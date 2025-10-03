سعر Newton Protocol المباشر اليوم هو 0.2065 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NEWT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NEWT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Newton Protocol المباشر اليوم هو 0.2065 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NEWT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NEWT بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Newton Protocol

Newton Protocol السعر(NEWT)

السعر المباشر لـ 1 NEWT إلى USD:

$0.2065
$0.2065$0.2065
+3.56%1D
USD
مخطط أسعار Newton Protocol (NEWT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:23:10 (UTC+8)

معلومات سعر Newton Protocol (NEWT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1978
$ 0.1978$ 0.1978
24 ساعة منخفض
$ 0.2074
$ 0.2074$ 0.2074
24 ساعة مرتفع

$ 0.1978
$ 0.1978$ 0.1978

$ 0.2074
$ 0.2074$ 0.2074

$ 0.83373560557428
$ 0.83373560557428$ 0.83373560557428

$ 0.18424447847964207
$ 0.18424447847964207$ 0.18424447847964207

+0.09%

+3.56%

+2.43%

+2.43%

سعر Newton Protocol (NEWT) في الوقت الحقيقي هو $ 0.2065. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NEWT بين أدنى سعر $ 0.1978 وأعلى سعر $ 0.2074، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNEWT على الإطلاق هو $ 0.83373560557428، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.18424447847964207.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NEWT +0.09% على مدار الساعة الماضية، +3.56% على مدار 24 ساعة، و +2.43% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Newton Protocol (NEWT)

No.636

$ 44.40M
$ 44.40M$ 44.40M

$ 375.14K
$ 375.14K$ 375.14K

$ 206.50M
$ 206.50M$ 206.50M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.50%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Newton Protocol هي $ 44.40M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 375.14K. العرض المتداول لـ NEWT يبلغ 215.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 206.50M.

سجل سعر Newton Protocol (NEWT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Newton Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.007099+3.56%
30 يوم$ -0.0519-20.09%
60 يوم$ -0.1388-40.20%
90 يوم$ -0.1159-35.95%
تغير سعر Newton Protocol اليوم

سجل اليوم NEWT تغيرًا $ +0.007099 (+3.56%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Newton Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0519 (-20.09%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Newton Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NEWT تغييرًا في $ -0.1388 (-40.20%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Newton Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.1159 (-35.95%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Newton Protocol (NEWT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Newton Protocol.

ما هو Newton Protocol ( NEWT )

بروتوكول Newton هو طبقة أتمتة قابلة للتحقق للتمويل عبر السلسلة، تُمكّن المستخدمين من تفويض إجراءات معقدة وعابرة للسلسلة إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على ضمانات تشفيرية بأن كل خطوة تحترم قواعد المستخدم. يجمع البروتوكول بين حسابات ERC-4337/EIP-7702 الذكية لضمان تفويض دقيق، وشهادات بيئة التنفيذ الموثوقة (TEE)، وإثباتات المعرفة الصفرية (ZKPs) لإثبات صحة كل قرار خارج السلسلة. الهدف هو تحويل الأتمتة نفسها إلى نظام بدائي مُقلّل من الثقة، وفتح المجال أمام التمويل الوكيل عبر سلاسل كتل متعددة.

متوفر Newton Protocol على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Newton Protocol الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين NEWTلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Newton Protocol على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Newton Protocol سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Newton Protocol (USD)

كم ستكون قيمة Newton Protocol (NEWT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Newton Protocol (NEWT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Newton Protocol.

تحقق الآن من توقعات سعر Newton Protocol!

توكنوميكس Newton Protocol (NEWT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Newton Protocol (NEWT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس NEWT والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Newton Protocol ( NEWT )

هل تبحث عن كيفية شراء Newton Protocol؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Newton Protocol على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة NEWT إلى العملات المحلية

