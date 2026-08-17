سعر D. Energy اليوم

السعر المباشر لمشروع D. Energy (WATT) اليوم هو $ 0.04، مع تغير بنسبة 2.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WATT الحالي إلى USD هو $ 0.04 لكل WATT.

يحتل D. Energy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- WATT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WATT بين $ 0.0388 (أدنى) و$ 0.04087 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك WATT بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-4.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 146.85.

معلومات سوق D. Energy (WATT)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 146.85$ 146.85 $ 146.85 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 48.00M$ 48.00M $ 48.00M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 البلوكتشين العام WATT

القيمة السوقية الحالية لـ D. Energy هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 146.85. العرض المتداول لـ WATT يبلغ --، مع إجمالي عرض 1200000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.00M.