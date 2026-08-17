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سعر The Bull المباشر اليوم هو 0.001854 USD. القيمة السوقية لـ BULLCOIN هي -- USD. تابع تحديثات أسعار BULLCOIN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر The Bull المباشر اليوم هو 0.001854 USD. القيمة السوقية لـ BULLCOIN هي -- USD. تابع تحديثات أسعار BULLCOIN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BULLCOIN

معلومات سعر BULLCOIN

ما هو BULLCOIN

الموقع الرسمي لـ BULLCOIN

اقتصاد توكن BULLCOIN

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سعر The Bull (BULLCOIN)

السعر المباشر لـ 1 BULLCOIN إلى USD:

$0.001854
$0.001854$0.001854
+2.60%1D
USD
مخطط أسعار The Bull (BULLCOIN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:22:17 (UTC+8)

سعر The Bull اليوم

السعر المباشر لمشروع The Bull (BULLCOIN) اليوم هو $ 0.001854، مع تغير بنسبة 2.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BULLCOIN الحالي إلى USD هو $ 0.001854 لكل BULLCOIN.

يحتل The Bull حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- BULLCOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BULLCOIN بين $ 0.001737 (أدنى) و$ 0.002439 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك BULLCOIN بمقدار -6.56% خلال الساعة الماضية و-61.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.23K.

معلومات سوق The Bull (BULLCOIN)

--
----

$ 57.23K
$ 57.23K$ 57.23K

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ The Bull هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.23K. العرض المتداول لـ BULLCOIN يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.85M.

سجل سعر The Bull بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001737
$ 0.001737$ 0.001737
24 ساعة منخفض
$ 0.002439
$ 0.002439$ 0.002439
24 ساعة مرتفع

$ 0.001737
$ 0.001737$ 0.001737

$ 0.002439
$ 0.002439$ 0.002439

--
----

--
----

-6.56%

+2.60%

-61.28%

-61.28%

سجل سعر The Bull (BULLCOIN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار The Bull لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00004698+2.60%
30 يوم$ +0.000354+23.60%
60 يوم$ +0.000354+23.60%
90 يوم$ +0.000354+23.60%
تغير سعر The Bull اليوم

سجل اليوم BULLCOIN تغيرًا $ +0.00004698 (+2.60%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر The Bull لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000354 (+23.60%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر The Bull لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BULLCOIN تغييرًا في $ +0.000354 (+23.60%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر The Bull لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.000354 (+23.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل The Bull

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار The Bull الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق The Bull اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق BULLCOIN: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

BULLCOIN_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات فوق النقطة المحورية 0.001985. السعر الحالي عند 0.002031 يقع داخل نطاق التذبذب بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما تحافظ مجموعة المتوسطات الأسيّة طويلة المدى على هيكلية صاعدة. كما يشكّل مؤشر MACD نموذج تقاطع هبوطي، فيما يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة الحيادية. وتُظهر مؤشرات الخطين السريع والبطيء ظاهرة تفاوت الاتجاه. تبقى معدلات التقلبات ضمن الحدود الطبيعية، ويتميّز توزيع قوة الشراء والبيع بخصائص متفرقة. تقع مقاومة R1 عند مستوى 0.002278، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 12.1%. أما دعم S1 فيتواجد عند 0.001814، ويبعد عن السعر الحالي بنحو 10.7%. تشكّل النقطة المحورية 0.001985 مرجعًا قريبًا، بينما تقع مقاومة R2 البعيدة عند 0.002449، ويدعم S2 عند 0.001521. يُلاحظ أن الانحراف الحالي للسعر عن النقطة المحورية محدود، مما يجعل نظام النقاط المحورية يحدّد حدود التقلبات الحالية بشكل واضح.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار The Bull

The Bull (BULLCOIN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BULLCOIN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرThe Bull (BULLCOIN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر The Bull نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر The Bull الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BULLCOIN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار The Bull.

كيفية شراء واستثمار The Bull في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع The Bull؟ شراء BULLCOIN سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء The Bull. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء The Bull (BULLCOIN).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة The Bull فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء The Bull (BULLCOIN)

ماذا يمكنك أن تفعل مع The Bull

يسمح لك امتلاك The Bull بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو The Bull ( BULLCOIN )

مشروع BULLCOIN هي عملة ميم.

The Bull المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ The Bull، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب The Bull الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول The Bull

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:22:17 (UTC+8)

تحديثات The Bull (BULLCOIN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن The Bull

BULLCOIN USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع BULLCOIN باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BULLCOIN USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق The Bull (BULLCOIN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر The Bull المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1BULLCOIN
$0.001884
$0.001884$0.001884
+4.84%
27.30M (USDT)
/USDTBULLCOIN
$0.001864
$0.001864$0.001864
+3.26%
28.49M (USDT)

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1 BULLCOIN = 0.001854 USD