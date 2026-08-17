سعر The Bull اليوم

السعر المباشر لمشروع The Bull (BULLCOIN) اليوم هو $ 0.001854، مع تغير بنسبة 2.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BULLCOIN الحالي إلى USD هو $ 0.001854 لكل BULLCOIN.

يحتل The Bull حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- BULLCOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BULLCOIN بين $ 0.001737 (أدنى) و$ 0.002439 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك BULLCOIN بمقدار -6.56% خلال الساعة الماضية و-61.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.23K.

معلومات سوق The Bull (BULLCOIN)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 57.23K$ 57.23K $ 57.23K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ The Bull هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.23K. العرض المتداول لـ BULLCOIN يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.85M.