سعر Zest Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Zest Protocol (ZEST) اليوم هو $ 0.14013، مع تغير بنسبة 4.77% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZEST الحالي إلى USD هو $ 0.14013 لكل ZEST.

يحتل Zest Protocol حاليًا المرتبة #478 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20.46M، مع عرض متداول قدره 146.00M ZEST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZEST بين $ 0.11938 (أدنى) و$ 0.14765 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.34848992379711663، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05994971820123921.

على المدى القصير، تحرك ZEST بمقدار +0.32% خلال الساعة الماضية و-13.87% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 123.86K.

معلومات سوق Zest Protocol (ZEST)

التصنيف No.478 القيمة السوقية $ 20.46M$ 20.46M $ 20.46M الحجم (24 ساعة) $ 123.86K$ 123.86K $ 123.86K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 140.13M$ 140.13M $ 140.13M إمداد دورة التداول 146.00M 146.00M 146.00M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 14.60% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Zest Protocol هي $ 20.46M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 123.86K. العرض المتداول لـ ZEST يبلغ 146.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 140.13M.