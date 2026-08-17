سعر The Bull (BULLCOIN)
السعر المباشر لمشروع The Bull (BULLCOIN) اليوم هو $ 0.001854، مع تغير بنسبة 2.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BULLCOIN الحالي إلى USD هو $ 0.001854 لكل BULLCOIN.
يحتل The Bull حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- BULLCOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BULLCOIN بين $ 0.001737 (أدنى) و$ 0.002439 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك BULLCOIN بمقدار -6.56% خلال الساعة الماضية و-61.28% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.23K.
ROBINHOOD
القيمة السوقية الحالية لـ The Bull هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.23K. العرض المتداول لـ BULLCOIN يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.85M.
-6.56%
+2.60%
-61.28%
-61.28%
تتبع تغيرات أسعار The Bull لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00004698
|+2.60%
|30 يوم
|$ +0.000354
|+23.60%
|60 يوم
|$ +0.000354
|+23.60%
|90 يوم
|$ +0.000354
|+23.60%
سجل اليوم BULLCOIN تغيرًا $ +0.00004698 (+2.60%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000354 (+23.60%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BULLCOIN تغييرًا في $ +0.000354 (+23.60%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.000354 (+23.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار The Bull الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق BULLCOIN: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BULLCOIN_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات فوق النقطة المحورية 0.001985. السعر الحالي عند 0.002031 يقع داخل نطاق التذبذب بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما تحافظ مجموعة المتوسطات الأسيّة طويلة المدى على هيكلية صاعدة. كما يشكّل مؤشر MACD نموذج تقاطع هبوطي، فيما يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة الحيادية. وتُظهر مؤشرات الخطين السريع والبطيء ظاهرة تفاوت الاتجاه. تبقى معدلات التقلبات ضمن الحدود الطبيعية، ويتميّز توزيع قوة الشراء والبيع بخصائص متفرقة. تقع مقاومة R1 عند مستوى 0.002278، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 12.1%. أما دعم S1 فيتواجد عند 0.001814، ويبعد عن السعر الحالي بنحو 10.7%. تشكّل النقطة المحورية 0.001985 مرجعًا قريبًا، بينما تقع مقاومة R2 البعيدة عند 0.002449، ويدعم S2 عند 0.001521. يُلاحظ أن الانحراف الحالي للسعر عن النقطة المحورية محدود، مما يجعل نظام النقاط المحورية يحدّد حدود التقلبات الحالية بشكل واضح.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر The Bull نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع BULLCOIN هي عملة ميم.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ The Bull، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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