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سعر Bitcoin المباشر اليوم هو 63,417.87 USD. القيمة السوقية لـ BTC هي 1,271,074,855,729.5 USD. تابع تحديثات أسعار BTC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Bitcoin المباشر اليوم هو 63,417.87 USD. القيمة السوقية لـ BTC هي 1,271,074,855,729.5 USD. تابع تحديثات أسعار BTC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Bitcoin (BTC)

السعر المباشر لـ 1 BTC إلى USD:

$63,417.86
$63,417.86$63,417.86
+0.41%1D
USD
مخطط أسعار Bitcoin (BTC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:18:36 (UTC+8)

سعر Bitcoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Bitcoin (BTC) اليوم هو $ 63,417.87، مع تغير بنسبة 0.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BTC الحالي إلى USD هو $ 63,417.87 لكل BTC.

يحتل Bitcoin حاليًا المرتبة #1 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.27T، مع عرض متداول قدره 20.04M BTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BTC بين $ 62,727.2 (أدنى) و$ 63,710.95 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 126,198.06960343386، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04864654.

على المدى القصير، تحرك BTC بمقدار -0.20% خلال الساعة الماضية و-2.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 263.44M.

معلومات سوق Bitcoin (BTC)

No.1

$ 1.27T
$ 1.27T$ 1.27T

$ 263.44M
$ 263.44M$ 263.44M

$ 1.33T
$ 1.33T$ 1.33T

20.04M
20.04M 20.04M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

20,042,850
20,042,850 20,042,850

95.44%

58.77%

2008-11-01 00:00:00

$ 0.0025
$ 0.0025$ 0.0025

BTC

القيمة السوقية الحالية لـ Bitcoin هي $ 1.27T، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 263.44M. العرض المتداول لـ BTC يبلغ 20.04M، مع إجمالي عرض 20042850. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.33T.

سجل سعر Bitcoin بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 62,727.2
$ 62,727.2$ 62,727.2
24 ساعة منخفض
$ 63,710.95
$ 63,710.95$ 63,710.95
24 ساعة مرتفع

$ 62,727.2
$ 62,727.2$ 62,727.2

$ 63,710.95
$ 63,710.95$ 63,710.95

$ 126,198.06960343386
$ 126,198.06960343386$ 126,198.06960343386

$ 0.04864654
$ 0.04864654$ 0.04864654

-0.20%

+0.41%

-2.88%

-2.88%

سجل سعر Bitcoin (BTC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Bitcoin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +258.9515+0.41%
30 يوم$ -590.88-0.93%
60 يوم$ -557.23-0.88%
90 يوم$ -13,294.97-17.34%
تغير سعر Bitcoin اليوم

سجل اليوم BTC تغيرًا $ +258.9515 (+0.41%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Bitcoin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -590.88 (-0.93%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Bitcoin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BTC تغييرًا في $ -557.23 (-0.88%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Bitcoin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -13,294.97 (-17.34%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Bitcoin (BTC)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Bitcoin.

تحليل Bitcoin

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Bitcoin الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Bitcoin اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق BTC: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

BTC_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات، يتحرك السعر فوق مركز التذبذب عند مستوى 63172.27. السعر الحالي 63270.31 قريب جداً من مستوى المقاومة R1 عند 63275.83. تشير منظومة المراكز إلى أن السعر يتداول عند الحد العلوي لفترة التذبذب، حيث يحقق الطرفان (الشراء والبيع) توازناً مؤقتاً في هذا المستوى، دون ظهور إشارات واضحة للاختراق أو الانكسار. تظهر مجموعتا المتوسطات المتحركة MA وEMA ترتيباً صعودياً، كما أكمل مؤشر MACD عملية التقاطع الصاعد، مما يعكس تركز القوة الشرائية. يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، مع اتساق اتجاه المؤشرات السريعة والبطيئة. وتبقى معدلات التقلبات ضمن مستوياتها الطبيعية، بينما تدعم قيم KDJ وStochRSI وجود ضغط شرائي قصير الأجل. أما نطاق بولينجر فمُفتَح بشكل مستقر، مما يشير إلى غياب المشاعر المتطرفة التي قد تؤثر على السوق. تقع المقاومة القريبة عند مستوى R1 البالغ 63275.83، وهو يبعد عن السعر الحالي أقل من 6 دولارات أمريكية. وفي حال تم اختراق هذا المستوى بنجاح، فإن المساحة الصاعدة ستتجه نحو مستوى R2 عند 63469.47. أما الدعم القريب فيقع عند مستوى S1 عند 62978.63، فيما يمثل مستوى S2 عند 62875.07 نقطة دفاع حاسمة في الأسفل. الفواصل بين هذه المستويات واضحة، وحركة السعر بينها هي التي ستحدد الاتجاه على المدى القصير.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Bitcoin؟

تتأثر أسعار البيتكوين بعدة عوامل رئيسية:

