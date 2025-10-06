معلومات سعر XL1 (XL1) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0008908 $ 0.0008908 $ 0.0008908 24 ساعة منخفض $ 0.000999 $ 0.000999 $ 0.000999 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0008908$ 0.0008908 $ 0.0008908 24 ساعة مرتفع $ 0.000999$ 0.000999 $ 0.000999 عالية طوال الوقت $ 0.003549262214266047$ 0.003549262214266047 $ 0.003549262214266047 أدنى سعر $ 0.000752957257810761$ 0.000752957257810761 $ 0.000752957257810761 تغير السعر (1 ساعة) -0.36% تغير السعر (1يوم) -1.39% تغير السعر (7 أيام) -1.05% تغير السعر (7 أيام) -1.05%

سعر XL1 (XL1) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0008908. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XL1 بين أدنى سعر $ 0.0008908 وأعلى سعر $ 0.000999، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXL1 على الإطلاق هو $ 0.003549262214266047، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000752957257810761.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XL1 -0.36% على مدار الساعة الماضية، -1.39% على مدار 24 ساعة، و -1.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق XL1 (XL1)

التصنيف No.1426 القيمة السوقية $ 5.11M$ 5.11M $ 5.11M الحجم (24 ساعة) $ 19.82K$ 19.82K $ 19.82K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.85M$ 33.85M $ 33.85M إمداد دورة التداول 5.74B 5.74B 5.74B الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 38,000,000,000 38,000,000,000 38,000,000,000 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ XL1 هي $ 5.11M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 19.82K. العرض المتداول لـ XL1 يبلغ 5.74B، مع إجمالي عرض 38000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.85M.