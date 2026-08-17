سعر Block Street اليوم

السعر المباشر لمشروع Block Street (BSB) اليوم هو $ 0.12909، مع تغير بنسبة 1.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BSB الحالي إلى USD هو $ 0.12909 لكل BSB.

يحتل Block Street حاليًا المرتبة #342 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28.74M، مع عرض متداول قدره 222.65M BSB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BSB بين $ 0.11797 (أدنى) و$ 0.13659 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.160007439562997، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.08029427648281448.

على المدى القصير، تحرك BSB بمقدار +0.28% خلال الساعة الماضية و-9.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.25M.

معلومات سوق Block Street (BSB)

التصنيف No.342 القيمة السوقية $ 28.74M$ 28.74M $ 28.74M الحجم (24 ساعة) $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 129.09M$ 129.09M $ 129.09M إمداد دورة التداول 222.65M 222.65M 222.65M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 22.26% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Block Street هي $ 28.74M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.25M. العرض المتداول لـ BSB يبلغ 222.65M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 129.09M.