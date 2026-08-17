سعر Immunefi اليوم

السعر المباشر لمشروع Immunefi (IMU) اليوم هو $ 0.002599، مع تغير بنسبة 13.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IMU الحالي إلى USD هو $ 0.002599 لكل IMU.

يحتل Immunefi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- IMU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IMU بين $ 0.0025 (أدنى) و$ 0.003186 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك IMU بمقدار -0.16% خلال الساعة الماضية و+2.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 68.66K.

معلومات سوق Immunefi (IMU)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 68.66K$ 68.66K $ 68.66K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.99M$ 25.99M $ 25.99M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Immunefi هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 68.66K. العرض المتداول لـ IMU يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.99M.