بيتكوين عملة رقمية لا يمكن طباعتها أو تجميدها أو التحكم بها من قِبل الحكومات أو البنوك. نشأت عملة بيتكوين الرقمية من عقل ساتوشي ناكاموتو عام 2009 كبديل للأنظمة النقدية التقليدية، على الرغم من أن هويته الحقيقية لا تزال مجهولة.

يكمن الفرق الرئيسي بين بيتكوين والعملة المادية في محفظتك في إجمالي عرضها الثابت البالغ 21 مليون وحدة. وقد جذب هذا العرض الثابت استثمارات من شركات مثل تيسلا، ودفع السلفادور إلى اعتماد بيتكوين كعملة قانونية. بامتلاكك بيتكوين، تصبح مالكًا لوحدة عملة رقمية تعمل بمثابة عملة إلكترونية دون الحاجة إلى وسطاء.

كيف يعمل البيتكوين؟

كيف يعمل البيتكوين؟ لا يتطلب البيتكوين معرفة تقنية متقدمة، إلا أن فهم المبادئ الأساسية يعزز ثقتك بنفسك. البلوكتشين هو سجل عام مرئي للجميع، ولكنه غير قابل للتغيير.

تحتفظ آلاف الحواسيب بنسخ من دفتر الأستاذ، وتتحقق من المعاملات، وتكافئ عمال المناجم بعملات بيتكوين جديدة. يعمل النظام كنظام آلي يضم آلاف المحاسبين الذين يراقبون بعضهم البعض لمنع الغش من خلال العمليات البرمجية.

كيفية شراء البيتكوين

شراء بيتكوين اليوم سهلٌ كطلب الطعام عبر الإنترنت. يمكنك استخدام هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر مع هويتك وطريقة الدفع.

ابدأ بإنشاء حساب على MEXC، وهي عملية بسيطة توفر حماية أمنية إضافية. بعد ذلك، تحقق من هويتك لحماية أصولك والامتثال للأنظمة المالية.

وأخيرًا، موّل حسابك باستخدام إحدى طرق الدفع المتنوعة التي تقدمها MEXC واشترِ بيتكوين.

كم يساوي البيتكوين؟

سعر البيتكوين متقلب للغاية، مما يُمثل فرصًا ومخاطر للمستثمرين. بدأ البيتكوين كعملة رقمية ذات قيمة ضئيلة، لكنه حقق مع مرور الوقت تقييمات سوقية كبيرة. يُحدد سعره الحالي المشاركون في السوق العالمية بناءً على ديناميكيات العرض والطلب، بالإضافة إلى معنويات المستثمرين وسلوكهم.

تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لعملات البيتكوين تريليوني دولار، متجاوزةً القيمة الاقتصادية للعديد من الاقتصادات الوطنية. يتقلب سعر البيتكوين بشكل رئيسي بسبب ثلاثة عوامل: اعتماد الشركات، واللوائح الحكومية، وقوى العرض والطلب الأساسية.

يوفر MEXC للمستخدمين بيانات السوق الفورية وأدوات التحليل، مما يُمكّنهم من تتبع أسعار البيتكوين واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

هل يعتبر البيتكوين استثمارًا جيدًا؟

يُوصي الخبراء الماليون الآن بالبيتكوين كخيار استثماري فعّال، يُنصح بتنويع محفظة استثمارك. وقد بدأت المؤسسات المالية الكبرى، بما في ذلك السلفادور، باستخدامه كأصل احتياطي، إذ يعتبرونه حمايةً من التضخم وانخفاض قيمة العملة. ويُعزز نقص المعروض من البيتكوين وتوسع استخدامه عالميًا فرص الاستثمار طويل الأجل. ولا تزال قيمة البيتكوين غير متوقعة نظرًا لتقلباتها المفاجئة. فقد ترتفع قيمة استثمارك في البيتكوين بنسبة 50% خلال شهر واحد، ثم تنخفض بنسبة 30% خلال الشهر التالي. وينصح معظم الخبراء الماليين باستثمار المبلغ الذي ترغب في خسارته فقط، مع إضافة نسبة 5-10% كحد أدنى إلى إجمالي خطة استثمارك. ويُناسب استثمارك في البيتكوين أهدافك المالية إذا كنت تدعم تبني العملات الرقمية، وتستطيع تحمّل تقلبات السوق.

كيفية الاستثمار في البيتكوين

يتطلب الاستثمار في بيتكوين تخطيطًا دقيقًا لأهدافك المالية. يعتمد نهجك الاستثماري على شخصيتك وأهدافك المالية، نظرًا لتعدد خيارات الاستثمار المتاحة لك. تتيح طريقة حساب متوسط التكلفة بالدولار شراء بيتكوين على فترات منتظمة بغض النظر عن أسعار السوق. تتقلب قيمة حساب التوفير الرقمي هذا بشكل غير متوقع.

يختار بعض المستثمرين شراء بيتكوين بكميات كبيرة عند توفر ظروف سوقية مثالية. ويحتفظ حاملو بيتكوين لفترات طويلة لإيمانهم بقيمته الثابتة. ويمكن للمستخدمين الراغبين في تداول بيتكوين بنشاط استخدام أدوات MEXC المتطورة لتنفيذ طلبات الشراء بأسعار منخفضة والبيع بأسعار أعلى.

لماذا يرتفع سعر البيتكوين أو ينخفض؟

تتأثر القيمة السوقية لبيتكوين بقرارات المستثمرين العالميين ومعنويات السوق بشكل عام. غالبًا ما يرتفع سعره عندما تعلن الشركات الكبرى عن استحواذات على بيتكوين أو عندما تطبق الحكومات أطرًا تنظيمية داعمة. في المقابل، تميل أسعار بيتكوين إلى الانخفاض استجابةً للقيود التنظيمية أو الحوادث الأمنية التي تؤثر على منصات التداول.

تتبع عملة البيتكوين أيضًا دورةً مدتها أربع سنوات تقريبًا مرتبطةً بأحداث النصف، التي تُقلل من معدل إصدار عملات بيتكوين جديدة. على المدى القصير، تتأثر تقلبات الأسعار بنشاط التداول، وسلوك المستثمرين، واتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي.

أين يمكنك شراء البيتكوين؟

منصة MEXC منصة عالمية رائدة تُقدم منصة تداول بيتكوين شاملة للمستثمرين الجدد والمتمرسين على حد سواء. بفضل رسومها التنافسية، وأسعارها الشفافة، وخيارات التمويل المتعددة - بما في ذلك التحويلات البنكية، وبطاقات الائتمان، وخدمات الدفع المحلية - يُمكن للمستخدمين بدء الاستثمار بسهولة.

الأمان في غاية الأهمية: تطبق MEXC إجراءات بنكية لحماية الأصول والبيانات الشخصية. يُتاح للمتداولين المحترفين الوصول إلى ميزات احترافية مثل الرسوم البيانية اللحظية، وتحليلات السوق، وأنواع طلبات مُحسّنة.

في الوقت نفسه، يضمن دعم العملاء السريع الاستجابة مساعدة موثوقة لاستفسارات الحسابات أو التداول، مما يجعل MEXC وجهة موثوقة لاستثمار بيتكوين.