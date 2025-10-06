سعر UnitedHealth المباشر اليوم هو 370.4 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي UNHON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر UNHON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر UnitedHealth المباشر اليوم هو 370.4 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي UNHON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر UNHON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار UnitedHealth

UnitedHealth السعر(UNHON)

السعر المباشر لـ 1 UNHON إلى USD:

$370.4
$370.4$370.4
+0.43%1D
USD
مخطط أسعار UnitedHealth (UNHON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:06:49 (UTC+8)

معلومات سعر UnitedHealth (UNHON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 361.15
$ 361.15$ 361.15
24 ساعة منخفض
$ 391.06
$ 391.06$ 391.06
24 ساعة مرتفع

$ 361.15
$ 361.15$ 361.15

$ 391.06
$ 391.06$ 391.06

$ 390.3287355029531
$ 390.3287355029531$ 390.3287355029531

$ 304.5677510227731
$ 304.5677510227731$ 304.5677510227731

+0.23%

+0.43%

+0.81%

+0.81%

سعر UnitedHealth (UNHON) في الوقت الحقيقي هو $ 370.4. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UNHON بين أدنى سعر $ 361.15 وأعلى سعر $ 391.06، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUNHON على الإطلاق هو $ 390.3287355029531، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 304.5677510227731.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UNHON +0.23% على مدار الساعة الماضية، +0.43% على مدار 24 ساعة، و +0.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق UnitedHealth (UNHON)

No.2136

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 65.64K
$ 65.64K$ 65.64K

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

3.08K
3.08K 3.08K

3,084.46628909
3,084.46628909 3,084.46628909

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ UnitedHealth هي $ 1.14M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.64K. العرض المتداول لـ UNHON يبلغ 3.08K، مع إجمالي عرض 3084.46628909. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.14M.

سجل سعر UnitedHealth (UNHON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار UnitedHealth لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +1.5859+0.43%
30 يوم$ +23.85+6.88%
60 يوم$ +110.4+42.46%
90 يوم$ +110.4+42.46%
تغير سعر UnitedHealth اليوم

سجل اليوم UNHON تغيرًا $ +1.5859 (+0.43%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر UnitedHealth لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +23.85 (+6.88%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر UnitedHealth لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد UNHON تغييرًا في $ +110.4 (+42.46%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر UnitedHealth لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +110.4 (+42.46%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة UnitedHealth (UNHON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار UnitedHealth.

ما هو UnitedHealth ( UNHON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر UnitedHealth على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك UnitedHealth الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين UNHONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول UnitedHealth على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء UnitedHealth سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر UnitedHealth (USD)

كم ستكون قيمة UnitedHealth (UNHON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك UnitedHealth (UNHON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة UnitedHealth.

تحقق الآن من توقعات سعر UnitedHealth!

توكنوميكس UnitedHealth (UNHON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس UnitedHealth (UNHON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس UNHON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء UnitedHealth ( UNHON )

هل تبحث عن كيفية شراء UnitedHealth؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء UnitedHealth على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة UNHON إلى العملات المحلية