1. ديناميات العرض والطلب - يخلق العرض المحدود البالغ 21 مليون عملة حالة من الندرة.
2. معنويات السوق ونفسية المستثمرين.
3. الأخبار المتعلقة باللوائح والسياسات الحكومية.
4. اعتماد المؤسسات والاستثمارات من قبل الشركات.
5. العوامل الاقتصادية الكلية مثل التضخم وأسعار الفائدة.
6. تكاليف التعدين ومعدل تجزئة الشبكة.
7. التغطية الإعلامية والتصور العام.
8. التطورات التقنية وتحديثات الشبكة.
9. التلاعب في السوق من قبل أصحاب الحصص الكبيرة.
10. عدم اليقين الاقتصادي العالمي الذي يدفع الطلب على أصول الملاذ الآمن.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Bitcoin اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر بيتكوين (BTC) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت الاستثمار، وتحليل معنويات السوق، والتخطيط المالي. تساعد التحركات اليومية في الأسعار المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج، بينما يتابع المستثمرون قيمة حيازاتهم. إن تقلّب الأسعار يخلق فرصًا استثمارية، لكنه يتطلب المراقبة المستمرة لإدارة المخاطر.

توقعات أسعار Bitcoin

Bitcoin (BTC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BTC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBitcoin (BTC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Bitcoin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Bitcoin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BTC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Bitcoin.

كيفية شراء واستثمار Bitcoin في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Bitcoin؟ شراء BTC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Bitcoin. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Bitcoin (BTC).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Bitcoin فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Bitcoin (BTC)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Bitcoin

يسمح لك امتلاك Bitcoin بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Bitcoin ( BTC )

بيتكوين عملة رقمية لا يمكن طباعتها أو تجميدها أو التحكم بها من قِبل الحكومات أو البنوك. نشأت عملة بيتكوين الرقمية من عقل ساتوشي ناكاموتو عام 2009 كبديل للأنظمة النقدية التقليدية، على الرغم من أن هويته الحقيقية لا تزال مجهولة.

يكمن الفرق الرئيسي بين بيتكوين والعملة المادية في محفظتك في إجمالي عرضها الثابت البالغ 21 مليون وحدة. وقد جذب هذا العرض الثابت استثمارات من شركات مثل تيسلا، ودفع السلفادور إلى اعتماد بيتكوين كعملة قانونية. بامتلاكك بيتكوين، تصبح مالكًا لوحدة عملة رقمية تعمل بمثابة عملة إلكترونية دون الحاجة إلى وسطاء.

كيف يعمل البيتكوين؟

كيف يعمل البيتكوين؟ لا يتطلب البيتكوين معرفة تقنية متقدمة، إلا أن فهم المبادئ الأساسية يعزز ثقتك بنفسك. البلوكتشين هو سجل عام مرئي للجميع، ولكنه غير قابل للتغيير.

تحتفظ آلاف الحواسيب بنسخ من دفتر الأستاذ، وتتحقق من المعاملات، وتكافئ عمال المناجم بعملات بيتكوين جديدة. يعمل النظام كنظام آلي يضم آلاف المحاسبين الذين يراقبون بعضهم البعض لمنع الغش من خلال العمليات البرمجية.

كيفية شراء البيتكوين

شراء بيتكوين اليوم سهلٌ كطلب الطعام عبر الإنترنت. يمكنك استخدام هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر مع هويتك وطريقة الدفع.

ابدأ بإنشاء حساب على MEXC، وهي عملية بسيطة توفر حماية أمنية إضافية. بعد ذلك، تحقق من هويتك لحماية أصولك والامتثال للأنظمة المالية.

وأخيرًا، موّل حسابك باستخدام إحدى طرق الدفع المتنوعة التي تقدمها MEXC واشترِ بيتكوين.

كم يساوي البيتكوين؟

سعر البيتكوين متقلب للغاية، مما يُمثل فرصًا ومخاطر للمستثمرين. بدأ البيتكوين كعملة رقمية ذات قيمة ضئيلة، لكنه حقق مع مرور الوقت تقييمات سوقية كبيرة. يُحدد سعره الحالي المشاركون في السوق العالمية بناءً على ديناميكيات العرض والطلب، بالإضافة إلى معنويات المستثمرين وسلوكهم.

تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لعملات البيتكوين تريليوني دولار، متجاوزةً القيمة الاقتصادية للعديد من الاقتصادات الوطنية. يتقلب سعر البيتكوين بشكل رئيسي بسبب ثلاثة عوامل: اعتماد الشركات، واللوائح الحكومية، وقوى العرض والطلب الأساسية.

