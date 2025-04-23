ZORA

إن ZORA هو بروتوكول سوق NFT مُخصص لريادة إمكانيات جديدة للمبدعين، حيث يُمكّنهم من إنشاء وعرض وجمع NFTs. يُمكّن ZORA المستخدمين من بناء أسواقهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت ZORA شبكة ZORA، وهي شبكة Layer 2 تعتمد على OP Stack. تُوفر هذه الشبكة للفنانين والمبدعين والمجتمعات إمكانية توسيع نطاق إيثريوم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مع دمج جميع أدوات ZORA الحالية بسلاسة.

اسم العملة المشفرةZORA

التصنيفNo.3189

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض10,000,000,000

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.03707598355252541,2025-04-23

أدنى سعر0.008823152623137747,2025-05-08

البلوكتشين العامBASE

مقدمةإن ZORA هو بروتوكول سوق NFT مُخصص لريادة إمكانيات جديدة للمبدعين، حيث يُمكّنهم من إنشاء وعرض وجمع NFTs. يُمكّن ZORA المستخدمين من بناء أسواقهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت ZORA شبكة ZORA، وهي شبكة Layer 2 تعتمد على OP Stack. تُوفر هذه الشبكة للفنانين والمبدعين والمجتمعات إمكانية توسيع نطاق إيثريوم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مع دمج جميع أدوات ZORA الحالية بسلاسة.

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