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سعر Spain National Fan المباشر اليوم هو 0.001594 USD. القيمة السوقية لـ SNFT هي 36,508.134368 USD. تابع تحديثات أسعار SNFT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Spain National Fan المباشر اليوم هو 0.001594 USD. القيمة السوقية لـ SNFT هي 36,508.134368 USD. تابع تحديثات أسعار SNFT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SNFT

معلومات سعر SNFT

ما هو SNFT

الموقع الرسمي لـ SNFT

اقتصاد توكن SNFT

توقعات سعر SNFT

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شعار Spain National Fan

سعر Spain National Fan (SNFT)

السعر المباشر لـ 1 SNFT إلى USD:

$0.001594
$0.001594$0.001594
-2.38%1D
USD
مخطط أسعار Spain National Fan (SNFT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:47:07 (UTC+8)

سعر Spain National Fan اليوم

السعر المباشر لمشروع Spain National Fan (SNFT) اليوم هو $ 0.001594، مع تغير بنسبة 2.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SNFT الحالي إلى USD هو $ 0.001594 لكل SNFT.

يحتل Spain National Fan حاليًا المرتبة #2593 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 36.51K، مع عرض متداول قدره 22.90M SNFT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SNFT بين $ 0.001532 (أدنى) و$ 0.001643 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.8633461742541345، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00695952651458921.

على المدى القصير، تحرك SNFT بمقدار +0.88% خلال الساعة الماضية و-21.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.23K.

معلومات سوق Spain National Fan (SNFT)

No.2593

$ 36.51K
$ 36.51K$ 36.51K

$ 54.23K
$ 54.23K$ 54.23K

$ 159.40K
$ 159.40K$ 159.40K

22.90M
22.90M 22.90M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

22,903,472
22,903,472 22,903,472

22.90%

BITCI

القيمة السوقية الحالية لـ Spain National Fan هي $ 36.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.23K. العرض المتداول لـ SNFT يبلغ 22.90M، مع إجمالي عرض 22903472. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 159.40K.

سجل سعر Spain National Fan بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001532
$ 0.001532$ 0.001532
24 ساعة منخفض
$ 0.001643
$ 0.001643$ 0.001643
24 ساعة مرتفع

$ 0.001532
$ 0.001532$ 0.001532

$ 0.001643
$ 0.001643$ 0.001643

$ 0.8633461742541345
$ 0.8633461742541345$ 0.8633461742541345

$ 0.00695952651458921
$ 0.00695952651458921$ 0.00695952651458921

+0.88%

-2.38%

-21.17%

-21.17%

سجل سعر Spain National Fan (SNFT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Spain National Fan لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00003886-2.38%
30 يوم$ -0.000895-35.96%
60 يوم$ -0.001876-54.07%
90 يوم$ -0.025096-94.03%
تغير سعر Spain National Fan اليوم

سجل اليوم SNFT تغيرًا $ -0.00003886 (-2.38%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Spain National Fan لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000895 (-35.96%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Spain National Fan لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SNFT تغييرًا في $ -0.001876 (-54.07%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Spain National Fan لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.025096 (-94.03%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Spain National Fan.

تحليل Spain National Fan

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Spain National Fan الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Spain National Fan؟

تتأثر أسعار رموز SNFT بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين في رموز المعجبين
2. أداء الفريق ونجاحه في المنافسات
3. اعتماد المنصة ومستوى تفاعل المستخدمين على موقع Socios.com
4. حجم التداول والسيولة في البورصات
5. الاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
6. الفوائد والمكافآت المقدمة لحاملي الرموز
7. إعلانات الشراكات وتطورات المنصة
8. ديناميات العرض والطلب
9. الأخبار المتعلقة باللوائح والقوانين التي تؤثر في رموز المعجبين
10. حجم المجتمع ومستويات نشاطه

لماذا يريد الناس معرفة سعر Spain National Fan اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر SNFT اليوم لعدة أسباب: اتخاذ قرارات التداول، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وتحليل السوق، وتحديد توقيت الاستثمار، وحساب الأرباح والخسائر، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المستثمرين على اتخاذ قرارات شراء أو بيع مستنيرة ومراقبة قيمة حيازاتهم.

توقعات أسعار Spain National Fan

Spain National Fan (SNFT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SNFT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSpain National Fan (SNFT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Spain National Fan نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Spain National Fan الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SNFT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Spain National Fan.

كيفية شراء واستثمار Spain National Fan في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Spain National Fan؟ شراء SNFT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Spain National Fan. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Spain National Fan (SNFT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Spain National Fan فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Spain National Fan (SNFT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Spain National Fan

يسمح لك امتلاك Spain National Fan بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Spain National Fan ( SNFT )

The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.

Spain National Fan المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Spain National Fan، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Spain National Fan الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Bitcichain EcosystemFan TokenSports

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Spain National Fan

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:47:07 (UTC+8)

تحديثات Spain National Fan (SNFT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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SNFT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع SNFT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود SNFT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Spain National Fan (SNFT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Spain National Fan المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSNFT
$0.001589
$0.001589$0.001589
-2.63%
34.14M (USDT)

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1 SNFT = 0.001594 USD