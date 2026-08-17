سعر USDGO اليوم

السعر المباشر لمشروع USDGO (USDGO) اليوم هو $ 1.0011، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USDGO الحالي إلى USD هو $ 1.0011 لكل USDGO.

يحتل USDGO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- USDGO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USDGO بين $ 1.001 (أدنى) و$ 1.0013 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك USDGO بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.09M.

معلومات سوق USDGO (USDGO)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض ---- -- البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ USDGO هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.09M. العرض المتداول لـ USDGO يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.