1 UnitedHealth (UNHON) إلى VND
9,747,076
1 UnitedHealth (UNHON) إلى AUD
A$559.304
1 UnitedHealth (UNHON) إلى GBP
277.8
1 UnitedHealth (UNHON) إلى EUR
314.84
1 UnitedHealth (UNHON) إلى USD
$370.4
1 UnitedHealth (UNHON) إلى MYR
RM1,551.976
1 UnitedHealth (UNHON) إلى TRY
15,538.28
1 UnitedHealth (UNHON) إلى JPY
¥56,300.8
1 UnitedHealth (UNHON) إلى ARS
ARS$545,506.6
1 UnitedHealth (UNHON) إلى RUB
29,354.2
1 UnitedHealth (UNHON) إلى INR
32,698.912
1 UnitedHealth (UNHON) إلى IDR
Rp6,173,330.864
1 UnitedHealth (UNHON) إلى PHP
21,757.296
1 UnitedHealth (UNHON) إلى EGP
￡E.17,545.848
1 UnitedHealth (UNHON) إلى BRL
R$1,981.64
1 UnitedHealth (UNHON) إلى CAD
C$514.856
1 UnitedHealth (UNHON) إلى BDT
45,344.368
1 UnitedHealth (UNHON) إلى NGN
539,154.24
1 UnitedHealth (UNHON) إلى COP
$1,430,114.4
1 UnitedHealth (UNHON) إلى ZAR
R.6,348.656
1 UnitedHealth (UNHON) إلى UAH
15,597.544
1 UnitedHealth (UNHON) إلى TZS
T.Sh.912,313.72
1 UnitedHealth (UNHON) إلى VES
Bs80,376.8
1 UnitedHealth (UNHON) إلى CLP
$348,546.4
1 UnitedHealth (UNHON) إلى PKR
Rs105,015.808
1 UnitedHealth (UNHON) إلى KZT
197,649.144
1 UnitedHealth (UNHON) إلى THB
฿11,956.512
1 UnitedHealth (UNHON) إلى TWD
NT$11,323.128
1 UnitedHealth (UNHON) إلى AED
د.إ1,359.368
1 UnitedHealth (UNHON) إلى CHF
Fr292.616
1 UnitedHealth (UNHON) إلى HKD
HK$2,878.008
1 UnitedHealth (UNHON) إلى AMD
֏141,915.056
1 UnitedHealth (UNHON) إلى MAD
.د.م3,418.792
1 UnitedHealth (UNHON) إلى MXN
$6,830.176
1 UnitedHealth (UNHON) إلى SAR
ريال1,389
1 UnitedHealth (UNHON) إلى ETB
Br56,178.568
1 UnitedHealth (UNHON) إلى KES
KSh47,851.976
1 UnitedHealth (UNHON) إلى JOD
د.أ262.6136
1 UnitedHealth (UNHON) إلى PLN
1,344.552
1 UnitedHealth (UNHON) إلى RON
лв1,618.648
1 UnitedHealth (UNHON) إلى SEK
kr3,474.352
1 UnitedHealth (UNHON) إلى BGN
лв622.272
1 UnitedHealth (UNHON) إلى HUF
Ft123,669.152
1 UnitedHealth (UNHON) إلى CZK
7,741.36
1 UnitedHealth (UNHON) إلى KWD
د.ك113.3424
1 UnitedHealth (UNHON) إلى ILS
1,203.8
1 UnitedHealth (UNHON) إلى BOB
Bs2,559.464
1 UnitedHealth (UNHON) إلى AZN
629.68
1 UnitedHealth (UNHON) إلى TJS
SM3,422.496
1 UnitedHealth (UNHON) إلى GEL
1,007.488
1 UnitedHealth (UNHON) إلى AOA
Kz337,645.528
1 UnitedHealth (UNHON) إلى BHD
.د.ب139.2704
1 UnitedHealth (UNHON) إلى BMD
$370.4
1 UnitedHealth (UNHON) إلى DKK
kr2,377.968
1 UnitedHealth (UNHON) إلى HNL
L9,756.336
1 UnitedHealth (UNHON) إلى MUR
16,856.904
1 UnitedHealth (UNHON) إلى NAD
$6,396.808
1 UnitedHealth (UNHON) إلى NOK
kr3,696.592
1 UnitedHealth (UNHON) إلى NZD
$637.088
1 UnitedHealth (UNHON) إلى PAB
B/.370.4
1 UnitedHealth (UNHON) إلى PGK
K1,559.384
1 UnitedHealth (UNHON) إلى QAR
ر.ق1,348.256
1 UnitedHealth (UNHON) إلى RSD
дин.37,343.728
1 UnitedHealth (UNHON) إلى UZS
soʻm4,462,649.576
1 UnitedHealth (UNHON) إلى ALL
L30,769.128
1 UnitedHealth (UNHON) إلى ANG
ƒ663.016
1 UnitedHealth (UNHON) إلى AWG
ƒ666.72
1 UnitedHealth (UNHON) إلى BBD
$740.8
1 UnitedHealth (UNHON) إلى BAM
KM618.568