1 Newton Protocol (NEWT) إلى VND
5,434.0475
1 Newton Protocol (NEWT) إلى AUD
A$0.311815
1 Newton Protocol (NEWT) إلى GBP
0.15281
1 Newton Protocol (NEWT) إلى EUR
0.175525
1 Newton Protocol (NEWT) إلى USD
$0.2065
1 Newton Protocol (NEWT) إلى MYR
RM0.8673
1 Newton Protocol (NEWT) إلى TRY
8.600725
1 Newton Protocol (NEWT) إلى JPY
¥30.3555
1 Newton Protocol (NEWT) إلى ARS
ARS$294.15925
1 Newton Protocol (NEWT) إلى RUB
16.976365
1 Newton Protocol (NEWT) إلى INR
18.322745
1 Newton Protocol (NEWT) إلى IDR
Rp3,441.66529
1 Newton Protocol (NEWT) إلى KRW
290.844925
1 Newton Protocol (NEWT) إلى PHP
11.95635
1 Newton Protocol (NEWT) إلى EGP
￡E.9.856245
1 Newton Protocol (NEWT) إلى BRL
R$1.100645
1 Newton Protocol (NEWT) إلى CAD
C$0.287035
1 Newton Protocol (NEWT) إلى BDT
25.120725
1 Newton Protocol (NEWT) إلى NGN
302.34078
1 Newton Protocol (NEWT) إلى COP
$803.501825
1 Newton Protocol (NEWT) إلى ZAR
R.3.55593
1 Newton Protocol (NEWT) إلى UAH
8.51606
1 Newton Protocol (NEWT) إلى TZS
T.Sh.507.3705
1 Newton Protocol (NEWT) إلى VES
Bs37.583
1 Newton Protocol (NEWT) إلى CLP
$199.2725
1 Newton Protocol (NEWT) إلى PKR
Rs58.086385
1 Newton Protocol (NEWT) إلى KZT
113.02571
1 Newton Protocol (NEWT) إلى THB
฿6.67821
1 Newton Protocol (NEWT) إلى TWD
NT$6.275535
1 Newton Protocol (NEWT) إلى AED
د.إ0.757855
1 Newton Protocol (NEWT) إلى CHF
Fr0.163135
1 Newton Protocol (NEWT) إلى HKD
HK$1.60657
1 Newton Protocol (NEWT) إلى AMD
֏79.11841
1 Newton Protocol (NEWT) إلى MAD
.د.م1.877085
1 Newton Protocol (NEWT) إلى MXN
$3.797535
1 Newton Protocol (NEWT) إلى SAR
ريال0.77231
1 Newton Protocol (NEWT) إلى ETB
Br29.961085
1 Newton Protocol (NEWT) إلى KES
KSh26.66741
1 Newton Protocol (NEWT) إلى JOD
د.أ0.1464085
1 Newton Protocol (NEWT) إلى PLN
0.74753
1 Newton Protocol (NEWT) إلى RON
лв0.894145
1 Newton Protocol (NEWT) إلى SEK
kr1.934905
1 Newton Protocol (NEWT) إلى BGN
лв0.34279
1 Newton Protocol (NEWT) إلى HUF
Ft68.28542
1 Newton Protocol (NEWT) إلى CZK
4.26629
1 Newton Protocol (NEWT) إلى KWD
د.ك0.0629825
1 Newton Protocol (NEWT) إلى ILS
0.68145
1 Newton Protocol (NEWT) إلى BOB
Bs1.42485
1 Newton Protocol (NEWT) إلى AZN
0.35105
1 Newton Protocol (NEWT) إلى TJS
SM1.922515
1 Newton Protocol (NEWT) إلى GEL
0.56168
1 Newton Protocol (NEWT) إلى AOA
Kz189.275835
1 Newton Protocol (NEWT) إلى BHD
.د.ب0.077644
1 Newton Protocol (NEWT) إلى BMD
$0.2065
1 Newton Protocol (NEWT) إلى DKK
kr1.31334
1 Newton Protocol (NEWT) إلى HNL
L5.399975
1 Newton Protocol (NEWT) إلى MUR
9.356515
1 Newton Protocol (NEWT) إلى NAD
$3.557995
1 Newton Protocol (NEWT) إلى NOK
kr2.054675
1 Newton Protocol (NEWT) إلى NZD
$0.353115
1 Newton Protocol (NEWT) إلى PAB
B/.0.2065
1 Newton Protocol (NEWT) إلى PGK
K0.877625
1 Newton Protocol (NEWT) إلى QAR
ر.ق0.75166
1 Newton Protocol (NEWT) إلى RSD
дин.20.602505
1 Newton Protocol (NEWT) إلى UZS
soʻm2,487.951235
1 Newton Protocol (NEWT) إلى ALL
L17.013535
1 Newton Protocol (NEWT) إلى ANG
ƒ0.369635
1 Newton Protocol (NEWT) إلى AWG
ƒ0.3717
1 Newton Protocol (NEWT) إلى BBD
$0.413
