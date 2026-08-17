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سعر Block Street المباشر اليوم هو 0.12909 USD. القيمة السوقية لـ BSB هي 28,741,888.5 USD. تابع تحديثات أسعار BSB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Block Street المباشر اليوم هو 0.12909 USD. القيمة السوقية لـ BSB هي 28,741,888.5 USD. تابع تحديثات أسعار BSB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BSB

معلومات سعر BSB

ما هو BSB

الوثيقة البيضاء لـ BSB

الموقع الرسمي لـ BSB

اقتصاد توكن BSB

توقعات سعر BSB

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سعر Block Street (BSB)

السعر المباشر لـ 1 BSB إلى USD:

$0.12904
$0.12904$0.12904
-1.69%1D
USD
مخطط أسعار Block Street (BSB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:17:29 (UTC+8)

سعر Block Street اليوم

السعر المباشر لمشروع Block Street (BSB) اليوم هو $ 0.12909، مع تغير بنسبة 1.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BSB الحالي إلى USD هو $ 0.12909 لكل BSB.

يحتل Block Street حاليًا المرتبة #342 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28.74M، مع عرض متداول قدره 222.65M BSB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BSB بين $ 0.11797 (أدنى) و$ 0.13659 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.160007439562997، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.08029427648281448.

على المدى القصير، تحرك BSB بمقدار +0.28% خلال الساعة الماضية و-9.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.25M.

معلومات سوق Block Street (BSB)

No.342

$ 28.74M
$ 28.74M$ 28.74M

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

$ 129.09M
$ 129.09M$ 129.09M

222.65M
222.65M 222.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.26%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Block Street هي $ 28.74M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.25M. العرض المتداول لـ BSB يبلغ 222.65M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 129.09M.

سجل سعر Block Street بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.11797
$ 0.11797$ 0.11797
24 ساعة منخفض
$ 0.13659
$ 0.13659$ 0.13659
24 ساعة مرتفع

$ 0.11797
$ 0.11797$ 0.11797

$ 0.13659
$ 0.13659$ 0.13659

$ 2.160007439562997
$ 2.160007439562997$ 2.160007439562997

$ 0.08029427648281448
$ 0.08029427648281448$ 0.08029427648281448

+0.28%

-1.69%

-9.82%

-9.82%

سجل سعر Block Street (BSB) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Block Street لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0022183-1.69%
30 يوم$ -0.01413-9.87%
60 يوم$ -0.45033-77.73%
90 يوم$ -0.54351-80.81%
تغير سعر Block Street اليوم

سجل اليوم BSB تغيرًا $ -0.0022183 (-1.69%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Block Street لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01413 (-9.87%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Block Street لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BSB تغييرًا في $ -0.45033 (-77.73%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Block Street لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.54351 (-80.81%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Block Street (BSB)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Block Street.

تحليل Block Street

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Block Street الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Block Street اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق BSB: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

BSB_USDT في الإطار الزمني 4 ساعات، يتحرك السعر الحالي عند 0.11737 فوق مركز التذبذب عند 0.11472. وقد تجاوز السعر منطقة المقاومة R1 عند حوالي 0.11762. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صاعدًا، حيث تسجل كل من المتوسطات البسيطة (MA) والمتوسطات الأسية (EMA) إشارات شراء. يُعتبر السوق في مرحلة تمديد للقناة الصاعدة. تشير مؤشرات MACD إلى تشكيل نمط التقاطع الذهبي، كما يُظهر مؤشر القوة الدافعة تركزًا قويًا لقوة الشراء. يتراوح مؤشر RSI ضمن نطاق محايد، بينما تظل اتجاهات خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة متسقة مع بعضها البعض. وتبقى معدلات التقلبات مستقرة دون ظهور أي إشارات انحراف واضحة. يشهد السوق توازنًا بين المشترين والبائعين عند المستوى السعري الحالي، مع ترجيح طغيان الزخم الصعودي على المدى القصير. تقع المقاومة الرئيسية القريبة عند مستوى R1 عند 0.11762، وهي تبعد عن السعر الحالي أقل من 0.3%. أما الدعم الأول فموجود عند مستوى S1 عند 0.11145، وهو يبعد نحو 5% عن السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يقع الدعم القوي البعيد عند مستوى S2 عند 0.10855، بينما توجد المقاومة الثانية عند مستوى R2 عند 0.12089. وفي حال حدوث تراجع في السعر، ينبغي مراقبة قوة استيعاب السعر لمستوى المركز عند 0.11472. وبشكل عام، يمتاز الهيكل الحالي بتوزيع واضح للمساحات الصاعدة والهابطة.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Block Street

Block Street (BSB) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BSB في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBlock Street (BSB) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Block Street نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Block Street الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BSB للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Block Street.

كيفية شراء واستثمار Block Street في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Block Street؟ شراء BSB سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Block Street. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Block Street (BSB).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Block Street فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Block Street (BSB)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Block Street

يسمح لك امتلاك Block Street بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Block Street ( BSB )

مشروع Block Street هو أول طبقة سيولة موحدة في العالم تربط بين الأسهم المُرمّزة، والأصول المرجحة بالمخاطر، وأسواق التمويل اللامركزي.

Block Street المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Block Street، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Block Street الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBase MemeBinance Alpha Spotlight

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Block Street

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:17:29 (UTC+8)

تحديثات Block Street (BSB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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BSB USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع BSB باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BSB USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Block Street (BSB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Block Street المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBSB
$0.12928
$0.12928$0.12928
-1.71%
17.57M (USDT)

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1 BSB = 0.12909 USD