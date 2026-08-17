سعر Spain National Fan اليوم

السعر المباشر لمشروع Spain National Fan (SNFT) اليوم هو $ 0.001594، مع تغير بنسبة 2.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SNFT الحالي إلى USD هو $ 0.001594 لكل SNFT.

يحتل Spain National Fan حاليًا المرتبة #2593 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36.51K، مع عرض متداول قدره 22.90M SNFT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SNFT بين $ 0.001532 (أدنى) و$ 0.001643 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.8633461742541345، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00695952651458921.

على المدى القصير، تحرك SNFT بمقدار +0.88% خلال الساعة الماضية و-21.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.23K.

معلومات سوق Spain National Fan (SNFT)

التصنيف No.2593 القيمة السوقية $ 36.51K$ 36.51K $ 36.51K الحجم (24 ساعة) $ 54.23K$ 54.23K $ 54.23K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 159.40K$ 159.40K $ 159.40K إمداد دورة التداول 22.90M 22.90M 22.90M الحد الأقصى للعرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 إجمالي العرض 22,903,472 22,903,472 22,903,472 معدل التداول 22.90% البلوكتشين العام BITCI

القيمة السوقية الحالية لـ Spain National Fan هي $ 36.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.23K. العرض المتداول لـ SNFT يبلغ 22.90M، مع إجمالي عرض 22903472. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 159.40K.