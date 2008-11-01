سعر Bitcoin (BTC)
السعر المباشر لمشروع Bitcoin (BTC) اليوم هو $ 63,417.87، مع تغير بنسبة 0.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BTC الحالي إلى USD هو $ 63,417.87 لكل BTC.
يحتل Bitcoin حاليًا المرتبة #1 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.27T، مع عرض متداول قدره 20.04M BTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BTC بين $ 62,727.2 (أدنى) و$ 63,710.95 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 126,198.06960343386، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04864654.
على المدى القصير، تحرك BTC بمقدار -0.20% خلال الساعة الماضية و-2.88% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 263.44M.
No.1
95.44%
58.77%
2008-11-01 00:00:00
BTC
القيمة السوقية الحالية لـ Bitcoin هي $ 1.27T، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 263.44M. العرض المتداول لـ BTC يبلغ 20.04M، مع إجمالي عرض 20042850. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.33T.
-0.20%
+0.41%
-2.88%
-2.88%
تتبع تغيرات أسعار Bitcoin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +258.9515
|+0.41%
|30 يوم
|$ -590.88
|-0.93%
|60 يوم
|$ -557.23
|-0.88%
|90 يوم
|$ -13,294.97
|-17.34%
سجل اليوم BTC تغيرًا $ +258.9515 (+0.41%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -590.88 (-0.93%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BTC تغييرًا في $ -557.23 (-0.88%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -13,294.97 (-17.34%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Bitcoin الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق BTC: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BTC_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات، يتحرك السعر فوق مركز التذبذب عند مستوى 63172.27. السعر الحالي 63270.31 قريب جداً من مستوى المقاومة R1 عند 63275.83. تشير منظومة المراكز إلى أن السعر يتداول عند الحد العلوي لفترة التذبذب، حيث يحقق الطرفان (الشراء والبيع) توازناً مؤقتاً في هذا المستوى، دون ظهور إشارات واضحة للاختراق أو الانكسار. تظهر مجموعتا المتوسطات المتحركة MA وEMA ترتيباً صعودياً، كما أكمل مؤشر MACD عملية التقاطع الصاعد، مما يعكس تركز القوة الشرائية. يقبع مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة، مع اتساق اتجاه المؤشرات السريعة والبطيئة. وتبقى معدلات التقلبات ضمن مستوياتها الطبيعية، بينما تدعم قيم KDJ وStochRSI وجود ضغط شرائي قصير الأجل. أما نطاق بولينجر فمُفتَح بشكل مستقر، مما يشير إلى غياب المشاعر المتطرفة التي قد تؤثر على السوق. تقع المقاومة القريبة عند مستوى R1 البالغ 63275.83، وهو يبعد عن السعر الحالي أقل من 6 دولارات أمريكية. وفي حال تم اختراق هذا المستوى بنجاح، فإن المساحة الصاعدة ستتجه نحو مستوى R2 عند 63469.47. أما الدعم القريب فيقع عند مستوى S1 عند 62978.63، فيما يمثل مستوى S2 عند 62875.07 نقطة دفاع حاسمة في الأسفل. الفواصل بين هذه المستويات واضحة، وحركة السعر بينها هي التي ستحدد الاتجاه على المدى القصير.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Bitcoin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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بيتكوين عملة رقمية لا يمكن طباعتها أو تجميدها أو التحكم بها من قِبل الحكومات أو البنوك. نشأت عملة بيتكوين الرقمية من عقل ساتوشي ناكاموتو عام 2009 كبديل للأنظمة النقدية التقليدية، على الرغم من أن هويته الحقيقية لا تزال مجهولة.
يكمن الفرق الرئيسي بين بيتكوين والعملة المادية في محفظتك في إجمالي عرضها الثابت البالغ 21 مليون وحدة. وقد جذب هذا العرض الثابت استثمارات من شركات مثل تيسلا، ودفع السلفادور إلى اعتماد بيتكوين كعملة قانونية. بامتلاكك بيتكوين، تصبح مالكًا لوحدة عملة رقمية تعمل بمثابة عملة إلكترونية دون الحاجة إلى وسطاء.
كيف يعمل البيتكوين؟ لا يتطلب البيتكوين معرفة تقنية متقدمة، إلا أن فهم المبادئ الأساسية يعزز ثقتك بنفسك. البلوكتشين هو سجل عام مرئي للجميع، ولكنه غير قابل للتغيير.
تحتفظ آلاف الحواسيب بنسخ من دفتر الأستاذ، وتتحقق من المعاملات، وتكافئ عمال المناجم بعملات بيتكوين جديدة. يعمل النظام كنظام آلي يضم آلاف المحاسبين الذين يراقبون بعضهم البعض لمنع الغش من خلال العمليات البرمجية.