1 Newton Protocol (NEWT) إلى BAM
KM0.34279
1 Newton Protocol (NEWT) إلى BIF
Fr607.3165
1 Newton Protocol (NEWT) إلى BND
$0.26432
1 Newton Protocol (NEWT) إلى BSD
$0.2065
1 Newton Protocol (NEWT) إلى JMD
$33.15564
1 Newton Protocol (NEWT) إلى KHR
829.31639
1 Newton Protocol (NEWT) إلى KMF
Fr86.5235
1 Newton Protocol (NEWT) إلى LAK
4,489.130345
1 Newton Protocol (NEWT) إلى LKR
Rs62.44147
1 Newton Protocol (NEWT) إلى MDL
L3.45681
1 Newton Protocol (NEWT) إلى MGA
Ar921.87382
1 Newton Protocol (NEWT) إلى MOP
P1.654065
1 Newton Protocol (NEWT) إلى MVR
3.15945
1 Newton Protocol (NEWT) إلى MWK
MK358.506715
1 Newton Protocol (NEWT) إلى MZN
MT13.19535
1 Newton Protocol (NEWT) إلى NPR
Rs29.3643
1 Newton Protocol (NEWT) إلى PYG
1,454.173
1 Newton Protocol (NEWT) إلى RWF
Fr298.8055
1 Newton Protocol (NEWT) إلى SBD
$1.70156
1 Newton Protocol (NEWT) إلى SCR
3.01903
1 Newton Protocol (NEWT) إلى SRD
$7.86765
1 Newton Protocol (NEWT) إلى SVC
$1.80481
1 Newton Protocol (NEWT) إلى SZL
L3.55593
1 Newton Protocol (NEWT) إلى TMT
m0.72275
1 Newton Protocol (NEWT) إلى TND
د.ت0.601328
1 Newton Protocol (NEWT) إلى TTD
$1.398005
1 Newton Protocol (NEWT) إلى UGX
Sh714.49
1 Newton Protocol (NEWT) إلى XAF
Fr115.227
1 Newton Protocol (NEWT) إلى XCD
$0.55755
1 Newton Protocol (NEWT) إلى XOF
Fr115.227
1 Newton Protocol (NEWT) إلى XPF
Fr20.8565
1 Newton Protocol (NEWT) إلى BWP
P2.74232
1 Newton Protocol (NEWT) إلى BZD
$0.415065
1 Newton Protocol (NEWT) إلى CVE
$19.392415
1 Newton Protocol (NEWT) إلى DJF
Fr36.757
1 Newton Protocol (NEWT) إلى DOP
$12.9269
1 Newton Protocol (NEWT) إلى DZD
د.ج26.73762
1 Newton Protocol (NEWT) إلى FJD
$0.464625
1 Newton Protocol (NEWT) إلى GNF
Fr1,795.5175
1 Newton Protocol (NEWT) إلى GTQ
Q1.58179
1 Newton Protocol (NEWT) إلى GYD
$43.181215
1 Newton Protocol (NEWT) إلى ISK
kr24.78

Newton Protocol المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Newton Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Newton Protocol الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Newton Protocol

كم يساوي Newton Protocol (NEWT) اليوم؟
سعر NEWT المباشر في USD هو USD 0.2065، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر NEWT إلى USD الحالي؟
سعر NEWT إلى USD الحالي هو $ 0.2065. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Newton Protocol ؟
القيمة السوقية لعملة NEWT هي $ 44.40M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن NEWT؟
العرض المتداول لتوكن NEWT هو 215.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ NEWT؟
حقق NEWT سعرًا قياسيًا قدره 0.83373560557428 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ NEWT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.18424447847964207 NEWT.
ما هو حجم تداول NEWT؟
حجم تداول NEWT المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 375.14K USD.
هل سترتفع NEWT هذا العام؟
قد يرتفع NEWT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر NEWT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:23:10 (UTC+8)

تحديثات Newton Protocol (NEWT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

