سعر Block Street (BSB)
السعر المباشر لمشروع Block Street (BSB) اليوم هو $ 0.12909، مع تغير بنسبة 1.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BSB الحالي إلى USD هو $ 0.12909 لكل BSB.
يحتل Block Street حاليًا المرتبة #342 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28.74M، مع عرض متداول قدره 222.65M BSB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BSB بين $ 0.11797 (أدنى) و$ 0.13659 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.160007439562997، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.08029427648281448.
على المدى القصير، تحرك BSB بمقدار +0.28% خلال الساعة الماضية و-9.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.25M.
No.342
22.26%
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ Block Street هي $ 28.74M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.25M. العرض المتداول لـ BSB يبلغ 222.65M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 129.09M.
+0.28%
-1.69%
-9.82%
-9.82%
تتبع تغيرات أسعار Block Street لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0022183
|-1.69%
|30 يوم
|$ -0.01413
|-9.87%
|60 يوم
|$ -0.45033
|-77.73%
|90 يوم
|$ -0.54351
|-80.81%
سجل اليوم BSB تغيرًا $ -0.0022183 (-1.69%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01413 (-9.87%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BSB تغييرًا في $ -0.45033 (-77.73%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.54351 (-80.81%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Block Street الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق BSB: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
BSB_USDT في الإطار الزمني 4 ساعات، يتحرك السعر الحالي عند 0.11737 فوق مركز التذبذب عند 0.11472. وقد تجاوز السعر منطقة المقاومة R1 عند حوالي 0.11762. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صاعدًا، حيث تسجل كل من المتوسطات البسيطة (MA) والمتوسطات الأسية (EMA) إشارات شراء. يُعتبر السوق في مرحلة تمديد للقناة الصاعدة. تشير مؤشرات MACD إلى تشكيل نمط التقاطع الذهبي، كما يُظهر مؤشر القوة الدافعة تركزًا قويًا لقوة الشراء. يتراوح مؤشر RSI ضمن نطاق محايد، بينما تظل اتجاهات خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة متسقة مع بعضها البعض. وتبقى معدلات التقلبات مستقرة دون ظهور أي إشارات انحراف واضحة. يشهد السوق توازنًا بين المشترين والبائعين عند المستوى السعري الحالي، مع ترجيح طغيان الزخم الصعودي على المدى القصير. تقع المقاومة الرئيسية القريبة عند مستوى R1 عند 0.11762، وهي تبعد عن السعر الحالي أقل من 0.3%. أما الدعم الأول فموجود عند مستوى S1 عند 0.11145، وهو يبعد نحو 5% عن السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يقع الدعم القوي البعيد عند مستوى S2 عند 0.10855، بينما توجد المقاومة الثانية عند مستوى R2 عند 0.12089. وفي حال حدوث تراجع في السعر، ينبغي مراقبة قوة استيعاب السعر لمستوى المركز عند 0.11472. وبشكل عام، يمتاز الهيكل الحالي بتوزيع واضح للمساحات الصاعدة والهابطة.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Block Street نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع Block Street هو أول طبقة سيولة موحدة في العالم تربط بين الأسهم المُرمّزة، والأصول المرجحة بالمخاطر، وأسواق التمويل اللامركزي.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Block Street، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
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مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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