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سعر Zest Protocol المباشر اليوم هو 0.14013 USD. القيمة السوقية لـ ZEST هي 20,458,980 USD. تابع تحديثات أسعار ZEST إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Zest Protocol المباشر اليوم هو 0.14013 USD. القيمة السوقية لـ ZEST هي 20,458,980 USD. تابع تحديثات أسعار ZEST إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ZEST

معلومات سعر ZEST

ما هو ZEST

الوثيقة البيضاء لـ ZEST

الموقع الرسمي لـ ZEST

اقتصاد توكن ZEST

توقعات سعر ZEST

سجل ZEST

دليل شراء ZEST

محول عملة ZEST إلى الفيات

عقود ZEST الفورية

ZEST عقود USDT-M الآجلة

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شعار Zest Protocol

سعر Zest Protocol (ZEST)

السعر المباشر لـ 1 ZEST إلى USD:

$0.14013
$0.14013$0.14013
-4.77%1D
USD
مخطط أسعار Zest Protocol (ZEST) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:35:53 (UTC+8)

سعر Zest Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Zest Protocol (ZEST) اليوم هو $ 0.14013، مع تغير بنسبة 4.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZEST الحالي إلى USD هو $ 0.14013 لكل ZEST.

يحتل Zest Protocol حاليًا المرتبة #478 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20.46M، مع عرض متداول قدره 146.00M ZEST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZEST بين $ 0.11938 (أدنى) و$ 0.14765 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.34848992379711663، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05994971820123921.

على المدى القصير، تحرك ZEST بمقدار +0.32% خلال الساعة الماضية و-13.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 123.86K.

معلومات سوق Zest Protocol (ZEST)

No.478

$ 20.46M
$ 20.46M$ 20.46M

$ 123.86K
$ 123.86K$ 123.86K

$ 140.13M
$ 140.13M$ 140.13M

146.00M
146.00M 146.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.60%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Zest Protocol هي $ 20.46M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 123.86K. العرض المتداول لـ ZEST يبلغ 146.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 140.13M.

سجل سعر Zest Protocol بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.11938
$ 0.11938$ 0.11938
24 ساعة منخفض
$ 0.14765
$ 0.14765$ 0.14765
24 ساعة مرتفع

$ 0.11938
$ 0.11938$ 0.11938

$ 0.14765
$ 0.14765$ 0.14765

$ 0.34848992379711663
$ 0.34848992379711663$ 0.34848992379711663

$ 0.05994971820123921
$ 0.05994971820123921$ 0.05994971820123921

+0.32%

-4.77%

-13.87%

-13.87%

سجل سعر Zest Protocol (ZEST) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Zest Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.007019-4.77%
30 يوم$ -0.07734-35.57%
60 يوم$ -0.12372-46.90%
90 يوم$ +0.0093+7.10%
تغير سعر Zest Protocol اليوم

سجل اليوم ZEST تغيرًا $ -0.007019 (-4.77%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Zest Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.07734 (-35.57%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Zest Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ZEST تغييرًا في $ -0.12372 (-46.90%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Zest Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0093 (+7.10%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Zest Protocol.

تحليل Zest Protocol

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Zest Protocol الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Zest Protocol اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ZEST: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

ZEST_USDT يتحرك ضمن الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.1465. يقع السعر تحت نقطة الوسط البالغة 0.14728، ويقبع حالياً داخل نطاق التردد بين مستويات الدعم S2 وS1. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيباً صعودياً، حيث تشير كل من مجموعة EMA ومجموعة MA إلى إشارة شراء. كما يُظهر مؤشر MACD نمطاً لتقاطع ذهبي، بينما يبقى مؤشر RSI في المنطقة المحايدة. وتظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تزامناً في اتجاه واحد، فيما تظل معدلات التذبذب متمركزة ضمن حالة التقارب. تتوزع قوة الحركة بشكل رئيسي على المشترين على المدى القصير. يبعد مستوى المقاومة R1 عند 0.14737 عن السعر الحالي بمسافة 0.00087، بينما تبعد نقطة الوسط 0.14728 عن السعر الحالي بمسافة 0.00078. أما مستوى الدعم S2 عند 0.14703 فيبعد عن السعر الحالي بمسافة 0.00053. وتتركز الأسعار القريبة في نطاق ضيق يتراوح بين 0.1470 و0.1474، فيما يُعتمد على مستوى R2 عند 0.14753 كمستوى مرجعي بعيد. يُظهر هيكل السوق طابعاً متذبذباً ضمن نطاق ضيق، مع تنافس واضح بين الجانبين الصاعد والهابط بالقرب من نطاق التردد الرئيسي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Zest Protocol

Zest Protocol (ZEST) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ZEST في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرZest Protocol (ZEST) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Zest Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Zest Protocol الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ZEST للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Zest Protocol.

كيفية شراء واستثمار Zest Protocol في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Zest Protocol؟ شراء ZEST سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Zest Protocol. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Zest Protocol (ZEST).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Zest Protocol فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Zest Protocol (ZEST)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Zest Protocol

يسمح لك امتلاك Zest Protocol بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Zest Protocol ( ZEST )

يُعدّ بروتوكول Zest بروتوكول الإقراض الرائد للبيتكوين، حيث يُمكّن حاملي البيتكوين من تحقيق عائد على عملاتهم واقتراض العملات المستقرة مقابلها. ويعمل بروتوكول Zest حاليًا على إنشاء خزائن ضمانات البيتكوين، وهي أول سوق إقراض على شبكة البيتكوين من الطبقة الأولى (L1) المُفعّلة بواسطة BitVM: حيث يبقى البيتكوين على الطبقة الأساسية بينما تُقترض العملات المستقرة على سلاسل EVM. تنطلق المرحلة الأولى بمجموعة من المُوقّعين الأوصياء. أما المرحلة الثانية، فتُطوّر إلى التحقق الأصلي للبيتكوين عبر BitVM، مما يُزيل أي وسيط بين الضمان والائتمان.

Zest Protocol المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Zest Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Zest Protocol الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Zest Protocol

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:35:53 (UTC+8)

تحديثات Zest Protocol (ZEST) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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ZEST USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ZEST باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ZEST USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Zest Protocol (ZEST) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Zest Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTZEST
$0.14004
$0.14004$0.14004
-4.90%
898.21K (USDT)

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حاسبة ZEST إلى USD

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ZEST
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USD

1 ZEST = 0.14013 USD