاه المتوسطة والطويلة الأجل، بينما تبقى معدلات التذبذب ضمن نطاق التداول العادي. 【مستويات الأسعار الرئيسية】 تبلغ المسافة بين مستوى المقاومة R1 عند 0.01448 وسعر التداول الحالي 37 نقطة أساسية، مما يجعله هدفًا قريبًا لاختبار هذا المستوى. أما مستوى الدعم S2 عند 0.01395، فهو يبعد عن السعر الحالي بـ 16 نقطة أساسية، ويشكّل نقطة مرجعية للتصحيح القريب. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن مستوى المقاومة R2 عند 0.01465 يمثل منطقة مقاومة بعيدة تبعد 54 نقطة أساسية عن السعر الحالي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Forta؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز فورتا (FORT):

1. اعتماد الشبكة واستخدامها – كلما زاد عدد المشاريع التي تستخدم خدمات كشف التهديدات من فورتا، زاد الطلب عليها.
2. فائدة الرمز – يُستخدَم رمز FORT للتحزيم والحوكمة ودفع رسوم خدمات الشبكة.
3. معنويات السوق تجاه حلول أمان الويب 3.
4. الأوضاع العامة لسوق العملات المشفرة وارتباطها ببيتكوين.
5. إعلانات الشراكات مع بروتوكولات DeFi الكبرى.
6. نشاط المطورين وترقيات البروتوكول.
7. مكافآت التحزيم والتغييرات في الاقتصاديات الخاصة بالرمز.
8. المنافسة من منصات أمان البلوك تشين الأخرى.
9. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على قطاع أمان DeFi.
10. حجم التداول والسيولة في البورصات.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Forta اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر فورتا (FORT) اليوم لعدة أسباب رئيسية: قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، وتحليل الاستثمارات. يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لشراء/بيع في اللحظات المثلى. كما يتابع المستثمرون أداء استثماراتهم لتقييم قيمة حيازاتهم واتخاذ خطوات استراتيجية.

توقعات أسعار Forta

Forta (FORT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FORT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرForta (FORT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Forta نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Forta الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FORT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Forta.

كيفية شراء واستثمار Forta في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Forta؟ شراء FORT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Forta. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Forta (FORT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Forta فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Forta (FORT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Forta

يسمح لك امتلاك Forta بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Forta ( FORT )

Forta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time.

Forta المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Forta، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Forta الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Forta

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:49:52 (UTC+8)

تحديثات Forta (FORT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Forta

FORT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع FORT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود FORT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Forta (FORT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Forta المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFORT
$0.01244
$0.01244$0.01244
+3.58%
4.33M (USDT)

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1 FORT = 0.01243 USD