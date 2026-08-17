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سعر Immunefi المباشر اليوم هو 0.002599 USD. القيمة السوقية لـ IMU هي -- USD. تابع تحديثات أسعار IMU إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Immunefi المباشر اليوم هو 0.002599 USD. القيمة السوقية لـ IMU هي -- USD. تابع تحديثات أسعار IMU إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن IMU

معلومات سعر IMU

ما هو IMU

الموقع الرسمي لـ IMU

اقتصاد توكن IMU

توقعات سعر IMU

سجل IMU

دليل شراء IMU

محول عملة IMU إلى الفيات

عقود IMU الفورية

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سعر Immunefi (IMU)

السعر المباشر لـ 1 IMU إلى USD:

$0.002599
$0.002599$0.002599
-13.91%1D
USD
مخطط أسعار Immunefi (IMU) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:31:59 (UTC+8)

سعر Immunefi اليوم

السعر المباشر لمشروع Immunefi (IMU) اليوم هو $ 0.002599، مع تغير بنسبة 13.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IMU الحالي إلى USD هو $ 0.002599 لكل IMU.

يحتل Immunefi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- IMU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IMU بين $ 0.0025 (أدنى) و$ 0.003186 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك IMU بمقدار -0.16% خلال الساعة الماضية و+2.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 68.66K.

معلومات سوق Immunefi (IMU)

--
----

$ 68.66K
$ 68.66K$ 68.66K

$ 25.99M
$ 25.99M$ 25.99M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Immunefi هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 68.66K. العرض المتداول لـ IMU يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.99M.

سجل سعر Immunefi بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0025
$ 0.0025$ 0.0025
24 ساعة منخفض
$ 0.003186
$ 0.003186$ 0.003186
24 ساعة مرتفع

$ 0.0025
$ 0.0025$ 0.0025

$ 0.003186
$ 0.003186$ 0.003186

--
----

--
----

-0.16%

-13.91%

+2.72%

+2.72%

سجل سعر Immunefi (IMU) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Immunefi لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00041993-13.91%
30 يوم$ +0.001521+141.09%
60 يوم$ +0.00129+98.54%
90 يوم$ +0.000417+19.11%
تغير سعر Immunefi اليوم

سجل اليوم IMU تغيرًا $ -0.00041993 (-13.91%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Immunefi لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.001521 (+141.09%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Immunefi لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد IMU تغييرًا في $ +0.00129 (+98.54%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Immunefi لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.000417 (+19.11%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Immunefi (IMU)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Immunefi.

تحليل Immunefi

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Immunefi الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Immunefi اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق IMU: هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

【هيكل السوق】 يتمركز سعر IMU_USDT الحالي عند 0.003192 على الإطار الزمني 4 ساعات، وهو يقع أسفل النقطة المحورية 0.003236، مما يضعه ضمن المنطقة الهبوطية في نظام المراكز المحورية. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة إلى إشارة شراء، بينما يتحرك السعر فوق المتوسطات الرئيسية، مما يحافظ على البنية القصيرة الأجل. وتبعد المسافة الحالية عن النقطة المحورية 44 نقطة أساس فقط، ما يجعلها ضمن نطاق التوازن الحيوي. 【حالة الزخم】 سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع هبوطي، مما يخلق تبايناً مع إشارات الشراء الصادرة عن مجموعتي المتوسطات البسيطة (MA) والمتوسطات الأسية (EMA). كما يبقى مؤشر RSI ضمن النطاق الحيادي، فيما تتجه مؤشرات الزخم السريعة والبطيئة باتجاهات متباينة. ويظهر زخم قصير الأجل وزخم متوسط الأجل حالة انفصال، مع تقلبات محصورة ضمن نطاق ضيق. 【المستويات الرئيسية】 تقع المقاومة الأولى R1 عند 0.003357 (بفارق 5.2% عن السعر الحالي)، فيما تمثل النقطة المحورية 0.003236 مستوى مرجعي قريب. أما الدعم الأول S1 فيتواجد عند 0.003028 (بفارق 5.1% عن السعر الحالي)، بينما يُعتبر المستوى S2 عند 0.002907 دعماً بعيداً يُعتمد عليه كمرجع.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Immunefi؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز Immunefi (IMU):

1. اعتماد المنصة - يزيد نمو برامج مكافآت الأخطاء وعمليات التدقيق الأمني من الطلب.
2. اتجاهات أمن DeFi - تؤدي زيادة حوادث الاختراق إلى تعزيز أهمية المنصة.
3. فائدة الرمز - مكافآت الحوكمة، وحقوق المشاركة في إدارة المشروع، وآليات الدفع.
4. معنويات السوق - تؤثر ظروف سوق العملات المشفرة بشكل عام في حركة الأسعار.
5. إعلانات الشراكات - تُحفّز التعاون مع بروتوكولات DeFi الكبرى الاهتمام بالمنصة.
6. آليات العرض - عمليات حرق الرموز، وجداول الاحتفاظ بالرموز، وتغييرات المعروض المتداول.
7. المنافسة - تؤثر المنصات الأخرى التي تركز على الأمن في حصة السوق.
8. البيئة التنظيمية - تؤثر متطلبات الامتثال الأمني في معدلات الاعتماد.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Immunefi اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر Immunefi (IMU) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحليل السوق. يحتاج المتداولون إلى أسعار في الوقت الفعلي لتنفيذ أوامر الشراء/البيع في الأوقات المثلى. كما يتابع المستثمرون التحركات اليومية للأسعار لتقييم أداء محافظهم والاستجابة بما يتناسب مع استراتيجياتهم.

توقعات أسعار Immunefi

Immunefi (IMU) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف IMU في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرImmunefi (IMU) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Immunefi نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Immunefi الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار IMU للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Immunefi.

كيفية شراء واستثمار Immunefi في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Immunefi؟ شراء IMU سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Immunefi. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Immunefi (IMU).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Immunefi فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Immunefi (IMU)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Immunefi

يسمح لك امتلاك Immunefi بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Immunefi ( IMU )

تأسست Immunefi، وهي منصة الأمن الرائدة التي تعتمد على التعهيد الجماعي لـ web3، في عام 2020 بمهمة واضحة: جعل web3 آمنًا لدمج العالم.

Immunefi المورد

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موقع الويب Immunefi الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)CoinList Launchpad

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Immunefi

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:31:59 (UTC+8)

تحديثات Immunefi (IMU) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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IMU USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع IMU باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود IMU USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Immunefi (IMU) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Immunefi المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTIMU
$0.002598
$0.002598$0.002598
-13.94%
24.84M (USDT)

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1 IMU = 0.002599 USD