1 UnitedHealth (UNHON) إلى BIF
Fr1,092,309.6
1 UnitedHealth (UNHON) إلى BND
$477.816
1 UnitedHealth (UNHON) إلى BSD
$370.4
1 UnitedHealth (UNHON) إلى JMD
$59,441.792
1 UnitedHealth (UNHON) إلى KHR
1,493,545.4
1 UnitedHealth (UNHON) إلى KMF
Fr155,938.4
1 UnitedHealth (UNHON) إلى LAK
8,052,173.752
1 UnitedHealth (UNHON) إلى LKR
රු112,820.136
1 UnitedHealth (UNHON) إلى MDL
L6,296.8
1 UnitedHealth (UNHON) إلى MGA
Ar1,653,569.312
1 UnitedHealth (UNHON) إلى MOP
P2,966.904
1 UnitedHealth (UNHON) إلى MVR
5,667.12
1 UnitedHealth (UNHON) إلى MWK
MK643,055.144
1 UnitedHealth (UNHON) إلى MZN
MT23,668.56
1 UnitedHealth (UNHON) إلى NPR
रु52,337.52
1 UnitedHealth (UNHON) إلى PYG
2,626,876.8
1 UnitedHealth (UNHON) إلى RWF
Fr538,191.2
1 UnitedHealth (UNHON) إلى SBD
$3,044.688
1 UnitedHealth (UNHON) إلى SCR
5,141.152
1 UnitedHealth (UNHON) إلى SRD
$14,645.616
1 UnitedHealth (UNHON) إلى SVC
$3,241
1 UnitedHealth (UNHON) إلى SZL
L6,396.808
1 UnitedHealth (UNHON) إلى TMT
m1,296.4
1 UnitedHealth (UNHON) إلى TND
د.ت1,087.4944
1 UnitedHealth (UNHON) إلى TTD
$2,515.016
1 UnitedHealth (UNHON) إلى UGX
Sh1,290,473.6
1 UnitedHealth (UNHON) إلى XAF
Fr208,905.6
1 UnitedHealth (UNHON) إلى XCD
$1,000.08
1 UnitedHealth (UNHON) إلى XOF
Fr208,905.6
1 UnitedHealth (UNHON) إلى XPF
Fr37,780.8
1 UnitedHealth (UNHON) إلى BWP
P5,270.792
1 UnitedHealth (UNHON) إلى BZD
$744.504
1 UnitedHealth (UNHON) إلى CVE
$35,065.768
1 UnitedHealth (UNHON) إلى DJF
Fr65,931.2
1 UnitedHealth (UNHON) إلى DOP
$23,727.824
1 UnitedHealth (UNHON) إلى DZD
د.ج48,114.96
1 UnitedHealth (UNHON) إلى FJD
$833.4
1 UnitedHealth (UNHON) إلى GNF
Fr3,220,628
1 UnitedHealth (UNHON) إلى GTQ
Q2,837.264
1 UnitedHealth (UNHON) إلى GYD
$77,569.168
1 UnitedHealth (UNHON) إلى ISK
kr45,559.2

UnitedHealth المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ UnitedHealth، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب UnitedHealth الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول UnitedHealth

كم يساوي UnitedHealth (UNHON) اليوم؟
سعر UNHON المباشر في USD هو USD 370.4، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر UNHON إلى USD الحالي؟
سعر UNHON إلى USD الحالي هو $ 370.4. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ UnitedHealth ؟
القيمة السوقية لعملة UNHON هي $ 1.14M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن UNHON؟
العرض المتداول لتوكن UNHON هو 3.08K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ UNHON؟
حقق UNHON سعرًا قياسيًا قدره 390.3287355029531 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ UNHON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 304.5677510227731 UNHON.
ما هو حجم تداول UNHON؟
حجم تداول UNHON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 65.64K USD.
هل سترتفع UNHON هذا العام؟
قد يرتفع UNHON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر UNHON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:06:49 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

