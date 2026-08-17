سعر Piggycell اليوم

السعر المباشر لمشروع Piggycell (PIGGY) اليوم هو $ 0.01598، مع تغير بنسبة 0.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PIGGY الحالي إلى USD هو $ 0.01598 لكل PIGGY.

يحتل Piggycell حاليًا المرتبة #1621 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 678.14K، مع عرض متداول قدره 42.44M PIGGY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PIGGY بين $ 0.01587 (أدنى) و$ 0.01625 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.674398453610998، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00762613039746082.

على المدى القصير، تحرك PIGGY بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و-5.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 21.53K.

معلومات سوق Piggycell (PIGGY)

التصنيف No.1621 القيمة السوقية $ 678.14K$ 678.14K $ 678.14K الحجم (24 ساعة) $ 21.53K$ 21.53K $ 21.53K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M إمداد دورة التداول 42.44M 42.44M 42.44M الحد الأقصى للعرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 إجمالي العرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 معدل التداول 42.43% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Piggycell هي $ 678.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 21.53K. العرض المتداول لـ PIGGY يبلغ 42.44M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.60M.