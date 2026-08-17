سعر xPayLink اليوم

السعر المباشر لمشروع xPayLink (XPLK) اليوم هو $ 0.0096، مع تغير بنسبة 36.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XPLK الحالي إلى USD هو $ 0.0096 لكل XPLK.

يحتل xPayLink حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- XPLK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XPLK بين $ 0.00688 (أدنى) و$ 0.03 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك XPLK بمقدار +5.26% خلال الساعة الماضية و-85.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.28M.

معلومات سوق xPayLink (XPLK)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 960.00K$ 960.00K $ 960.00K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ xPayLink هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.28M. العرض المتداول لـ XPLK يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 960.00K.