سعر Zest Protocol (ZEST)
السعر المباشر لمشروع Zest Protocol (ZEST) اليوم هو $ 0.14013، مع تغير بنسبة 4.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZEST الحالي إلى USD هو $ 0.14013 لكل ZEST.
يحتل Zest Protocol حاليًا المرتبة #478 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20.46M، مع عرض متداول قدره 146.00M ZEST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZEST بين $ 0.11938 (أدنى) و$ 0.14765 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.34848992379711663، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05994971820123921.
على المدى القصير، تحرك ZEST بمقدار +0.32% خلال الساعة الماضية و-13.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 123.86K.
No.478
14.60%
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ Zest Protocol هي $ 20.46M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 123.86K. العرض المتداول لـ ZEST يبلغ 146.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 140.13M.
+0.32%
-4.77%
-13.87%
-13.87%
تتبع تغيرات أسعار Zest Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.007019
|-4.77%
|30 يوم
|$ -0.07734
|-35.57%
|60 يوم
|$ -0.12372
|-46.90%
|90 يوم
|$ +0.0093
|+7.10%
سجل اليوم ZEST تغيرًا $ -0.007019 (-4.77%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.07734 (-35.57%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ZEST تغييرًا في $ -0.12372 (-46.90%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0093 (+7.10%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Zest Protocol الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق ZEST: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|السعر < S2
|أقل من S2
|أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
ZEST_USDT يتحرك ضمن الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.1465. يقع السعر تحت نقطة الوسط البالغة 0.14728، ويقبع حالياً داخل نطاق التردد بين مستويات الدعم S2 وS1. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيباً صعودياً، حيث تشير كل من مجموعة EMA ومجموعة MA إلى إشارة شراء. كما يُظهر مؤشر MACD نمطاً لتقاطع ذهبي، بينما يبقى مؤشر RSI في المنطقة المحايدة. وتظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تزامناً في اتجاه واحد، فيما تظل معدلات التذبذب متمركزة ضمن حالة التقارب. تتوزع قوة الحركة بشكل رئيسي على المشترين على المدى القصير. يبعد مستوى المقاومة R1 عند 0.14737 عن السعر الحالي بمسافة 0.00087، بينما تبعد نقطة الوسط 0.14728 عن السعر الحالي بمسافة 0.00078. أما مستوى الدعم S2 عند 0.14703 فيبعد عن السعر الحالي بمسافة 0.00053. وتتركز الأسعار القريبة في نطاق ضيق يتراوح بين 0.1470 و0.1474، فيما يُعتمد على مستوى R2 عند 0.14753 كمستوى مرجعي بعيد. يُظهر هيكل السوق طابعاً متذبذباً ضمن نطاق ضيق، مع تنافس واضح بين الجانبين الصاعد والهابط بالقرب من نطاق التردد الرئيسي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Zest Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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يُعدّ بروتوكول Zest بروتوكول الإقراض الرائد للبيتكوين، حيث يُمكّن حاملي البيتكوين من تحقيق عائد على عملاتهم واقتراض العملات المستقرة مقابلها. ويعمل بروتوكول Zest حاليًا على إنشاء خزائن ضمانات البيتكوين، وهي أول سوق إقراض على شبكة البيتكوين من الطبقة الأولى (L1) المُفعّلة بواسطة BitVM: حيث يبقى البيتكوين على الطبقة الأساسية بينما تُقترض العملات المستقرة على سلاسل EVM. تنطلق المرحلة الأولى بمجموعة من المُوقّعين الأوصياء. أما المرحلة الثانية، فتُطوّر إلى التحقق الأصلي للبيتكوين عبر BitVM، مما يُزيل أي وسيط بين الضمان والائتمان.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Zest Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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