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سعر البيتكوين متقلب للغاية، مما يُمثل فرصًا ومخاطر للمستثمرين. بدأ البيتكوين كعملة رقمية ذات قيمة ضئيلة، لكنه حقق مع مرور الوقت تقييمات سوقية كبيرة. يُحدد سعره الحالي المشاركون في السوق العالمية بناءً على ديناميكيات العرض والطلب، بالإضافة إلى معنويات المستثمرين وسلوكهم.
تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لعملات البيتكوين تريليوني دولار، متجاوزةً القيمة الاقتصادية للعديد من الاقتصادات الوطنية. يتقلب سعر البيتكوين بشكل رئيسي بسبب ثلاثة عوامل: اعتماد الشركات، واللوائح الحكومية، وقوى العرض والطلب الأساسية.
يوفر MEXC للمستخدمين بيانات السوق الفورية وأدوات التحليل، مما يُمكّنهم من تتبع أسعار البيتكوين واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
يُوصي الخبراء الماليون الآن بالبيتكوين كخيار استثماري فعّال، يُنصح بتنويع محفظة استثمارك. وقد بدأت المؤسسات المالية الكبرى، بما في ذلك السلفادور، باستخدامه كأصل احتياطي، إذ يعتبرونه حمايةً من التضخم وانخفاض قيمة العملة. ويُعزز نقص المعروض من البيتكوين وتوسع استخدامه عالميًا فرص الاستثمار طويل الأجل. ولا تزال قيمة البيتكوين غير متوقعة نظرًا لتقلباتها المفاجئة. فقد ترتفع قيمة استثمارك في البيتكوين بنسبة 50% خلال شهر واحد، ثم تنخفض بنسبة 30% خلال الشهر التالي. وينصح معظم الخبراء الماليين باستثمار المبلغ الذي ترغب في خسارته فقط، مع إضافة نسبة 5-10% كحد أدنى إلى إجمالي خطة استثمارك. ويُناسب استثمارك في البيتكوين أهدافك المالية إذا كنت تدعم تبني العملات الرقمية، وتستطيع تحمّل تقلبات السوق.
يتطلب الاستثمار في بيتكوين تخطيطًا دقيقًا لأهدافك المالية. يعتمد نهجك الاستثماري على شخصيتك وأهدافك المالية، نظرًا لتعدد خيارات الاستثمار المتاحة لك. تتيح طريقة حساب متوسط التكلفة بالدولار شراء بيتكوين على فترات منتظمة بغض النظر عن أسعار السوق. تتقلب قيمة حساب التوفير الرقمي هذا بشكل غير متوقع.
يختار بعض المستثمرين شراء بيتكوين بكميات كبيرة عند توفر ظروف سوقية مثالية. ويحتفظ حاملو بيتكوين لفترات طويلة لإيمانهم بقيمته الثابتة. ويمكن للمستخدمين الراغبين في تداول بيتكوين بنشاط استخدام أدوات MEXC المتطورة لتنفيذ طلبات الشراء بأسعار منخفضة والبيع بأسعار أعلى.
تتأثر القيمة السوقية لبيتكوين بقرارات المستثمرين العالميين ومعنويات السوق بشكل عام. غالبًا ما يرتفع سعره عندما تعلن الشركات الكبرى عن استحواذات على بيتكوين أو عندما تطبق الحكومات أطرًا تنظيمية داعمة. في المقابل، تميل أسعار بيتكوين إلى الانخفاض استجابةً للقيود التنظيمية أو الحوادث الأمنية التي تؤثر على منصات التداول.
تتبع عملة البيتكوين أيضًا دورةً مدتها أربع سنوات تقريبًا مرتبطةً بأحداث النصف، التي تُقلل من معدل إصدار عملات بيتكوين جديدة. على المدى القصير، تتأثر تقلبات الأسعار بنشاط التداول، وسلوك المستثمرين، واتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي.
منصة MEXC منصة عالمية رائدة تُقدم منصة تداول بيتكوين شاملة للمستثمرين الجدد والمتمرسين على حد سواء. بفضل رسومها التنافسية، وأسعارها الشفافة، وخيارات التمويل المتعددة - بما في ذلك التحويلات البنكية، وبطاقات الائتمان، وخدمات الدفع المحلية - يُمكن للمستخدمين بدء الاستثمار بسهولة.
الأمان في غاية الأهمية: تطبق MEXC إجراءات بنكية لحماية الأصول والبيانات الشخصية. يُتاح للمتداولين المحترفين الوصول إلى ميزات احترافية مثل الرسوم البيانية اللحظية، وتحليلات السوق، وأنواع طلبات مُحسّنة.
في الوقت نفسه، يضمن دعم العملاء السريع الاستجابة مساعدة موثوقة لاستفسارات الحسابات أو التداول، مما يجعل MEXC وجهة موثوقة لاستثمار بيتكوين.
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|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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