يوفر MEXC للمستخدمين بيانات السوق الفورية وأدوات التحليل، مما يُمكّنهم من تتبع أسعار البيتكوين واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

هل يعتبر البيتكوين استثمارًا جيدًا؟

يُوصي الخبراء الماليون الآن بالبيتكوين كخيار استثماري فعّال، يُنصح بتنويع محفظة استثمارك. وقد بدأت المؤسسات المالية الكبرى، بما في ذلك السلفادور، باستخدامه كأصل احتياطي، إذ يعتبرونه حمايةً من التضخم وانخفاض قيمة العملة. ويُعزز نقص المعروض من البيتكوين وتوسع استخدامه عالميًا فرص الاستثمار طويل الأجل. ولا تزال قيمة البيتكوين غير متوقعة نظرًا لتقلباتها المفاجئة. فقد ترتفع قيمة استثمارك في البيتكوين بنسبة 50% خلال شهر واحد، ثم تنخفض بنسبة 30% خلال الشهر التالي. وينصح معظم الخبراء الماليين باستثمار المبلغ الذي ترغب في خسارته فقط، مع إضافة نسبة 5-10% كحد أدنى إلى إجمالي خطة استثمارك. ويُناسب استثمارك في البيتكوين أهدافك المالية إذا كنت تدعم تبني العملات الرقمية، وتستطيع تحمّل تقلبات السوق.

كيفية الاستثمار في البيتكوين

يتطلب الاستثمار في بيتكوين تخطيطًا دقيقًا لأهدافك المالية. يعتمد نهجك الاستثماري على شخصيتك وأهدافك المالية، نظرًا لتعدد خيارات الاستثمار المتاحة لك. تتيح طريقة حساب متوسط التكلفة بالدولار شراء بيتكوين على فترات منتظمة بغض النظر عن أسعار السوق. تتقلب قيمة حساب التوفير الرقمي هذا بشكل غير متوقع.

يختار بعض المستثمرين شراء بيتكوين بكميات كبيرة عند توفر ظروف سوقية مثالية. ويحتفظ حاملو بيتكوين لفترات طويلة لإيمانهم بقيمته الثابتة. ويمكن للمستخدمين الراغبين في تداول بيتكوين بنشاط استخدام أدوات MEXC المتطورة لتنفيذ طلبات الشراء بأسعار منخفضة والبيع بأسعار أعلى.

لماذا يرتفع سعر البيتكوين أو ينخفض؟

تتأثر القيمة السوقية لبيتكوين بقرارات المستثمرين العالميين ومعنويات السوق بشكل عام. غالبًا ما يرتفع سعره عندما تعلن الشركات الكبرى عن استحواذات على بيتكوين أو عندما تطبق الحكومات أطرًا تنظيمية داعمة. في المقابل، تميل أسعار بيتكوين إلى الانخفاض استجابةً للقيود التنظيمية أو الحوادث الأمنية التي تؤثر على منصات التداول.

تتبع عملة البيتكوين أيضًا دورةً مدتها أربع سنوات تقريبًا مرتبطةً بأحداث النصف، التي تُقلل من معدل إصدار عملات بيتكوين جديدة. على المدى القصير، تتأثر تقلبات الأسعار بنشاط التداول، وسلوك المستثمرين، واتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي.

أين يمكنك شراء البيتكوين؟

منصة MEXC منصة عالمية رائدة تُقدم منصة تداول بيتكوين شاملة للمستثمرين الجدد والمتمرسين على حد سواء. بفضل رسومها التنافسية، وأسعارها الشفافة، وخيارات التمويل المتعددة - بما في ذلك التحويلات البنكية، وبطاقات الائتمان، وخدمات الدفع المحلية - يُمكن للمستخدمين بدء الاستثمار بسهولة.

الأمان في غاية الأهمية: تطبق MEXC إجراءات بنكية لحماية الأصول والبيانات الشخصية. يُتاح للمتداولين المحترفين الوصول إلى ميزات احترافية مثل الرسوم البيانية اللحظية، وتحليلات السوق، وأنواع طلبات مُحسّنة.

في الوقت نفسه، يضمن دعم العملاء السريع الاستجابة مساعدة موثوقة لاستفسارات الحسابات أو التداول، مما يجعل MEXC وجهة موثوقة لاستثمار بيتكوين.

مستند تقني

Bitcoin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Bitcoin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Bitcoin الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

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آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:18:36 (UTC+8)

تحديثات Bitcoin (BTC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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BTC USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع BTC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود BTC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Bitcoin (BTC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Bitcoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBTC
$63,414.87
$63,414.87$63,414.87
+0.41%
4.16K (USDT)
/USDCBTC
$63,373.86
$63,373.86$63,373.86
+0.45%
36.80 (USDT)
/USD1BTC
$63,476.52
$63,476.52$63,476.52
+0.63%
6.26 (USDT)
/USDFBTC
$63,750.32
$63,750.32$63,750.32
+0.60%
1.13 (USDT)
/EURBTC
$54,657.85
$54,657.85$54,657.85
+0.14%
1.07 (USDT)
/USDEBTC
$63,452.85
$63,452.85$63,452.85
+0.50%
0.87 (USDT)
/BRLBTC
$332,808.4
$332,808.4$332,808.4
+0.44%
0.82 (USDT)

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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

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BTC
USD
USD

1 BTC = 63,417.87 USD